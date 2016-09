Kochen für Erdbebenopfer Pro bono? Pro Pasta!

Was tun, wenn Emmerich-Katastrophenfilme tragische Wirklichkeit werden? Wenn nach Wochen der Ersthilfe dann wieder neue Themen in den Schlagzeilen stehen, die Opfer aber weiter leiden? Ganz einfach: essen und spenden.

Wie gut solche Aktionen klappen können, zeigt sich derzeit ganz real: Schon zwei Wochen nach dem verheerenden Beben in Amatrice bieten Hunderte Restaurants auf der ganzen Welt den nach dem Ort benannten Pasta-Klassiker "All'Amatriciana" als Solidaritätsspeise an.

Die Globalität und Geschwindigkeit dieser Aktion kann nur den überraschen, der die fortgeschrittene Internationalisierung der ursprünglich in Italien gegründeten Besseresserorganisation Slow Food nicht registriert hat. Noch am Tage des Bebens startete Slow Food-Gründer Carlo Petrini die Initiative "Eine Zukunft für Amatrice" (#unfuturoperamatrice) und forderte "die Restaurantbetreiber der ganzen Welt auf, das Gericht der Pasta All'Amatriciana mindestens ein Jahr lang in ihre Speisekarten aufzunehmen und einen kleinen Teil des Erlöses an die vom Erdbeben betroffene Stadt zu spenden."

Und weiter: "Wir hoffen, dadurch eine längerfristige Wirkung zu schaffen, die über die erste emotionale Anteilnahme hinausgeht. Überwinden wir die Notsituation und beginnen wir bereits heute mit dem Wiederaufbau! Wer diese Tragödie miterlebt hat, muss die Möglichkeit bekommen, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren; die Hilfe muss konstant und dauerhaft sein."

Die meisten Restaurants, die sich für die Aktion eingetragen haben, stammen naturgemäß aus Italien. Aber auch Lokale in Argentinien, Spanien, China, Australien, Thailand, USA, England, Taiwan, Chile oder Tschechien sind dabei. Deutschland mit seinen unzähligen italienischen Restaurants stellt aber erst beschämende fünf Einträge (aus Gmund, Westerburg, Hamburg, Düsseldorf und Heidelberg) - da ist noch viel Luft nach oben.

Gastronomen: Ran an den Speck!

Und für den Fall, dass Euer Koch, liebe Gastronomen, das Rezept gerade nicht parat hat, haben wir es einfach mal gekocht. Und nachgerechnet: Selbst wenn Ihr für die Zutaten jeweils das Beste hernehmt, was es auf dem Markt gibt, habt Ihr pro Couvert einen Wareneinsatz von deutlich unter drei Euro - genug kalkulatorischer Spielraum für einen Tellerpreis von 8,50 Euro, zwei Taler an die Opfer inklusive.

Das funktioniert sogar, wenn man eine richtig hochwertige Nudelsorte benutzt. Wir verwenden als Pasta zu dieser leckeren Armeleute-Sauce die eher im Süden Italiens verbreitete Form "Calamarata". Wegen ihrer optischen Ähnlichkeit zu Calamari-Ringen (daher auch der Name) wird sie gern mit Tintenfisch-Oliven-Petersilie-Begleitung serviert, bildet aber auch oft die Sättigungsbasis von fruchtbetonten Sugos wie Melanzane, Basilico, Funghi, Arrabbiata oder Puttanesca.

Aber auch andere Hartweizen-Nudelformen wie Penne, Bucantini, Paccheri oder Tortiglioni passen sehr gut zur Amatriciana - solange es sich nicht um Industrie-Pasta mit glatter Oberfläche handelt. Gerade die einfacheren Sugos brauchen Pasta mit möglichst porösen Flächen, um von der Nudel gut aufgenommen zu werden. Angesichts der preiswerten Saucenzutaten lohnt es sich hier also, auf Pasta zurückzugreifen, die in kleinen (oft apulischen) Manufakturen aus Hartweizen und Quellwasser mit Hilfe grober Pressformen hergestellt werden.

Das kann dann schon mal vier Euro pro Pfund kosten - aber davon werden ja auch vier Menschen satt. Und es bleiben sicher noch zwei Euro pro Esser als Spende für die Erdbebenopfer, oder?