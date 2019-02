Karl Lagerfeld So reagiert die Welt auf den Tod des Stardesigners

Der Chef des französischen Luxuskonzerns LVMH , Bernard Arnault, hat Karl Lagerfeld als einen "großen Inspirator" für Mode und Kultur gewürdigt. "Er hat dazu beigetragen, Paris zur weltweiten Modehauptstadt zu machen", sagte Arnault.

Arnault bezeichnete den gebürtigen Hamburger Lagerfeld als ein "kreatives Genie" und lobte dessen Arbeit für das italienische Modehaus Fendi. Die Marke Fendi gehört zu Arnaults Konzern.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Lagerfeld, der mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Mode in Europa geprägt hat, gestorben ist.

Lagerfelds ehemalige Muse Claudia Schiffer ließ ihr Management folgendes Statement verbreiten: "Karl war mein Zauberpulver. Er verwandelte mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel. Er lehrte mich Mode, Stil und das Überleben im Fashionbusiness. Was Warhol für die Kunst war, war er für die Mode. Er ist unersetzlich. Er war der einzige Mensch, der Schwarz-Weiß bunt machen konnte. Ich bin ihm ewig dankbar."

Modeschöpferin Donatella Versace nahm auf Twitter mit berührenden Worten Abschied von ihrem Kollegen: "Karl, deine Begabung hat das Leben so vieler Menschen berührt, insbesondere Giannis (Anm. d.Red: ihr Bruder) und meines. Wir werden dein unglaubliches Talent und deine Inspiration niemals vergessen. Wir haben immer von dir gelernt."

"Mein Herz ist gebrochen"

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, würdigte Lagerfeld mit den Worten: "Er war Paris." Er sei ein "großartiger Künstler und ein Freund" gewesen, der auch sensibel für die Belange von Frauen gewesen sei. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen in Berlin von einer traurigen Nachricht.

#KarlLagerfeld était un génie. Au sein de la maison @Chanel, il inventait et réinventait avec passion, exigence, excellence. Son art donnait des couleurs et des formes à l’amour, au raffinement, à l’époustouflant, au merveilleux. Plus qu’une incarnation de Paris, il était Paris. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 19. Februar 2019

Model Gigi Hadid lässt ihren Gefühlen in einer Instagram-Story freien Lauf: "Mein Herz ist gebrochen. Mir fehlen die Worte. Es wird nur einen Karl Lagerfeld geben", schreibt sie auf Instagram. "Jede Sekunde mit dir war mir eine Ehre, Freude und Inspiration. Ich wünschte, ich könnte dir eine letzte Umarmung geben. Ich liebe dich Karl. Danke für alles! Ruhe in Frieden."

Auch Victoria Beckham reagiert bestürzt: "Es ist so unglaublich traurig davon zu hören. Karl war ein Genie und immer so nett und großzügig zu mir auf persönlicher und professioneller Ebene", schreibt die Ex-Spice-Girls-Sängerin und Designerin bei Instagram. Moderatorin Sylvie Meis schreibt: "Zutiefst betrübt über Karl Lagerfelds Tod. Für immer dankbar für deine ewige Inspiration und Größe. Ruhe in Frieden, lieber Karl."

"Mit ihm stirbt ein Stück Haute Couture"

"Karl, ich kann dir nicht sagen, wie viel du mir bedeutest und wie sehr ich dich vermisse", schreibt Schauspielerin Diana Kruger nur kurz nach Bekanntwerden des Todes von Lagerfeld. "Ich werde niemals deine Güte mir gegenüber vergessen, dein Lachen, deine Fantasie. Ich wollte diese Woche nach Frankreich kommen, um dich zu sehen und dir meine Tochter vorzustellen. Mein Herz ist gebrochen, ich war zu spät. Ruhe in Frieden, ich bete dich an."

Besonders liebevolle Worte findet Pop-Sängerin Lilly Allen für den Verstorbenen: "Sie haben mich wie eine Prinzessin fühlen lassen. Ich habe nie verstanden, was Sie in mir gesehen haben, aber ich bin für immer dankbar für die Unterstützung, die Sie und Chanel mir in den vergangenen 15 Jahren haben zu Teil werden lassen."

Modeschöpfer Harald Glööckler würdigte Lagerfeld als "einen der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts". "Er setzte über Jahrzehnte Trends und Maßstäbe in Sachen Design und Ästhetik. Mit ihm stirbt einmal mehr ein Stück Haute Couture", sagte der 53-Jährige mit Wohnort in der Pfalz. "In einer Zeit, in der es immer weniger markante exzentrische Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten gibt, wird er fehlen."