Luxus-Immobilie in L.A. So wohnt ein Depp

14 Bäder, neun Schlafzimmer, beste Lage und Kunst an allen Wänden. Wer möchte nicht gerne so wohnen? Jonny Depp jedenfalls hat genug davon. Das Penthouse des Hollywood-Stars in Los Angeles steht zum Verkauf.

Knapp 1000 Quadratmeter misst Depps bescheidene Bleibe, die aus fünf verschiedenen Eigentumswohnungen besteht. Drei davon habe der Schauspieler miteinander verbunden und als Wohnraum genutzt, die anderen zwei als Gästebereich und Kunststudio, berichtete das "Wall Street Journal" im September. Seit 2007 soll Depp die einzelnen Abschnitte für insgesamt 7,2 Millionen Dollar erstanden haben, um sie nun zusammen für 12,7 Millionen zu verkaufen.

Die Wohnung des "Fluch der Karibik"-Stars befindet sich auf dem Dach des Eastern Columbia Art Deco Buildings, einem der architektonisch bedeutendsten Gebäude der Altstadt von Los Angeles.

Depp ist seit August von seiner Frau Amber Heard geschieden. Die beiden einigten sich außergerichtlich, sie bekommt demnach sieben Millionen US-Dollar von ihm. Die Trennung des Paares habe nichts mit dem Verkauf des Apartments zu tun, sagte der Makler laut CNN. Vielmehr handele es sich um eine kluge geschäftliche Entscheidung. "Die Immobilienpreise in Los Angeles sind auf einem sehr hohen Niveau", so der Makler. "Herr Depp ist nicht nur ein brillanter Schauspieler und Künstler, sondern auch ein smarter Geschäftsmann.