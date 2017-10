Kostümtrends laut Google Was Sie an Halloween besser nicht tragen

Am 31. Oktober ist Halloween. Wer mitfeiern möchte, sollte sich deshalb langsam ein Kostüm überlegen. Erschreckend sollte es natürlich sein, außerdem witzig und nicht zu kompliziert. Im Idealfall ist es auch gemütlich und nicht zu teuer. Sich als Börsencrash zu verkleiden, ist trotzdem keine gute Idee. Ein T-Shirt mit einer sinkenden Aktienkurve ist zwar originell, günstig und bequem - aber auch erklärungsbedürftig und irgendwie sehr 2009.

Ein aktueller Bezug ist also hilfreich. Aber auch hier: Obacht! Sie sollten nicht den "Es"-Clown geben. Denn in diesem Jahr werden vermutlich auf jeder Tanzfläche Clowns unterwegs sein. Das legt zumindest eine Auswertung der Google-Suchanfragen zum Thema Halloween nahe. Unter den meistgesuchten Kostümen in Deutschland in den vergangenen zwei Wochen taucht Stephen Kings Kinderschreck gleich zweimal auf. Unter seinem Namen Pennywise und als "Es Kostüm". Der Clown wird also kein Showstopper sein.

Auch die Baseballschläger-schwingende Harley Quinn aus "Suicide Squad" dürfte Ihnen beim nächtlichen Schauerstreifzug des Öfteren über den Weg laufen. Die Comicfigur steht auf Platz eins der deutschen Kostümsuchen bei Google. Dahinter folgen die Klassiker Vampir, Fledermaus und Skelett.

In den USA sind Harley Quinn und Pennywise genauso gefragt (Plätze zwei und drei). An der Spitze steht allerdings Wonder Woman. Die beiden letzten Top-5-Positionen belegen Moana, die Hauptfigur des Disney-Animationsfilms "Vaiana", und das Einhorn. Für Paare stehen Bonnie und Clyde, die Schöne und das Biest, Forrest Gump und seine Jenny sowie Lilo und Stitch hoch im Kurs. Tarzan und Jane schwingen auf Platz fünf.

All diese Kostüme fallen raus für ambitionierte Halloween-Gänger und all jene, die Feiern mit Kostümwettbewerb besuchen und auf eine Trophäe hoffen.

Wer gar nicht weiß, was er anziehen soll, kann sich immer noch anmalen. Für einen brauchbaren Halloween-Look reichen gute Theaterschminke und ein wenig Geduld. Hier haben wir Anleitungen für ein Last-minute-Make-up zusammengestellt. Zusammen mit der Schnitzanleitung für den Halloween-Kürbis reicht das eigentlich an Vorbereitung. Das ausgeschabte Kürbisfleisch lässt sich übrigens hervorragend zu einem feurigen Brotfeuertopf verarbeiten.

Sie fragen sich, was der ganze Humbug soll? Dann sind sie nicht alleine. Die in den vergangenen 14 Tagen am zweithäufigsten gestellte Frage zu Halloween in Deutschland ist laut Google: "Was ist Halloween?", gefolgt von: "Als was soll ich mich an Halloween verkleiden?" Aber das haben wir ja gerade mehr oder weniger geklärt.