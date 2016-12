Kohlrouladen-Variationen Ist mir doch dreierlei

Noch immer gilt für viele Deutsche der legendäre "Kochlöffel", der Zabert-Sandmann-Klassiker "Kochen - die neue Schule", als die definitive Grundausbildung für Einsteiger. Doch das Buch ist nicht nur vergriffen, auch die "Digitalen Erweiterungen" seiner letzten Ausgabe von 2012 führen per QR-Code-Links ins digitale 404-Nirwana. Die verlinkten Lehrvideos, einst exklusives Goodie für die Buchkäufer, stehen längst kostenfrei auf YouTube. Und der kritische Blick auf Buch und Filmchen zeigt: Für Anfänger bieten sie zu wenig Basics, Fortgeschrittene lächeln dagegen müde über die 08/15-Rezepte.

Dann schon lieber Kochanleitungen, die von vorne bis hinten schmackhaft sind, aber lieber gleich gar keinen Anspruch besonderer Originalität erheben - wie in dem behutsam modernisierten "Dr. Oetker Grundkochbuch", das seinem Namen alle Ehre macht: Für vergleichsweise schmales Geld werden hier angenehm unemotionalisiert alle wichtigen Informationen zum Selberkochen beliebter Alltagsgerichte (leider zu wenig international) vom Einkauf über Warenkunde, Küchenpraxis und viele kleine nützliche Tipps bis hin zu Küchenhygiene und Vorrats-Management vermittelt. Hier kann sogar der Besserkocher noch was lernen, zum Beispiel, dass beim Frosten das Aroma einiger frischer Kräuter wie Dill, Salbei oder Estragon nicht nachlässt, sondern verstärkt wird.

ANZEIGE Dr. Oetker:

Grundkochbuch Kochen lernen Schritt für Schritt ZS-Verlag; 256 Seiten; 19,99 Euro

Auf der anderen Seite des Vertiefungsspektrums stehen die diversen Aus- und Fortbildungsbücher für angehende Berufsköche, von denen zwei sich auch für den Hobbykoch an der Schwelle zum echten Fachmann lohnen. Frankreichs Elite-Mützenschmiede, das "Institut Paul Bocuse", hat 2015 unter dem Titel "L'école de l'excellence culinaire" eines der weltweit in Tausenden von Restaurant- und Hotelküchen benutzte Standardlehrwerken der klassisch französischen haute cuisine veröffentlicht. Das nur von kräftigen Muskulaturen sinnvoll nutzbare (knapp 5 Kilo) 720-Seiten Standardwerk mit mehr als 1.600 (!) Step-Fotos gibt es samt seinem bis in kosmische Dreisterne-Schwierigkeitsgrade ragenden Rezeptteil nun als "Die hohe Schule des Kochens" auch auf Deutsch.

ANZEIGE Institut Paul Bocuse:

Die hohe Schule des Kochens Grundlagen, Techniken, Rezepte Aus dem Französischen von Sibylle Segovia und Sabine A. Werner Christian-Verlag; 720 Seiten; 98 Euro

Für alle Hobbyköche, die es wirklich wissen wollen, ist dieser 98-Euro-Wälzer ebenso unverzichtbar wie "Der junge Koch, die junge Köchin", das Standard-Lehrbuch zur Kochausbildung mit den IHK-Prüfungsvorbereitungen für den angehenden Küchenmeister. Bereits in der 35. Auflage und trotz der nun über 2.000 Abbildungen, ist dieses Schulbuch leider nur teilweise auf der Höhe des Handwerks. Wer nach den Sternen greift, muss nach wie vor eben dort lernen. Alles, wirklich alles darunter, wird in diesem Buch einfach und auch für den interessierten Halbwissenden nachvollziehbar vermittelt.

ANZEIGE Frank Brandes, Conrad Krödel, Hermann Grüner, Reinhold Metz, Marco Voll, Thomas Wolfgang:

Der junge Koch/Die junge Köchin Pfanneberg; 752 Seiten; 39,90 Euro

Rouladen für alle Ernährungsdogmen

Ein halbwegs geübter Hobbykoch/köchin sollte man auch sein, wenn man sich an das heutige Rezept für "Kohlrouladen-Dreierlei" heranwagen will. Allerdings ist es ohnehin für jene Löffelschwinger gedacht, die an den Weihnachtsfeiertagen statt mit Würstchen und Kartoffelsalat ihre Lieben mal wieder so richtig gut bekochen wollen. Unser Rezept löst hierfür ein Problem, das sich aktuell an vielen Weihnachts-Familientischen stellen wird: Kaum einer isst mehr alles, was man ihm hinstellt. Und zwar nicht, weil es ihm nicht schmeckt, sondern aus Prinzip, aus religiösen Gründen oder weil es das im Moment halt gerade angesagte Nahrungsparadigma fordert.

Eigentlich eine prima Idee, der Familie zum Fest Kohlrouladen aufzutischen, die ja komplett vorbereitbar sind. Das Problem: Sohn Emil isst nichts von Tieren mit Fell, seine kleine Schwester Marie noch nicht einmal Fisch, während die große Tochter Sarah-Anna aus Berlin ihren neuen, vollbärtigen Schwarm Lukas mitbringt - ein durch und durch eingefleischter Veganer. Das alles ist mit diesem Rezept recht einfach unter einen Hut zu bringen: Die Kohlblätter zum Einwickeln, die drei verschiedenen Füllungen, und auch die allen Ernährungsdogmen genügende Kürbissauce sind komplett auch schon am Vortag kochbar, so dass zum Fest nur noch aufgewärmt werden muss.

Die Fleischeslustigen unter den Tischgästen freuen sich an Wickeln mit einer raffinierten Entenfüllung - Pulled Duck mit Datteln und Rotkohl. Die Pescetarier in der Familie genießen die Rouladen mit einer leichten Farce aus Fjordforelle, Dill und zitronisierten Garnelen, während die dritte Rollensorte komplett ohne jegliche tierische Produkte auskommt, mit einer Mischung aus Gemüsen, gerösteten Nüssen, Karamellnoten, starken Raucharomen und edlem Walnussöl. Die Sauce mit Kürbis, Karotte und Ingwer setzt farblich wie aromatisch einen frischen Kontrapunkt und passt wie durch ein Wunder tatsächlich hervorragend zu den drei Rouladen.

Ohne jetzt gleich wieder die bleierne Zeit der "Ära Kohl" beschwören zu wollen - wenigstens zum Fest des Friedens wollen wir die ewigen Zänkereien um die "Wahre Ernährung" mit ein paar Lagen Wirsingkohlblättern bedeckt ruhen lassen. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!