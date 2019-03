Goldman Sachs verzichtet auf Dresscode Kleiderunordnung

Früher hatten es die Goldman-Sachs-Banker leicht. Zumindest über ihre Garderobe mussten sie sich keine großen Gedanken machen: Anzug und Krawatte - in allem anderen hätte man sich nicht blicken lassen können bei einer der größten Investmentbanken der Welt. Dafür brauchte es viel Geld, aber wenig Fantasie. In Zukunft jedoch müssen die Finanzexperten auch analysieren, welche Kleidung für ihren jeweiligen Auftrag die beste ist. Ihr Chef David Solomon (lesen Sie hier ein Porträt über DJ D-Sol) hat nämlich verkündet, dass Schlips und Kragen ab sofort von gestern seien, auf einen neuen Dresscode aber verzichtet.

Von den 28.000 Goldmännern und -frauen wird lediglich erwartet, "sich so zu kleiden, wie es den Erwartungen der Kunden entspricht". So steht es in einem Memo aus der Chefetage. Die Führung der Bank hat dabei weniger die persönliche Freiheit ihrer Angestellten im Sinn. Es geht ums Geschäft. Was sonst? Und das basiert im Bankenwesen hauptsächlich auf Vertrauen.

Die neue Strategie sieht so aus: Will Goldman weiterhin eine breite Kundenschicht ansprechen, muss das Finanzhaus vielfältigen Erwartungen entsprechen. Denn markiert der Nadelstreifen in gewissen Branchen immer Seriosität, ist er bei den Tech-Milliardären im Silicon Valley eher ungewöhnlich. Hier erkennen sich Gleichgesinnte an Hoodie und Jeans. (Das erkannte beizeiten auch der ehemalige "Bild"-Chef Kai Diekmann und ließ nicht nur seine Schmalzfrisur, sondern auch die Zweireiher in Kalifornien, als er 2013 von seiner Studienreise in Sachen Entrepreneurship heimkehrte.)

Und es sind vor allem jene Kapuzenpulli-Träger, bei denen in Zukunft das große Geld zu holen sein wird. Demnächst stehen mehrere lukrative Börsengänge von Start-ups an, die es mit teurem Finanzsachverstand zu begleiten gilt. Unter anderem wollen Lyft, Uber, Airbnb und Pinterest an den Handelsplätzen frisches Kapital aufnehmen.

Die Techbranche ist aber noch aus einem weiteren Grund dafür verantwortlich, dass nun bei Goldman Sachs die Kleiderkultur verroht. Die Bank will neben dem Geld auch das Humankapital aus dem Valley. Als Arbeitgeber konkurriert sie mit den großen Internetfirmen um die schlausten Köpfe. Die wissen, dass Geld nicht alles ist. Bereits 2017 zeichnete sich das ab. Schon damals lockerte das Unternehmen seinen Dresscode, allerdings nur für die Computerspezialisten der Bank.

Frauen sind die Verliererinnen

Schöne neue Welt, möchte man meinen. Problematisch wird die Smart-Casual-Philosophie aber nicht nur für all jene, denen es an Urteilsvermögen (hat hier jemand Finanzkrise gesagt?) mangelt oder Stil.

Besonders Frauen könnten die Verliererinnen dieser Neuausrichtung sein, skizziert Susan Scafidi, Leiterin des Fashion Law Institute an der Fordham University in New York. Die Adaption männlicher Dresscodes habe es Frauen erleichtert, von Männern ernst genommen zu werden, sagte sie der "Washington Post". "Frauen müssen nun einen anderen Weg finden, um kleidertechnisch gleichzuziehen."

Weibliche Angestellte werden unterschätzt, sollten sie sich leger anziehen, bestätigte auch Laura Sherbin der Zeitung. Sie muss es wissen, denn sie berät Unternehmen in Fragen der Gleichstellung und Diversität. Sherbin sagt: "Wenn sich eine Frau weniger streng kleidet, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie für eine Nachwuchskraft gehalten wird."

Kleider bestimmen aber nicht nur das Image, auch das Gehalt beeinflussen sie. Laut einer Untersuchung der Soziologin Jaclyn Wong wird Attraktivität generell mit einem bis zu 20 Prozent höheren Gehalt belohnt. Wie Männer und Frauen dabei abschneiden, hänge aber von unterschiedlichen Faktoren ab. So wirke sich ein gepflegtes Erscheinungsbild nur für Frauen positiv aus. Männer hingegen müssten einfach gut aussehen, könnten ansonsten jedoch nachlässig gekleidet sein.

Schlussendlich bedeutet die neu gewonnene Freiheit aber auch ein größeres Risiko für Fehltritte. Für Männer und Frauen. Insofern wird sich vielleicht gar nicht so viel ändern bei Goldman Sachs. Dann hat die Aktion vor allem eins gebracht: gute PR.