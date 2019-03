Für Chanel zog Karl Lagerfeld immer alle Register. Viermal im Jahr verwandelte er das Pariser Grand Palais für seine Modenschauen in einen fantastischen Ort. Seit 2005 ließ er dort unter anderem Chanel-Raketen und Partys steigen, künstliche Wasserfälle und Herbstlaub fallen, sogar eine 45 Meter hohe Eiffelturm-Kopie und ein Eisberg dienten ihm schon als Kulisse für seine Entwürfe.

Am Dienstag war nun die letzte Schau zu sehen, die unter Mitwirkung des am 19. Februar gestorbenen Designers geplant wurde. Die Szenerie war diesmal einem Ski-Ort nachempfunden: Chalets (mit rauchenden Kaminen, Lagerfeld war schließlich Perfektionist) umringt von Bergen, der Laufsteg bedeckt von Kunstschnee.

Bevor es jedoch richtig losging, wurde des Maître mit einer Schweigeminute gedacht. Mehr wäre ihm wahrscheinlich auch zu viel gewesen. "The beat goes on ..." stand in den Einladungskarten, darunter eine von Lagerfelds berühmten Zeichnungen: er an der Seite Coco Chanels. Als letzte Reverenz an den großen Karl trugen die meisten Besucher zumindest ein Teil von ihm. "Im Publikum ist mehr Chanel als in irgendeiner Chanel-Boutique", twitterte die Chefkritikerin der "New York Times", Vanessa Friedman.

Außerdem im Publikum: langjährige Wegbegleiter und Freunde des Hauses. Claudia Schiffer saß in der ersten Reihe, Naomi Campbell, die Schauspielerinnen Kristen Stewart und Monica Bellucci, die Sängerin Janelle Monáe (eine der meistfotografierten Besucherinnen dieser Fashion Week) und natürlich die Familie Wertheimer, Eigentümer von Chanel.

Den ersten Look präsentierte Cara Delevingne, eine weitere Lagerfeld-Muse: weißer Einteiler mit tiefem Ausschnitt und Fensterkreuz-Karos, dazu ein passender Hut und ein bodenlanger Mantel mit schwarzweißem Vichymuster. Danach kommen flauschige Boucléjacken in Lippenstiftrot, Rüschenblusen, weit geschnittene Tweedhosen, weiße Bolerojäckchen, Handtaschen mit Teddyfellbesatz, grober Strick in Schwarz-Weiß - und natürlich Perlenschmuck.

So weit die Klassiker.

Es gibt aber auch hauchzarte Kleider, auf deren schneeweißer Seide kleine bunte Skifahrer ihre Schwünge ziehen und Chanel-Logos an Drahtseilen entlanggondeln, die ein großflächiges Rautemuster bilden. Die Vorderseite wird von einem Reißverschluss geschlossen wie Skipullis. Die Füße der Models stecken in dicken Wanderstiefeln aus schwarzem Leder, deren Lammfellfutter die Front ziert.

Modern wirken die gefütterten Jacken mit Kapuze, die Taschen und Krägen sind mit Frottee betupft. An Schnee und Eis erinnert auch ein Kleid mit Ballonrock - ein einziger Schneeball aus Federn. Der U-Boot-Kragen - typisch Chanel - und die Ärmel sind ebenfalls mit Daunen geschmückt. Was nicht von Flaum bedeckt ist, glänzt voll goldener Eiskristalle. Für die Streetwear-Fraktion gibt es rote Logo-Sweater und Schlauchbootjacken in Rot- und Violetttönen.

Beim Schlussdefilee konnten etliche Mannequins ihre Tränen nicht verbergen. Lagerfeld war eben mehr als ein Auftraggeber. Er war für viele ein Freund.

Wie es mit Chanel weitergeht

Lagerfelds endgültige Chanel-Kollektion, sein modischer Abschied war zugleich auch die erste, die Virginie Viard - seine ehemalige Studioleiterin und jetzt Nachfolgerin als Kreativdirektorin - allein bestreiten musste. Der Designer hatte zwar schon bei der Haute-Couture-Präsentation im Januar gefehlt, das erste Mal in 35 Jahren. Er habe es sich aber nicht nehmen lassen, das Geschehen vom Krankenbett aus zu verfolgen und Anweisungen zu geben, hieß es.

Von nun an wird Viard die acht Kollektionen pro Jahr allein entwerfen und inszenieren. "Sie ist meine rechte und meine linke Hand", sagte Lagerfeld gern über seine engste Mitarbeiterin. Das Zitat macht deutlich, welch wichtige Rolle die 57-Jährige bereits vor seinem Tod bei der Entwicklung der Chanel-Kollektionen spielte.

Viard war seit 1997 Studioleiterin von Chanel. Kennengelernt hatten sie sich bereits zehn Jahre zuvor: Sie war damals Praktikantin. "Karl ist die Begegnung meines Lebens", sagte sie einmal in einem Interview der Zeitschrift "Madame Figaro". Sie kannte Lagerfeld vermutlich besser als jeder andere, fast täglich standen die beiden in Kontakt - per SMS, Fax oder bei Besprechungen im gemeinsamen Büro in der Rue Cambon.

Video: Lagerfelds Mode

Video DER SPIEGEL

Viard hatte die Rolle der Übermittlerin. Sie war das Bindeglied zwischen Lagerfeld, seinen Zeichnungen, Gedanken, Wünschen und den rund 200 Mitarbeitern des Chanel-Studios. Seine zweidimensionalen Entwürfe auf Papier ließ sie von den Näherinnen und Nähern in dreidimensionale Träume aus Stoff verwandeln. Eine Form der Interpretation, wenn man so will. Von nun an ist sie diejenige, die den Ton angibt.