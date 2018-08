Fünf Finalisten stehen in der Endauswahl um den Internationalen Hochhauspreis. Das hat das Deutsche Architekturmuseum (DAM) bekannt gegeben, das den Preis alle zwei Jahre ausschreibt. Die Finalisten stehen in Bangkok, Beirut, Mexiko-Stadt, Peking und Singapur. Aus Europa schaffte es kein Wolkenkratzer in die Endrunde des mit 50.000 Euro dotierten Preises.

Damit schied auch der Neue Henninger Turm in Frankfurt aus, der als einziges deutsches Hochhaus unter den insgesamt 36 Nominierten war. Die Auszeichnung gilt als eine der bedeutendsten für Gebäude, die mindestens 100 Meter hoch sein müssen und höchstens zwei Jahre alt sein dürfen.

Verpixelt, verschoben, bepflanzt Der Wolkenkratzer "Maha Nakhon" in Bangkok ist mit 77 Stockwerken das höchste Gebäude Thailands. Die Fassade im Pixel-Look wurde vom Büro Ole Scheeren entworfen. Das "Chaoyang Park Plaza" aus Peking. Die Form des Gebäudes wurde von traditioneller chinesischer Landschaftsmalerei inspiriert. Das "Oasia Hotel Downtown" in Singapur wurde vom Architekturbüro WOHA entworfen. Die Jury lobte das begrünte Hochhaus als "naturnahe Oase" in der dicht bebauten Metropole. Bei dem renommierten Architekturpreis werden auch kluge Konzepte gewürdigt. Beim "Beirut Terraces" in der libanesischen Hauptstadt sollen verschobene Geschossplatten für Durchzug sorgen. Fast schon unspektakulär mutet dagegen das "Torre Reforma" in Mexiko-Stadt an. Beeindruckt war die Jury aber vom Tragwerkskonzept des Gebäudes im erdbebengefährdeten Mexiko.

Welcher der Finalisten die Auszeichnung gewinnt, wird am 1. November in der Frankfurter Paulskirche bekannt gegeben. Der Preis wird alle zwei Jahre vom DAM, der Stadt Frankfurt und der DekaBank verliehen.

2016 gewann der pyramidenartige Turm "Via 57 West" aus New York. Er wurde vom dänischen Architektenbüro Bjarke Ingels Group entworfen.