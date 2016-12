Luxusimmobilien 2016 Was ist das schönste Haus der Welt?

Vom schicken Designhäuschen bis zur selbst für US-Verhältnisse riesigen Mega-Villa: In unserer Häuser-Reihe "Die Heimsuchung" haben wir in diesem Jahr etliche Immobilien vorgestellt, die es so kein zweites Mal gibt, die gerade zum Verkauf stehen, oder deren Architekten wahre Meisterleistungen vollbracht haben.

Zum Beispiel das "Haus P". Beinahe 30 Jahre stand das alte Weingut leer. Hans Gangoly und Irene Kristiner genügten drei Monate, um die Gebäude aufzumöbeln. Worin die meisten nur Abrissmaterial sahen, erkannten die Architekten Baumaterial für ein so elegantes wie gemütliches Zuhause.

Auf den ersten Blick nicht unbedingt gemütlich mutet das "Casa Brutale" an, ein in einer Felsklippe versenkter Millionärstraum. Für die zehn Meter tief unter der Erde liegende Behausung musste eine Konstruktion her, die ein Dach, das gleichzeitig ein Pool ist, und eine Front aus Glas trägt. Keine leichte Aufgabe.

Einfacher, aber nicht weniger ambitioniert war der Bau des "Jungle House" im brasilianischen Regenwald: Die Architekten Marcio Kogan und Samanta Cafardo, beide vom Studio MK27, haben eine holzverkleidete Villa entworfen, bei der man nie genau weiß, wo Drinnen aufhört und Draußen anfängt.

Viel Holz wurde auch für die "Villa Sunnanö" verbaut, die an einem See in Schweden steht und deren architektonische Raffinesse sich erst erschließt, wenn man sie betritt: Jedes Zimmer verfügt über ein Panoramafenster. Was von außen wie eine düstere, verschlossene Festung anmutet, ist tatsächlich ein lichtdurchflutetes Familienhaus.

In "Woolmers Park" ist nicht nur Platz für eine Familie, sondern für einen kompletten Hofstaat. Kein Wunder, immerhin war das 6500 Quadratmeter große Anwesen lange Zeit im Besitz der englischen Königsfamilie. Der um 1730 erbaute Landsitz wurde im Sommer samt Parks und Ländereien für knapp 40 Millionen Euro zum Verkauf angeboten.

Es geht natürlich noch teurer: Zum Beispiel die Luxus-Ranch in Zephyr Cove. Auf einem mehr als zwölf Hektar großen Seegrundstück am Lake Tahoe in Nevada wurden dafür 440 Tonnen Naturstein verbaut. Der Aufwand hat sich gelohnt: Nun haben sogar die Pferde dort einen beheizbaren Platz.

Oder doch lieber das kleine Schwarze Architektenhaus in San Francisco?

Welches ist Ihr Favorit? Stimmen Sie ab! Sie sehen immer zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf die Immobilie, die Ihnen besser gefällt. Das andere Haus verschwindet, ein neues erscheint - am Ende bleibt Ihr Traumhaus übrig.