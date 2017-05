Architektenhaus in Bregenz Bergpanorama mit Seeblick

Die Grundstücke am Bregenzer Pfänderhang sind begehrt wegen ihrer idyllischen Atmosphäre mit Blick auf den Bodensee. Hier wollten die Auftraggeber der Architekten von Dietrich | Untertrifaller ein modernes Haus stehen haben: 210 Quadratmeter für eine vierköpfige Familie.

Innerhalb von zwei Jahren hat das im Ort ansässige Architekturbüro diesen Wunsch erfüllt und ein urbanes Einfamilienhaus gebaut, das den Wunsch nach zeitgemäßen Wohnen im ländlichen Raum erfüllt. Die auffällige Fassadengestaltung macht alle Außenflächen des Hauses zu Schauseiten, schützt aber gleichzeitig vor allzu neugierigen Blicken.

Betreten wird das Haus über die unterste von drei Ebenen, die teilweise in den Hang gebaut ist. Darüber liegt das Gartengeschoss mit Kinder- und Gästezimmer sowie einem Büro. Ganz oben, ringsum von einem Balkon gerahmt, liegt das Wohngeschoss. Die von der Dachplatte vor der Sonne geschützten Freiflächen erweitern den Wohnraum um etliche Quadratmeter.

Der Materialkanon aus Holz, Sichtbeton und Glas wurde auch bei der Innenraumgestaltung eingehalten: "Sichtbetonflächen sind mit Brettstruktur oder glatt, die Holzarten Eiche und Weißtanne nach atmosphärischer Wirkung eingesetzt", schreiben die Architekten. "Selbst die Weißflächen bieten ein breites Spektrum, vom schlichten Anstrich bis zur geseiften Kalkglätte und den weißen Terrazzoflächen der Bäder."

In unsere Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade gebaut oder geplant werden oder die einfach nicht von dieser Welt sind. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: Haus D in Bregenz.

Lage: Bregenz, Österreich

Zimmerzahl: Drei Schlafzimmer plus Gästezimmer und Büro, außerdem eine Wohnküche, ein Balkon und eine Terrasse.

Garten: So toll die Aussicht von Hanggrundstücken auch ist, viel anfangen können die Bewohner mit einem geneigten Garten nicht. Dafür stehen ja aber in diesem Fall zwei Terrassen mit ausreichend Platz für Liegestühle und Esstische zur Verfügung.

Extras: Ein rundumlaufender Balkon mit Berg- und Seeblick.

Stilfaktor: Der sichtbare Beton wirkt auf den ersten Blick wenig repräsentativ, das verbaute Eichen- und Weißtannenholz passt aber hervorragend dazu und wertet die Optik auf.

Neidfaktor: Im Tal der See und im Rücken der Hausberg mit Aussicht auf 240 Alpengipfel - hier lässt es sich aushalten.

Wer fühlt sich hier wohl? Naturliebhaber und Menschen, die gerne im "Wirtshaus am See" speisen.

Unbedingt mitbringen! Fernglas, Sonnencreme, Bootsführerschein und Karten für die Bregenzer Seebühne.

Nachbarn: Neben den Nachbarn sehen die Bewohner des Hauses auch regelmäßig die Passagiere der Pfänderbahn. Die Trasse der Seilbahn überquert das Grundstück.

Unterhalt: Der dürfte nicht weiter ins Gewicht fallen. Helmut Dietrich und Much Untertrifaller sind bekannt für nachhaltige Bauten.

Altersgerechtes Wohnen: Es sind zwar nur zwei Treppen, aber die müssen täglich erklommen werden, um ins Schlafzimmer zu gelangen. In Verbindung mit der Bergluft ist das sicher eine äußerst lebenserhaltende Maßnahme.

Weitere Infos: Mehr erfahren Sie bei den Architekten "Dietrich | Untertrifaller".