Saniertes Wohnhaus in Brüssel Wegreißen und aufschneiden

In unserer Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade gebaut oder geplant werden. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: House WW von K2A Architekten.

"Innovative Lösungen für komplexe Probleme" haben sich Stéphane Kervyn und Federico Alegria zum Ziel gesetzt. Im Fall zweier heruntergekommener Häuser in Brüssel sah die Antwort der belgischen Architekten so aus: entkernen, beide Gebäude vereinen, die schöne Frontfassade aus dem 19. Jahrhundert restaurieren, und auf der Rückseite rausschneiden und wegnehmen was geht.

Das Ergebnis ist ein bis unter das Dach durchgestyltes Eigenheim für eine Familie mit Kindern. Wo früher Studenten in kleinen, dunklen Wohneinheiten saßen und sich über den Vermieter ärgerten, der sich um nichts kümmerte, wird nun auf drei Stockwerken gelebt und gearbeitet, immer mit Blick ins Freie. Rund 500 Quadratmeter Platz haben die Bewohner.

Betreten wird das Haus über einen Windfang, den die Architekten mit vier Baumstämmen in Szene setzen. Über eine Treppe oder einen Fahrstuhl gelangen die Bewohner in das Hochparterre. Hier wurden alle Zwischenwände entfernt und so ein großzügiger Wohnbereich geschaffen, der um das Treppenhaus verläuft, das außerdem als Raumtrenner dient: auf der einen Seite das Wohn- und Esszimmer, gegenüber die Küche.

Ein Stockwerk für die Eltern

Die zwei alten Ausluchten Richtung Garten wurden abgerissen und ersetzt durch einen Vorbau mit Glasfassade und Schiebetüren. Davor erstrecken sich die Terrasse - mit Platz für eine Tafel - und der Garten mit Sitzecke. Der Außenbereich kann außerdem über einen Hinterausgang des Kellers betreten werden.

Der erste Stock ist komplett für die Eltern reserviert. Neben einem Schlafzimmer mit Aussicht in den Garten und einem Ankleideraum steht ihnen auch noch ein Badezimmer zur Verfügung, das sich über die gesamte Breite des Hauses erstreckt. So war genug Platz für eine freistehende Marmorbadewanne und eine Dusche mit angrenzender Sauna.

Der Rest der Familie schläft in der zweiten und dritten Etage. Im zweiten Stock ist ein außerdem noch ein kleines Gästezimmer mit eigenem Bad. Der restliche Platz wird für Büro mit Bibliothek und Leseecke genutzt. Unter dem Dach sind zwei weitere Schlafzimmer, jeweils ausgestattet mit Balkon und Bad.

Lage: Brüssel, Belgien.

Zimmerzahl: Vier Schlafzimmer, vier Badezimmer, Wohnküche, Loungebereich, Arbeitszimmer.

Garten: Zum Haus gehört ein kleiner Hof, der aber genügend Platz bietet für zwei Bäume, eine Terrase und eine Sitzecke.

Extras: Sauna, Ausguck unter dem Dach.

Stilfaktor: Hinter einer Ziegelfassade aus dem 19. Jahrhundert verbirgt sich ein ultramoderner in Grautönen gehaltener Familienpalast, der dank zahlreicher Fenster aber nicht düster wirkt.

Neidfaktor: Am neidischsten sind wohl die Studenten, die hier früher gewohnt haben. Laut Auskunft der Architekten handelte es sich bei den beiden Häusern um absolute Bruchbuden - was den Vorbesitzer aber nicht davon abhielt, ordentlich Miete zu kassieren.

Wer fühlt sich hier wohl? Architekten, graue Mäuse und Minimalisten.

Unbedingt mitbringen! Designbildbände, Retro-Rennräder und schwarze Rollis.

