Art-déco-Bildband Wohnen wie der große Gatsby

Das Blöde an Einrichtungsbildbänden ist häufig, dass ihre Betrachter sich zwar in die abgebildeten Räume verlieben, sie aber nie werden besichtigen können. Denn oft sind es Privatleute, die vor Stolz auf das von ihnen - oder ihrem Innenarchitekten - geschaffene Ambiente dem Fotografen die Türen öffnen. Alle anderen müssen draußen bleiben.

Bei "Living in Style: The New Art Deco" ist das anders. Die Mehrheit der 29 vorgestellten Inneneinrichtungen befinden sich in Hotels oder Restaurants, meistens in der englischen Heimat der Autorin, Designjournalistin Claire Bingham. Dazwischen finden sich jedoch auch immer wieder Wohnungen und Häuser, in denen tatsächlich jemand zu Hause ist.

Insofern ist Bingham in ihrem neuen Buch eine gute Mischung gelungen. Die von ihr während ihrer Reisen - sie schreibt auch über Reisethemen - ausgesuchten Designhotels, Klubs, Bars und Cafés sind zwar ausnahmslos schön anzusehen, lassen aber naturgemäß eine persönliche Handschrift vermissen. Die liefern fünf Bilderstrecken mit Aufnahmen aus den Wohnungen und Häusern von Art-déco-Liebhabern und Innenarchitekten.

Ergänzt werden die Homestories durch Kurzporträts von Designern, die den Stil des Art déco (dekorative Kunst) aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ihrer Arbeit neu interpretieren - bis hin zu den Teppichen im Faena Hotel in Miami Beach, die von Catherine Martin entworfen wurden, der Set-Designerin von "Der große Gatsby" mit Leonardo Di Caprio.

Für viele Leser am interessantesten dürften allerdings die Einrichtungstipps sein. Leider gibt es in dem Buch davon nicht allzu viele, und manche sind auch noch inmitten eines Absatzes versteckt.

Immerhin streift Bingham in den kurzen Textpassagen Designdetails wie Farbpaletten und Accessoires. Wenn aber unter der Überschrift "Design-Stile aus verschiedenen Ären mischen" beispielsweise zu lesen ist: "Interior Design kann Kunst in ihren unterschiedlichen Facetten hervorheben", wirkt das ein wenig beliebig.

Etwas mehr Klarheit hätte auch das Inhaltsverzeichnis verdient. Sehr viel mehr als den Namen eines Hauses oder Restaurants und die entsprechende Seitenzahl verrät es nicht. Im Gegensatz zu restlichen Inhalten ist die Gliederung nur auf Englisch abgedruckt - was angesichts der spärlichen Informationen verschmerzbar ist.

Living in Style The New Art Deco teNeues Media; 224 Seiten; 50,00 Euro.

"Living in Style: The New Art Deco" ist also nur begrenzt lehrreich, dafür jedoch sehr schön anzuschauen. Ein bisschen mehr Erkenntnisgewinn hätte es nach 224 Seiten schon sein dürfen, aber klar: Das Buch ist schließlich kein Ratgeber.