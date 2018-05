US-Architektur der Moderne Krasse Kreise

Jon Antelline war 19 Jahre alt, als er sein eigenes Domizil in einem Eukalyptus-Hain im kalifornischen San Diego plante und gestaltete. Was schon bemerkenswert genug wäre, wird unglaublicher, wenn man einen Blick auf das Wohnhaus wirft: Der Architekt konzipierte seine Antelline Residence nach Vorbild eines Kreises, der auf drei Wohnebenen in unterschiedlicher Form auftaucht. Konsequent wendete er die Kreis-Idee in Wohnraum und Küche an, wo schlicht alles rund ist: Die eigens angefertigten Mahagoni-Täfelungen, Küchenmöbel und Backöfen schmiegen sich an die runden Wände; gelb getünchte Deckenleuchten und eine freistehende Dunstabzugshaube führen das Thema fort.

Dass Antellines Bauwerk überhaupt bekannt geworden ist und längst auch die sozialen Plattformen erreicht hat, ist Julius Shulman zu verdanken, einem der enthusiastischsten Architekturfotografen und Chronisten der amerikanischen Moderne. Im Archiv des 1910 geborenen New Yorkers schlummerten bestens sortiert und dokumentiert die Abbildungen von Tausenden Bauwerken aus mehreren Jahrzehnten amerikanischer Architekturgeschichte - Banken, Kirchen oder private Wohnhäuser von den Dreißiger- bis in die Siebzigerjahre und darüber hinaus.

Etliche Bauwerke, wie die von Richard Neutra, Charles und Ray Eames oder auch Frank Lloyd Wright, haben sich dank Shulmans Fotografien ins kollektive Gedächtnis eingebrannt und das Bild der kalifornischen Welt mitgeprägt.

Mit "Modernism Rediscovered" setzt der Taschen-Verlag nun jenen Häusern ein Denkmal, die es bisher kaum oder gar nicht aus Shulmans Archiven in die Architektur- und Publikumszeitschriften geschafft hatten. Bauwerke in Utah, San Diego oder Long Beach, wo Hugh und Donald Gibbs ein filmisches Bürogebäude mit Glasfront zum künstlich angelegten Bach errichten ließen. Oder die Coston Residence in Oklahoma City, vom gleichnamigen Architekten aus einem alten Farmhaus als moderne Behausung mit zeltartig erhöhter Decke umgestaltet.

Auf Shulmans Bildern sieht die Moderne wohnlich aus, im Gegensatz zur oft blutleeren Variante, wie sie heute gern inszeniert wird. Gleichzeitig veranschaulichen sie, wie sich die Häuser in die Landschaften einpassen, manchmal auf kleiner Fläche oder an Felshängen unter schwierigen Bedingungen gebaut.

Das Prinzip "Pic or it didn't happen" trifft besonders auf die Architektur zu: Gerade Privathäuser bleiben verborgen, wenn es keine Fotografien davon gibt. Das Buch widmet sich nicht nur auf Doppelseiten den bisher weniger bekannten Bauwerken aus Shulmans Archiv.

Der Autor, Pierluigi Serraino, beschreibt auch die Mechanismen, die mitbestimmen, welche Bilder Einzug ins öffentliche Bewusstsein halten und welche Auswirkungen dies auf die (ästhetische) Geschichtsschreibung hat: Abbildungen von Bauwerken außerhalb der Metropolregionen haben es schwerer als solche in Los Angeles etwa. Aber auch fehlende PR-Strategien trugen bei der Amerikanischen Moderne dazu bei, dass Arbeiten unbekannterer Architekten weitgehend unbeachtet blieben.

Mit der Bildauswahl in "Modernism Rediscovered" soll die Diskussion darüber, was den so berühmt gewordenen Architekturstil auszeichnet, belebt werden. Serraino wünscht sich auch eine Überarbeitung der Architekturgeschichte: Weil etliche Beispiele nicht in offiziellen Datensammlungen auftauchen, kamen sie de facto nicht vor. Und dann ist das Buch auch eine Hommage an Shulman, der Abertausende Negative und Dia-Positive mehr angefertigt hat, als in Museen und Architekturzeitschriften je gewürdigt werden konnten.

Julius Shulman Modernism Rediscovered Taschen Verlag; 636 Seiten; 15 Euro

Für all dies stehen zwei oder streng genommen sogar drei Ausgaben zur Wahl: Die Originalausgabe mit 400 ausgewählten Bauwerken in drei großzügigen Bildbänden, die nun in einer günstigeren Neuauflage erscheint. Im Vergleich muss einem die neue Miniatur-Ausgabe mit 200 Bauwerken wie ein Trostpreis vorkommen - aber das ist sie nicht: Vielmehr ist sie ein bezahlbares Bilderbuch für Erwachsene.