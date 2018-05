Was wollen alle Fußballer? Den WM-Pokal. Was finden die meisten Fußballer fast genauso gut wie Siegestrophäen? Statussymbole mit Markenzeichen. Insofern ist es wohl zielgruppengenaues Marketing, wenn Louis Vuitton wieder das Köfferchen bereitstellt, in dem der Cup seinen künftigen Besitzern entgegenreist.

Bereits zum dritten Mal in Folge hat das französische Luxuswaren-Unternehmen das "Official Trophy Travel Case" produziert. Das am Donnerstag von Frank Leboeuf, WM-Gewinner von 1998, und dem russischen Foto-Model Natalja Wodjanowain in Paris vorgestellte Gepäck ist mit den typischen Markenzeichen versehen: LV-Monogramme und Ecken aus Rindsleder.

AFP Frank Leboeuf, Koffer, Natalia Vodianova

Außerdem verfügt der hellgraue Koffer über ein lasergraviertes Monogramm aus Titan, sowie ein Schloss aus Ruthenium. Das Metall mit dem chemischen Elementsymbol "Ru" soll für das Gastgeberland Russland stehen. Sobald die Finalgegner der WM (14. Juni bis 15. Juli) feststehen, werden noch die Landesflaggen der beiden Mannschaften angebracht.

Bereits für die Turnieren in Brasilien (2014) und Südafrika (2010) hatte die Luxuskette derartige Koffer produziert. Hergestellt werden sie in den Ateliers am Stammsitz in Asnières, wo heute nur noch Sonderanfertigungen gemacht werden. Der verchromte und von innen gepolsterte Koffer ist einmalig und unverkäuflich. Der Traum aller Fußballer.