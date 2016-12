Villa auf Tahiti Hang zum Luxus

In unsere Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade gebaut oder geplant werden oder die einfach nicht von dieser Welt sind. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: eine schicke Villa auf Tahiti.

"Der Ostwind, unser bisheriger Begleiter, hatte sich gelegt, ein vom Lande wehendes Lüftchen führte uns die erfrischendsten und herrlichsten Wohlgerüche entgegen und kräuselte die Oberfläche der See", so beschrieb der deutsche Naturforscher Georg Forster Ende des 18. Jahrhunderts seinen ersten Eindruck der Südsee-Insel Tahiti. Die künftigen Bewohner unserer heutigen Traum-Immobilie können dieses olfaktorische Wunder täglich aufs Neue erleben. Die Villa steht in den Bergen von Papeete, der Hauptstadt von Französisch-Polynesien.

Oberhalb der Hafenstadt, mit Blick auf die von tiefen Flusstälern durchzogene Landschaft, erstrecken sich die 367 Quadratmeter über einen Berghang. Das vierstöckige Haus ist zwar für eine Familie gedacht, bietet aber Platz für viel mehr Menschen - oder eine sehr große Familie. Fünf Schlaf- und drei Badezimmer stehen zur Auswahl.

Damit nicht nur von der Küstenseite Licht in die Räume kommt, haben die Architekten auf der Gebäuderückseite einen Lichtschacht angelegt, der gleichzeitig einen Innenhof bildet. Wem es dort zu windstill ist, der kann auf der bepflanzten Dachterrasse oder dem einhundert Quadratmeter großen Holzdeck vor dem Wohnzimmer den Ausblick und die Seeluft genießen. Dort ist außerdem noch ein kleiner Pool eingelassen - falls die schwarzen und weißen Strände der Insel mal wieder zu weit weg sein sollten.

Lage: Papeete, Tahiti

Zimmerzahl: Fünf Schlafzimmer, eins davon als Master Suite, drei Badezimmer, zwei Büros, Hauswirtschaftsraum und Ankleidezimmer.

Garten: Einen richtigen Garten gibt es nicht, dafür aber eine begrünte Dachterrasse, ein Sonnendeck und den Innenhof. Falls das nicht reichen sollte, liegt Ihnen eine komplette Vulkaninsel zu Füßen.

Extras: Bahnenpool.

Stilfaktor: Zugegeben, es gibt architektonisch anspruchsvollere Häuser, aber der sich über vier Stockwerke erstreckende Lichtschacht auf der einen und die bodentiefen Fenster auf der anderen Gebäudeseite sorgen für ein gutes Raumklima.

Neidfaktor: Tahiti wird in Reiseprospekten traditionell als die "Perle der Südsee" bezeichnet. Nicht die schlechteste Absendeadresse für Weihnachtskarten an Ihre Freunde auf dem Festland.

Wer fühlt sich hier wohl? Captain Jack Sparrow, Gauguin-Liebhaber, Steuerflüchtlinge.

Unbedingt mitbringen! Segelschein und Jacht, weiße Leinenanzüge, Taucherausrüstung, Surfbrett.

Nachbarn: Ärger wegen über den Gartenzaun hängender Zweige brauchen Sie nicht zu fürchten. Das nächste Anwesen ist so weit weg, dass es keine Grundstücksgrenzen braucht. Außerdem sagt man den Menschen in der Südsee ja auch eine gewisse Gelassenheit nach. Droht einmal Ungemach, sagen Sie einfach: Aita pea pea, was so viel heißt wie: "Keine Sorge!"

Unterhalt: Das Leben auf einer Insel ist nie günstig. Auf Tahiti kostet alles ungefähr 50 Prozent mehr als in Deutschland, in Papeete müssen Sie mit dem Doppelten rechnen. Wenigstens an den Stromkosten können Sie sparen, auf dem Dach des Hauses steht eine Solaranlage.

Altersgerechtes Wohnen: Sollen Sie sich fiu, "wie gelähmt", fühlen, braucht es ein Weilchen, bis Hilfe bei Ihnen ist. Am besten, Sie räumen in diesem Fall das Gästezimmer frei, in Deutschland findet sich sicher eine hilfsbereite Person, die zu Ihnen zieht.

Weitere Infos: Die Villa wird bei Sotheby's zum Verkauf angeboten. Preis nur auf Anfrage.