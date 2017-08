Ferienhaus in Kanada Whirlpool unterm Tannendach

Eine Mischung aus Designerhütte und typisch kanadischer Blockhütte hatten Sharon Leece und Joseph Magrath im Sinn, als sie sich rund 40 Hektar Waldgebiet in der Seenlandschaft der Haliburton Highlands zum Bauplatz auserkoren. Inmitten dieser Idylle, dreieinhalb Autostunden nordöstlich von Toronto ließen sie sich von Bohlin Cywinski Jackson ein Haus bauen, das keine Erholungswünsche offen lässt.

Vor den bodentiefen Fenstern in jedem Zimmer zeigt die kanadische Natur ihre kanadische Natur ihre Schönheit. Hinter den Panoramascheiben liegen insgesamt vier Schlafzimmer, drei Kamine, drei Badewannen, eine Sauna, beheizte Holzböden, ein Fernsehzimmer und eins für die Kinder zum Toben.

Der zentrale Raum des 300 Quadratmeter großen Hauses ist das Wohnzimmer mit doppelter Deckenhöhe und dem Monolithkamin. Von der Hausmitte aus gelangen die Bewohner in die offene Küche und zum Esszimmer für bis zu acht Personen, das in einem angrenzenden Erker untergebracht ist. Hinter dem Kamin liegt noch ein Wintergarten.

Im oberen Stock befinden sich das große Elternschlafzimmer mit eigenem Kamin und Badezimmer samt freistehender Badewanne vor Waldpanorama. Echten Tannenduft statt dem des Badeschaums gibt es auf dem zugehörigen überdachten Balkon, in eine japanische Holzwanne eingelassen ist.

Ebenfalls unterm Dach schläft der Nachwuchs: Zwei Stockbetten für insgesamt vier Kinder wurden in einen der Nebenräume gezimmert. Außerdem war noch Platz für ein Gästezimmer mit separatem Bad und begehbarem Kleiderschrank. Das Lagerfeuer der Nation wurde in einem eigenem Unterhaltungsraum untergebracht, das im Notfall zwei weitere Besucher beherbergt.

In unserer Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade gebaut oder geplant werden oder die einfach nicht von dieser Welt sind. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: The Bear Stand in Ontario, Kanada.

Lage: Contau Lake, Haliburton Highlands, Ontario, Kanada

Zimmerzahl: Vier Schlafzimmer, drei Badezimmer, Küche mit angrenzendem Esszimmer und ein großes Kaminzimmer

Garten: 40 Hektar Waldgrundstück mit zwei Seen und einem privaten Wanderwegenetz stehen zur Erkundung bereit. Außenrum liegt Staatsforst. Genug Platz also für ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen.

Extras: Drei Kamine, zwei Feuerstellen im Garten, Wintergarten und Terrasse mit Grillbereich, außerdem ein Whirlpool und eine japanische Holzwanne im Freien. Am See gibt es einen Bootssteg und ein Sonnendeck. Für Kinder wurde ein Spielplatz angelegt.

Stilfaktor: Das Gebäude fügt sich sehr harmonisch in den Bauplatz ein. Der längliche Grundriss wurde optimal zwischen einem Hang und dem Seeufer platziert. Die Farbgebung der Außenfassade imitiert die umliegenden Nadelbäume.

Neidfaktor: Dieses Haus verbindet Schreinerkunst mit zeitgemäßem Design, die abgeschiedene Lage machen es zu einem echten Refugium.

Wer fühlt sich hier wohl? Naturliebhaber, Hundebesitzer und "Landlust"-Leser.

Unbedingt mitbringen: Holzfällerhemden, Kanadier, geländegängiges Fahrzeug und Proviant, denn das Grundstück kann im Winter phasenweise komplett von der Umwelt abgeschnitten sein.

Nachbarn: Außer den Bewohnern des Waldes lebt hier absolut niemand.

Unterhalt: Es gibt sicher Ferienhäuser, die kostengünstiger zu erreichen sind, aber wenige die so viel Ruhe versprechen.

Altersgerechtes Wohnen: In der fernen Wildnis Kanadas, vor einem offenen Kamin oder im Whirlpool unter Tannendach altert es sich sicher ganz vorzüglich. Passieren darf allerdings nichts, bis ein Arzt da ist, kann es dauern.

Weitere Infos: Gibt es bei den Architekten von Bohlin Cywinski Jackson.