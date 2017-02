Mode-Designer Franck Sorbier Bis zum letzten Nadelstich

In der von milliardenschweren Luxuskonzernen dominierten Modebranche ist Franck Sorbier ein unabhängiger Exzentriker. Er ist einer von nur elf Modeschöpfern, die den Titel "Grand Couturier" tragen dürfen. Bei der Arbeit schaut ihm meistens sein geliebter Sittich "Lady" über die Schulter, häufig kommt der Vogel dabei den Nähmaschinennadeln gefährlich nahe.

Seine aufwendig inszenierten Modenschauen finanziert Sorbier, indem er dafür Eintrittskarten verkauft. Von Einladungen an einen exklusiven Zuschauerkreis hält er nichts. Als einer der Ersten präsentierte Sorbier seine Shows im Internet. Für die virtuelle Darbietung von "Nothing but luck" bekam er mehrere Preise.

Bis zur Vorstellung seiner neuesten Frühjahrskollektion in Paris arbeiteten Sorbier und sein Atelier seit Oktober quasi rund um die Uhr. Das Museum für Textildruck in Mülhausen hatte den Modeschöpfer gebeten, zum 30. Geburtstag des Hauses eine Kollektion zu entwerfen, die inspiriert ist von Papier und Blumen.

"Alle Blumen stammen von Fotografien und Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert, die ich im Museumsarchiv gefunden habe", sagte Sorbier einem Fotografen der Nachrichtenagentur AP, der den Prozess von der Konzeption bis zur Präsentation begleitet hat.

Sorbier beginnt mit handgezeichneten Skizzen. Anschließend kommt der anstrengende Teil: Schneiden, Nähen, Rauchen, Kaffeetrinken wechseln sich so lange ab, bis endlich eine zehnminütige Modenschau über die Bühne geht.

In einem alten Theater zeigte Sorbier seine Mannequins zunächst eingehüllt in Bahnen braunen Papiers. In einer tänzerischen Performance entledigten sich die Models ihrer Knospen und präsentierten hauchzarte Blumenkleider aus sepiafarbenem Organza, verziert mit den Druckvorlagen aus dem 19. Jahrhundert.

Das Publikum war begeistert, das Eintrittsgeld hat sich gelohnt.

