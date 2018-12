Sanierungsprojekt in München Applaus fürs Reihenhaus

Die im Krieg gerissene Baulücke in einem Stadtteil von München sollte geschlossen werden, also kamen vier Reihenhäuser rein, wie sie in den Sechzigern oft gebaut wurden: vom Grundriss her gar nicht so schlecht, aber eben auch fantasielos und mit wenig Liebe zum Detail. Über die Jahre kamen dann einige Verschlimmbesserungen hinzu: "Kunststofffenster, Faserzementplatten am Giebel, Vordächer und viele Accessoires aus dem bekannten Baumarkt-Fundus", listet die Innenarchitektin Anne Prestel auf ihrer Webseite auf.

Prestel hat das Haus 2015 gekauft und beschlossen, aus dem schmucklosen Reihenendhaus ein modernes Zuhause für ihre vierköpfige Familie zu machen. Ein Haus, das nicht nur in Sachen Wohnkomfort, sondern auch bei der Energiebilanz gut dasteht. Dazu musste das Gebäude allerdings von oben bis unten saniert werden.

Das Dach ist neu und bekam eine Gaube eingesetzt, im Giebel wurde ein Fenster eingesetzt. Die Außenwände wurden frisch gedämmt und verputzt, die alten Kunststofffenster ersetzt durch solche aus Eichenholz. Davor kamen dann Aluminiumrahmen für elegante Schiebeläden als Sonnenschutz.

Als Abstellplatz für Fahrräder, Kinderwagen und was halt sonst noch so rumsteht, ließ Prestel einen Holzschuppen errichten. Eigentlich keine schöne Sache - es sei denn, er wird optisch dem Vordach über dem Eingang und dem Gartenzaun angeglichen.

Im Haus wurde ebenfalls einiges erneuert. Im Keller wurde der alte Ölbrenner mit Tank durch eine Therme ersetzt. Der mit Ziegelsteinen gemauerte Kamin wurde im gesamten Haus zurückgebaut, um mehr Platz zu schaffen. Außerdem mussten zwei Wände weichen, damit im Erdgeschoss aus Diele, Küche, Essen und Wohnen ein Bereich entstehen konnte, dessen Zonen fließend ineinander übergehen.

Wo früher viele kleinere Räume waren, ist nun ein großer heller Raum, der über die Fenster des Wohnzimmers und einen neu angebauten Wintergarten im Süden und Westen mit dem Garten verbunden ist. Platz genug für einen langen Esstisch und ein gemütliches Wohnzimmer. Bei einem Schreiner gab Prestel die Fensterbank in Auftrag, die gleichzeitig Stauraum ist.

In den oberen Stockwerken hat sich nicht ganz so viel geändert. Der Spitzboden wurde erschlossen und ist nun über eine schwarz lackierte Spindeltreppe aus Stahl erreichbar. Der so erschlossene Raum dient jetzt als Musikzimmer, Drempelschränke nutzen den Platz unter den Dachschrägen optimal aus.

Auch bei der Material- und Farbwahl bewies Prestel ein sicheres Händchen. Anstriche setzt sie zurückhaltend, aber treffsicher ein: jeder Raum bekam eine farbige Wand. Dunkles Blau im Schlafzimmer, Ockergelb an der Stirnseite des Musikzimmers und im Raum darunter. Im Flur leuchten die Ablagefächer zitronengelb. Dazu passen Fußböden, Fenster, Türen, Schiebeläden aus weiß pigmentierter Eiche. Ansonsten noch ein wenig Glas, Stahl, weißer Putz und Zink. Mehr brauchte es nicht, um aus dem schmucklosen Sechzigerjahrebau ein modernes Einfamilienhaus zu machen: hell, warm und bunt.