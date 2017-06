Wohnen wie ein Rockstar Bon Jovi verkauft sein Penthouse

Sie denken bei den Bon-Jovi-Songzeilen "Rich Man Living in a Poor Man's House" und "All I Want is Everything": Das ist die "Story of My Life"? Dann sollten Sie jetzt aufmerksam weiterlesen, denn der Sänger und Namensgeber der Band hat ein Angebot für Sie. Zum Preis von 17 Millionen Dollar verkauft Jon Bon Jovi sein New Yorker Penthouse. Kommt das Geschäft zustande, streicht der einstige Kuschelrocker einen Gewinn von vier Millionen Dollar ein.

"Life is Beautiful" auf 370 mit Echtholzparkett ausgelegten Quadratmetern, besonders wenn sie wie in diesem Fall unweit des Hudson Rivers in einem schmucken Apartmenthaus liegen. Persönlicher Concierge, Schwimmbecken von Olympiaformat, Fitnessstudio und Partyraum: Keine Frage, wer hier unterkommt, ist definitiv ein "Superman Tonight".

Zugegeben, der Preis ist etwas höher als im "Real Life". Aber "If that's what it takes" für eine "Silent Night" in Lower Manhattan, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so viel Asche, die Sie mit ihrer "Blaze of Glory" erzeugen müssen. Womöglich legt Jon Bon Jovi ja noch ein "Bed of Roses" obendrauf.

Sollten Sie aber eher zu den "Ordinary People" gehören und sich beim Anblick der Bilder denken: "Only In My Dreams" - dann "No Regrets". Mit viel Geduld und Disziplin reicht das Ersparte "Maybe Someday" in den "Next 100 Years", oder Sie haben Glück beim "Roulette". "Keep The Faith"!

In unserer Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade gebaut oder geplant werden oder die einfach nicht von dieser Welt sind. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: Jon Bon Jovis Penthouse in New York City.

Lage: 150 Charles Street, New York City, New York

Zimmerzahl: Vier Schlafzimmer, viereinhalb Badezimmer, Wohn-Essbereich, Wohnküche, Büro und Hauswirtschaftsraum

Garten: Man kann nicht alles haben, aber immerhin wurde auf der Terrasse Rasen verpflanzt. Im oberen Stockwerk gibt es zwei kleine Balkone.

Extras: Die Wohnung ist für diese Preisklasse ungewöhnlich bescheiden ausgestattet, zumindest einen Kamin gibt es; Concierge-Service, Schwimmhalle und Party-Zimmer stehen allen Hausbewohnern zur Verfügung.

Stilfaktor: Anders als so manche Immobilie in New York, handelt es sich hier um ein relativ neues Gebäude. Das ist sicher Geschmackssache, in dieser Stadt aber definitiv kein Nachteil.

Neidfaktor: Flure wie der zehn Meter lange Eingangsbereich mit hohen Decken und Galerie in dieser Wohnung wurden nur zu einem Zweck erfunden: Eindruck schinden.

Wer fühlt sich hier wohl? Alle, die schon immer davon geträumt haben, Jon Bon Jovi um Millionen Dollar reicher zu machen.

Unbedingt mitbringen: Eine Empfehlung für einen vertrauenswürdigen Hubschrauberpiloten, die Telefonnummer der Türsteher vom "Up and Down", dem "Avenue" und - am allerwichtigsten - vom "Provocateur".

Nachbarn: In dem Haus haben auch der Schauspieler Ben Stiller und das Topmodel Irina Shayk eine Wohnung. Den Menschen aus den Nachbarhäusern sollten sie allerdings aus dem Weg gehen. Mit allen möglichen Klagen haben sie versucht, den Bau zu stoppen, zuletzt mit dem Argument, dass die Tiefgarage für 95 Autos gegen das Gesetz zur Reinhaltung der Luft verstoße.

Unterhalt: Was andere im Jahr für Miete ausgeben, wird hier pro Monat fällig: Nebenkosten und Steuern ergeben zusammen zusätzliche 8.710 Dollar.

Altersgerechtes Wohnen: Gegen ein entsprechendes Trinkgeld trägt das Empfangspersonal die Einkäufe nicht nur nach oben, es wird sie auch gleich erledigen.

Weitere Infos: Gibt es bei den Maklern von Corocan.