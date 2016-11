Klatsch in Hollywood "Also, mir tut Brad Pitt ja wahnsinnig leid"

Seit vielen Jahren schon leben Christine Kruttschnitt und Brigitte Steinmetz in Los Angeles und berichten für große deutschsprachige Magazine über Hollywood und das Leben in Kalifornien. Die beiden haben noch nie einen Preis gewonnen, aber gehen regelmäßig zu den "Oscars". In unserer kleinen Serie "Happy Hour" lassen sie sich über ihren Alltag zwischen Kardashians und Kojoten aus.

Chuck Mason Christine Kruttschnitt und Brigitte Steinmetz: Zwischen Kardashians und Kojoten

Dieses Mal treffen sich die beiden in der Bar des Four-Seasons-Hotels in Los Angeles, die holzig und dunkel ist wie ein Hobbykeller. Im einen Fernseher über der Theke läuft Football, im anderen CNN; ein paar reife Blondinen nippen an Chardonnay-Gläsern und ihren Begleitern. Das Hotel ist am Wochenende meist überlaufen von Journalisten aus aller Welt, die in den Suiten des fleischfarbenen 16-Stöckers Hollywood-Stars zu ihren neuen Filmen befragen.

Christine Kruttschnitt: Wow, ist heute Ruhetag? Und wieso sitzt du hier vor leeren Sektgläsern?

Brigitte Steinmetz: Champagner, 40 Dollar das Glas bitteschön. Ich musste Händchenhalten bei einer Kollegin.

Kruttschnitt: Neu?

Steinmetz: Ne, alter Hase, aber es war ihr erstes Interview mit Mel Gibson.

Kruttschnitt: Oy veh.

Steinmetz: Sagte ich auch, aber es lief wohl gut. Er hat sie weder zum Weinen gebracht noch das Zimmer türenknallend verlassen.

Kruttschnitt: Vor dem graut mir auch. Mit mir wollte er nur auf Aramäisch kommunizieren. Beim Rausgehen sagte ich zu seinem PR-Agenten - der die ganze Zeit dabei saß -, ich hätte mir Mad Mel irgendwie lustiger vorgestellt. Daraufhin tat Gibson so, als würde er mir eine scheuern, und wir alle drei brachen in schepperndes Gelächter aus. Reine Übersprungshandlung; ich hatte Todesangst.

(Kellnerin kommt) Was darf's sein?

Kruttschnitt: Zwei Whispering Angels, bitte.

(Kellnerin) Sehr gute Wahl!

Steinmetz: Ich hasse es, wenn Kellner einen komplimentieren. Als ob sie mir von meinem Rosé abraten würde.

Kruttschnitt: Ach komm, das mögen wir Deutschen doch an den Amerikanern: immer freundlich, auch wenn das Lächeln durch zusammengebissene Zähne kommt. Hauptsache happy.

Steinmetz: Und jetzt ist auch noch Mel Gibson: NETT!!

Kruttschnitt: Moooment. Gibt es dafür Zeugen?

Steinmetz: Die üblichen im Badezimmer.

Kruttschnitt: Du läufst gerade über vor Rätseln.

Steinmetz: So ist es doch bei Interviews mittlerweile Usus - der Journalist denkt, er ist mit George Clooney allein, und will gerade die Intimfragen auspacken, da hörst du es aus dem Bad plötzlich räuspern. Der Publizist hört immer mit.

Kruttschnitt: Schön wär's - für jemand wie Mel Gibson. Dann würde ihn einer zurückpfeifen, wenn er durchdreht. So wie damals auf dem Pacific Coast Highway, erinnerst du dich?

Steinmetz: Sugar tits!

Kruttschnitt: Excuse me?

Steinmetz: So nannte er doch die Polizistin, die ihn bei seinem Schlingerkurs angehalten hatte.

Kruttschnitt: Ah, du hast ein bemerkenswert selektives Gedächtnis, fast wie ein Politiker. Ich erinnere mich hauptsächlich daran, dass er damals im Suff seinen Judenhass ausbreitete. Und nach diesem Intermezzo der Telefonkrieg mit seiner Ex-Freundin Oksana, der er ein paar brutale Männer an den Hals wünschte! Ekelhaft.

(kauen schaudernd Nüsschen)

Steinmetz: In seinem neuen Film übrigens ist der Held Jude. Unsere Kollegen singen Hohelieder auf "Hacksaw Ridge".

Kruttschnitt: Hat eben gute Instinkte, der Mel. Andere Sünder, deren Karrieren ihnen um die Ohren fliegen, beschäftigen Heerscharen von PR-Strategen und Crisis-Managern, um zu überleben. Geht doch gar nicht mehr ohne. Jeder Frisör hat einen PR-Heini! Ohne Sprachrohr ist schlimmer als ohne Auto in dieser Stadt.

Steinmetz: Angelina Jolie hat uns jahrelang ohne Einmischung von Experten dirigiert. Das hat sie mit unserem neuen Präsidenten gemeinsam.

Kruttschnitt: Das, äh, Unprofessionelle?

Steinmetz: Diesen Narzissismus, dass keiner ihre Marke besser inszenieren kann als sie selbst.

Kruttschnitt: Weißt du noch, wie rührend wir sie damals zu "Girl, Interrupted"-Zeiten fanden?

Steinmetz: Eher leicht meschugge. Sie weinte vor Freude, als ich sie in ihrer Suite hier oben im Hotel besuchte. Seit drei Tagen habe sie mit keinem Menschen gesprochen, behauptete sie. Ich hielt ihre Einsamkeit für echt.

