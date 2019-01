Mailänder Modewoche Küren Sie den schönsten Look!

Miuccia Prada ist eine aufmerksame Beobachterin des Zeitgeschehens. Ihre Mode bildet meist gut ab, was die Welt (oder zumindest Teile davon) bewegt: Im vergangenen Jahr hatte die promovierte Politologin eine Kollektion zusammengestellt, die klassische Kleidungsstile aufmischen und die Garderobe für freiheitsliebende Lebensstile sein sollte. Diesmal ging es in ihrer Fondazione Prada strenger zu.

Die aktuelle politische Situation empfinde sie als "schwierig, gefährlich und kochend", sagte Prada nach der Modenschau am vergangenen Sonntag. Alles was ihr angesichts dieser Misere eingefallen sei, wären militärische Looks gewesen. Gürtel, Fellkrägen, Epauletten, Achselschnüre: es sind vor allem Paradeuniformen, die der Mailänderin als Inspiration dienten.

Wirklich martialisch sahen die Outfits dann aber nicht aus. Dafür hatten sie zu viele farbige Details wie aufgestickte Blüten oder Herzen. Die Grundfarben sind Schwarz und Dunkelblau. Zunächst zu sehen in Form eleganter Herrenanzüge, die Jacketts offen und auf nackter Haut getragen. Nackte Haut auch weiter unten, die Hosen enden über den Knöcheln. Für die Damen hatte Miuccia Prada ebenfalls Anzüge im Gepäck. Außerdem Bustiers, schulterfreie Cocktailkleider mit eleganten Ausschnitten und dicke Strickpullis.

John Richmond entdeckt die Nachhaltigkeit

Militärisch zackig war es auch auf dem Laufsteg des britischen Designers John Richmond, der fast schon mit zwei Kollektionen nach Mailand zurückgekehrt ist: dunkle Militärlooks für Männer und knappe Kleider für Frauen. Krieger und Starlets - diese Kombination wirkte angesichts aktueller Debatten allerdings ein wenig befremdlich.

Dabei waren die Details durchaus interessant. Zum Beispiel die mit japanischen Motiven bestickten, recycelten Uniformstoffe oder die mit Pailletten verzierten, aufgearbeiteten Levi's. "Wir müssen nicht noch mehr Jeans produzieren, davon gibt es bereits genug", sagte Richmond, der die Nachhaltigkeit für seine Marke entdeckt hat. Das sei definitiv keine einmalige Sache, versprach er, sondern ein Thema für die Ewigkeit.

Das mit vier Jahren noch relativ junge Label Sunnei zeigte in Mailand diesmal seine erste komplett gemischte Kollektion: oversized Silhouetten, mehrlagige Looks, bodenlange Schals, schwerer Strick, diese Kreationen können kaltes Wetter ab. Eines der Highlights war eine taillierte Bluse, die oben mit einem Kragen aus Schafsfell geschlossen wird. Dazu kombinierten die beiden Designer eine knielange Mischung aus Rock und Hose.

Versace bleibt sich treu

Mit Spannung erwartet wurde die erste Versace-Präsentation, seit dem das Modehaus vergangenes Jahr von der Holding des US-Designers Michael Korsgekauft worden war. Fans der Marke dürften beruhigt sein, der neue Besitzer ist klug genug, nichts am typischen Versace-Look zu ändern. Soll heißen: Es bleibt quietschbunt und wild, was vor allem daran liegt, dass Donatella Versace an Bord geblieben ist und auch weiterhin das Design verantwortet.

Neben dem obligatorischen Versace-Logo experimentierte die 63-Jährige diesmal mit Bondage-Motiven als Muster. Ein rotes T-Shirt war mit einem Ledergeschirr bedruckt, wie sie in der SM-Szene getragen werden. Dazu passen knappe Slipdresses und Lederkleidchen. Auffallendstes Teil bei den Männern war ein Zweiteiler im Tigerenten-Look. Vielleicht nicht unbedingt für jeden geeignet, aber definitiv das richtige für die kalte Jahreszeit. Oder was meinen Sie? Stimmen Sie ab!

Und so geht's: Sie sehen immer zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - am Ende bleibt Ihr Lieblingslook übrig.