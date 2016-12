Fingerfood Häppchen New Year!

Nach all den an dieser Stelle empfohlenen neuen Büchern mit grundsätzlichen Tipps auf dem langen Weg vom Miracolikochwasseranbrenner bis zum Dreisterne-Masterchef wollen wir noch drei Möglichkeiten zeigen, das Gelernte mit monokulinarischen Schwerpunkten zu vertiefen.

So ein Tiefwurzlerthema können zum Beispiel Würste sein. Denn es weiß ja bekanntlich noch nicht einmal der liebe Gott, was alles so reinkommt in den Darm. Und selbst Wurst machen ist anfangs gar nicht so schwer, ein Fleischkäse oder eine Leberwurst im Glas ist schnell gelernt.

Aber wie wär's mal mit einem kleinen Spanferkel-Schwartenmagen, einer Weißwurst mit Schweinehirn, Streichwurst von der Kaninchenleber, Ziegen-Käsekrainer, Wienerle von der Ente oder gar die sauschwer herzustellende Andouilette aus Schweinekranzdärmen? Alles bei Bedarf auch komplett aus Bio- oder Demeter-Fleisch und ohne Chemiebaukasten selbst gewurstet? Der einstige Berliner Sternekoch Wolfgang Müller findet in dem Wälzer "Wurst & Küche" zu seinen Ursprüngen zurück - vor dem Mützenhandwerk hat er Metzger gelernt. Müllers Buch spart sich zwar leider eine tierhaltungskritische, ausführliche Warenkunde, wie sie das Konkurrenzwerk "Wurst - Meisterstücke für Männer" aus der Buchreihe der Zeitschrift "Beef!" leistet. Andererseits erlauben die Müllerrezepte eine weitaus größere Verbreiterung unseres Wursthorizontes.

ANZEIGE Wolfgang Müller:

Wurst & Küche Matthaes Verlag, 320 Seiten, 69,90 Euro (gebunden)

Wer mit der Ernsthaftigkeit den Nose-to-Tail-Gedanken der Wurstküche kochen will, ohne dabei Tiere zu töten, wird in der Veggie-Entsprechung dieses Paradigmas fündig: Hier heißt es "Leaf To Root", ein Motto, dass die beiden Schweizer Pflanzenversteher Esther Kern und Pascal Haag konsequent durchdeklinieren. Aus einer Matrix von 50 Gemüsen und ihren normalerweise als nicht essbar abgeschnittenen Stielen, Blättern oder Wurzeln kochen die beiden unerhört kulinarische Hochgenüsse - auch, weil sie sich dabei von den ganz Großen dieses Genres wie den Zweisterneköchen des Nürnberger "Essigbrätlein" oder der Hoflieferanten des dänischen "Noma", bis vor Kurzem weltbestes Restaurant, beraten ließen.

ANZEIGE Esther Kern, Sylvan Müller und Pascal Haag:

Leaf to Root Alles vom Gemüse essen AT Verlag AZ Fachverlage, 320 Seiten, 49,90 Euro (gebunden)

Der Lungenstrudel kommt von Herzen

Die Verwertung des Ganzen, von Tier wie von der Pflanze, ist seit vielen Jahren auch selbstverständlicher Alltag im Schaffen von Richard Rauch, 2015 "Koch des Jahres" in seinem Restaurant Steira Wirt in Trautmannsdorf in der österreichischen Oststeiermark. Rauch hat zusammen mit der Wiener Kochbuchautorin Katharina Seiser und dem Berliner Starfotograf Joerg Lehmann das vierbändige Grundkochenkonzept "Die Jahreszeiten Kochschule" entwickelt. Im ersten Band "Winter" zeigt Rauch, wie selbstverständlich sich innere Werte in der österreichischen Küche mit vermeintlichen "Edelstücken" abwechseln: Der Lungenstrudel als Suppeneinlage steht auf Augenhöhe mit Grammelknödeln, das rahmige Rinderherzragout mit krossem Schweinsbraten, die Backensülze mit edlen Gin-Tonic-Austern. Nachteil: Außer ein wenig lieblos-rudimentärer Warenkunde erfährt der Kochnovize hier nichts, in dieser "Kochschule" muss er sich das meiste selbst beibringen.

ANZEIGE Richard Rauch und Katharina Seiser:

Die Jahreszeiten Kochschule Winter Brandstätter Verlag, 248 Seiten, 34,90 Euro (gebunden)

Wer sich an unserem heutigen Rezept "Silvesterhäppchen" für die mit Riesenschritten nahende Jahreswechselstehparty versuchen möchte, braucht dagegen gar kein Fleisch, nur ein wenig handwerkliches Geschick. Allerdings sollten die Vorarbeiten bald beginnen, denn die Sashimi und die Graved-Schnitten benötigen drei Tage Marinierzeit.

Wem das Rezept zu teuer ist, der kann es auch mit rohem Lachsfilet statt der benutzten Fjordforelle versuchen, allerdings wird das bei realistisch vergleichbarer Qualität nicht so viel billiger sein und dient eher als Ersatz, wenn kein vernünftiger Fischhändler in der Nähe ist. Weitaus mehr Taler lassen sich sparen, wenn auf das sündhaft teure und als Rohware (TK) in Deutschland nur selten gehandelte Beinfleisch von der King Crab verzichtet wird, aus dem wir vor zwei Wochen die fast schon ein bisschen dekadenten Krabbenrouladen unseres Rezeptes "Norwegischer Fischteller hergestellt haben.

Nicht ganz so superedel, aber im Kontext von gebratenen Meeresfrüchtebuletten selbst für anspruchsvolle Gaumen durchaus verschmerzbar wäre es, statt der Riesenspinnenkrabbe hier das wesentlich preiswertere Schwanzfleisch von kleinen Zucht-Flusskrebsen zu verwenden. In diesem Fall einfach die Hälfte davon sehr klein hacken, die andere Hälfte im Mixer mit je einem Teelöffel Limettensaft und Nussöl glatt pürieren und mit den restlichen Zutaten vermengen.

Schließlich wollen wir ja nicht auf den allerletzten Küchenmetern dieses Jahres noch in eine kulinarische Insolvenzfalle tappen - zumal sich unser Häppchenrezept ja problemlos auch auf rauschende Feste mit zwei Dutzend Gästen hinaufskalieren lässt.