Kruttschnitt: Vielleicht war sie es? Ich weiß bestimmt, dass nicht mal einer im Badezimmer saß.

Steinmetz: Kein Räuspern?

Kruttschnitt : Nein, dorthin bat sie mich, weil sie rauchen wollte. Ich werde ganz nostalgisch, wenn ich zurückdenke, sie war so eine räudige kleine Katze, fast wollte ich sie adoptieren...

Steinmetz: Ja, Respekt, gell - sie hat die komplette Transformation vom Bad Girl zu Sankt Angie ohne professionellen Beistand gemeistert! Aber jetzt schau dir die Armada an, die sie gerade gegen Brad Pitt auffährt.

(Kellnerin) Zwei Whispering Angels, bitteschön. Also, mir tut Brad Pitt ja wahnsinnig leid.

Steinmetz: Sollte er auch, denn er hat Olivia Pope gegen sich.

Kruttschnitt : Wie jetzt, die "Scandal"-Nudel? Verwechselst du da nicht was?

Steinmetz: Nein, die Figur beruht doch auf der echten Image-Klempnerin Judy Smith. Die war Pressesprecherin vom alten Bush und hat unter anderem Monica Lewinsky beraten. Sogar diesen Quarterback Michael Vick hat sie wieder gesellschaftsfähig gemacht.

Kruttschnitt: Den Pitbull-Peiniger? Pfui Teufel. Wozu braucht Angie die jetzt?

Steinmetz: Um mit Kanonen auf Spatzen schießen - vorausgesetzt, Brad Pitt ist ein solcher. Aber wer blickt da noch durch.

Kruttschnitt: Und der, ich zitiere, arme Brad hat keine Putzfische?

Steinmetz: Aber doch, er fand in die Arme seiner alten PR-Helfer zurück, die er seinerzeit wegen Angie sausen ließ. Und nun geht es Image gegen Image.

Kruttschnitt: Ach, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finden soll, einen authentischen Rüpel oder diese ferngesteuerten PR-Geschöpfe.

("Breaking News" im CNN-Fernseher über der Bar; Donald Trump nimmt Maß im Weißen Haus)

Kruttschnitt: Was meinst du, warum dem so viele Leute zugelaufen sind? Die mögen auch lieber ungefiltert und verwechseln offene Hose mit Offenheit.

Steinmetz: Er hat das Spiel sogar ad absurdum geführt, indem er als sein eigener Pressesprecher Meldungen verbreitete. Bevorzugt natürlich über seine Potenz. Aber authentisch ist tatsächlich das Zauberwort.

Kruttschnitt: Das kennen wir doch von zu Hause, gefällig ist verdächtig. Nur Grobheit ist authentisch, denn die kommt von Herzen.

Steinmetz: Es gibt aber doch auch authentisch gütige Menschen.

Kruttschnitt: Da muss ich jetzt stark nachdenken.

Steinmetz: Erst gestern unterhielt ich mich darüber mit Bryan Cranston.

Kruttschnitt: Heisenberg aus "Breaking Bad"? Der einzige Bösewicht, den Hannibal Lecter/Anthony Hopkins bewundert?

Steinmetz: Er ist in Echt ein entzückender Mensch. Nur werden wir davon nicht mehr viel haben. Er gehört doch zu denen, die nach Kanada auswandern wollen, wenn Trump sein Amt antritt. Woran man erkennt, dass er ein kluger, sensibler Mann ist, außerdem zuvorkommend und nachdenklich - ich habe ihm jedes Wort geglaubt.

Kruttschnitt: Aber woher weißt du, dass er echt ist?

Steinmetz: Er ging zwischendurch pinkeln. Und im Bad war niemand.

(Die Kellnerin serviert Schaumwein am Nebentisch, es wird perlend gelacht, und die Blondine schüttelt ihre Mähne, als wäre sie ein Kardashian-Albino)

Kruttschnitt: Seufz. Wie kommen wir eigentlich ausgerechnet hier auf das Thema Echtsein?

Steinmetz: Weil Authentizität der neue Bullshit ist. Ist nicht von mir, so heißt ein Lehrbuch. Weißt schon, Authentizität ist die neue It-Bag.

Kruttschnitt: Hm, stimmt, ich hab gerade dem Hund "authentische Nahrung" besorgt. War aber kein Lebendkarnickel, bloß die üblichen braunen Brösel.

Steinmetz: Ich hab heute morgen im Gold's Gym einen authentischen Lachanfall gekriegt.

Kruttschnitt: Wieso, hat Ray Liotta wieder durch den Einwegspiegel gestarrt?

Steinmetz: Hab' ich das schon mal erzählt? Der hat immer noch nicht begriffen, dass wir von Innen sehen können, wenn er zu unserem Downward Dog Männchen macht.

Kruttschnitt: Also, was ist so lustig?

Steinmetz: Wir haben jetzt eine "Barre None"-Klasse, die, ich zitiere, "authentische Körperertüchtigung" verspricht.

Kruttschnitt: Was'n das?

Steinmetz: Ballettstangentraining ohne Ballettstange! Wahrscheinlich authentisch, weil es Bauchmuskeln und Vorstellungskraft bildet.

Kruttschnitt: Naja, hier hält man ja auch Jennifer Lawrence für authentisch, weil sie ständig auf die Nase fällt.

Steinmetz: So gesehen, soll Trump ruhig authentisch bleiben.

Kruttschnitt: Und worauf trinken wir jetzt?

Steinmetz: Auf die bittere Wahrheit!