Delikates von den Royals Kochen wie bei Lady Di

Als Großbritannien im Juli 1997 seine Kronkolonie Hongkong an China abtrat, folgten die Feierlichkeiten einem minutiös getakteten Zeitplan. Selbstverständlich war auch der ewige Kronprinz Charles bei diesem historischen Ereignis zugegen. Auf der Jacht "Britannia" empfing er im Hafen von Hongkong erlesene Gäste. Auch diese Anlässe waren bis auf die Sekunde geplant. Die strikte Organisation lag jedoch nicht nur am strengen höfischen Protokoll.

Die hohen Temperaturen und die extreme Luftfeuchtigkeit machten die Arbeit der mitgereisten Köche in der Kombüse zu einem Spiel gegen die Zeit: "Schon in dem Moment, in dem man etwas aus dem Kühlschrank nahm, welkte oder schmolz es", erinnert sich Carolyn Robb, die damals an Bord für die Gaumenfreuden der Gäste zuständig war. Damit auf deren Tellern keine zerflossenen Krabbencocktails mit verwelkten Kräutergarnituren landeten, mussten kurzerhand "alle Mann an Deck" als Kellner einspringen.

Rein in den Dufflecoat und auf zur Pilzsuche

Mit Anekdoten wie diesen, die sonst hinter dem dichten Vorhang großer Historie verborgen bleiben, garniert Robb ihr Buch "Königlich und köstlich. Rezepte und Geschichten aus dem britischen Königshaus". Elf Jahre lang kochte sie im Kensington-Palast und auf Reisen für Charles, Diana, deren Söhne und zahllose Gäste.

In dem Mix aus Bildband, Kochbuch und Deko-Ratgeber schwelgt Robb in Erinnerungen an die Zeit, als Charles und Lady Di noch das Traumpaar gaben und die Queen eher als Schwiegermonster denn als Sympathieträgerin galt.

1989 trat Robb ihre Stelle an. Da lagen die Skandale und Affären, mit denen die Royals später die Welt in Atem hielten, noch in weiter Ferne. Die bisweilen verklärenden Schilderungen aus dem Leben im Palast sind gespickt mit historischen Details, aber wirklich delikat sind in Robbs Buch nur die Rezepte - und die Illustrationen.

Waldpilz-Tartelles mit Sahnefüllung werden so verführerisch präsentiert, dass man sich am liebsten sofort den Dufflecoat überwerfen und Pilze in den schottischen Highlands sammeln möchte. Und wenn Rodd von ihrer ersten Einladung zu einer Gartenparty im Buckingham-Palast und von den dort gereichten Scones schwärmt, dann wünscht man sich ebenfalls zwischen royale Rosensträucher und gewagte Hutkreationen, um die typisch englischen Gebäckhappen gleich noch viel stilvoller genießen zu können.

Royale Rezepte auch für Kochmuffel

Die Rezepte sind einfach gehalten und schrecken selbst Laien nicht ab. Wer den Kochlöffel dennoch nicht schwingen möchte, aber einem Hauch britisch-königlichen Flair durchaus zugetan ist, kann auf die Tipps für Blumenarrangements ausweichen, die Sarah Champier zum Buch beigesteuert hat. Champier war elf Jahre lang die persönliche Floristin von Prinz Charles, die Position wurde eigens für sie geschaffen.

Auch sie spart nicht mit schwärmerischen Anekdoten aus dem Königshaus und hat wie Rodd offensichtlich ein Faible für den ewigen Kronprinzen. Der habe nicht nur Queen Mum zu ihren Lebzeiten regelmäßig mit Sträußen aus Edelwicken beglückt, weiß Champier zu berichten. Noch immer lasse er "die ersten Edelwicken, die in Highgrove blühen, an ihr Grab in Windsor Castle" bringen.

Echte Liebe währt eben ewig.