First Lady Fashion Melania Trump anziehen? No.

"Natürlich würde ich es tun", antwortete Calvin Klein auf die Frage, ob er die neue First Lady der USA einkleiden würde. Sein Kollege Marc Jacobs hingegen ist daran "nicht im Geringsten interessiert". An Melania Trump scheiden sich die Geister. Einige Designer halten sie nicht gerade für das ideale Aushängeschild ihrer Mode.

Ihrer Vorgängerin stellten die Designer nur zu gern komplette Outfits zusammen und hofften auf den "Michelle-Effekt", Melania Trump hingegen erntet Skepsis. Nicht nur von Marc Jacobs: Tom Ford lehnte schon vor Jahren ab, sie einzukleiden. "Niemand sollte das tun", schrieb Humberto Leon, einer der kreativen Köpfe hinter Open Ceremony und Kenzo, auf Facebook.

Christian Siriano, einer der Favoriten von Michelle Obama und leidenschaftlicher Kämpfer für Homosexuellenrechte, ist noch unentschlossen: "Wir haben nicht dieselben Werte." Der Stars-and-Stripes-Designer Tommy Hilfiger hingegen findet, dass jeder Modeschaffende stolz sein sollte, das ehemalige Model einkleiden zu dürfen.

Ähnlicher Meinung ist auch Diane von Fürstenberg. Im Wahlkampf hatte sie noch fleißig die Werbetrommel für Hillary Clinton gerührt, zeigte sich hernach aber als faire Verliererin: Donald Trump sei nun mal gewählt und darum verdiene First Lady Trump denselben Respekt wie ihre Vorgängerinnen, sagte sie "Women's Wear Daily".

Die First Lady einkleiden - oder besser nicht? Melania Trump ist mit dem US-Präsidenten Donald Trump verheiratet. Was sie trägt, wird deshalb besonders genau registriert. Weil ihr Mann polarisiert, ist auch die Modebranche in Bezug auf Melania Trump gespalten: Soll man sie einkleiden, fragen sich Designer? Oder eher nicht? Beim Nominierungsparteitag der Republikaner trug Trump ein Kleid der Designerin Roksanda Ilincic. Den Tag der Amtseinführung absolvierte Melania Trump in einem himmelblauen Kleid mit passendem Bolero von Ralph Lauren. Der Designer ist bekannt für seine Stars-and-Stripes-Mode und gilt als Patriot. Die perfekte Wahl also. Für die Bälle am Abend schlüpfte die First Lady in eine Robe von Hervé Pierre. Der Designer wurde im Vorfeld als ihr persönlicher Stylist angefragt und schneiderte das Kleid aus mehrlagiger Seide nach Trumps Vorstellungen. Tom Ford hatte der First Lady im Vorfeld ungefragt einen Korb gegeben. Er sei Anhänger von Hillary Clinton, ließ er mitteilen. Doch auch wenn die Demokratin gewonnen hätte, wäre er dagegen gewesen, dass sie seine Kreationen trägt. Die seien einfach zu teuer, um jemand in so exponierter Position als zugänglich erscheinen zu lassen. Marc Jacobs sagte, er würde seine Energie lieber darauf verwenden, all jenen zu helfen, denen Donald Trump oder dessen Unterstützer schadeten. Humberto Leon von Kenzo sagte, niemand solle Melania Trump einkleiden. Wenn sie sich Kleidung eines Designers kaufe, solle derjenige sagen, dass er dies nicht unterstütze. Donna Karan ist eine Clinton-Anhängerin. Ohne die Clintons wäre sie nicht, wo sie jetzt stehe, sagte Karan. Das bedeutet wohl, dass Melania Trump sich woanders umschauen muss. Eine Reihe bekannter Modeschöpfer hat sich bislang mit einer klaren Aussage zurückgehalten. Von Vera Wang war nur zu hören, bislang habe das Trump-Lager sie nicht kontaktiert. Aber die kommende First Lady solle "amerikanische Mode unterstützen wie ihre Vorgängerinnen". Cynthia Rowley sagte, Melania Trump könne ohnehin kaufen, was sie wolle. "Nur weil sie einen Designer-Schuh trägt, bedeutet das nicht, dass der Designer sie, ihren Ehemann oder ihre Überzeugungen unterstützt." Carolina Herrera sagte, es werde nur wenige Monate dauern, dann würden Designer auf Melania Trump zugehen. "Es ist Mode. Man wird sehen, dass jeder Melania einkleidet. Sie repräsentiert die Vereinigten Staaten." Michael Kors sagte nur, was Trump trage, gehe ihn nichts an. Diane von Furstenberg sagte, Melania Trump verdiene genauso viel Respekt wie all ihre Vorgängerinnen. Dennis Basso sagte, es sei eine Ehre, die First Lady einzukleiden: "Melania ist eine wunderschöne Frau." Auch Tommy Hilfiger hat sich eindeutig geäußert: "Ja, ich würde Melania einkleiden. Sie ist eine wunderschöne Frau, die die Kleider jedes Designers toll aussehen lässt."

Dass die First Lady auch Entwürfe ihrer erbittertsten Gegner trägt, können diese sowieso nicht verhindern: Statt aus bereitgestellten Outfits zu wählen, kann sie schließlich auch einfach shoppen gehen. Zeit dafür hat sie genug, wenn ihr Mann ab Januar in Washington beschäftigt ist und sie weiterhin im Trump Tower in New York residiert. Direkt gegenüber, bei Bergdorf Goodman, gibt es auch Mode von Marc Jacobs und Kenzo.

Großer Auftritt nach dem Rücktritt

Den genauen Blick der Öffentlichkeit auf die eigene Garderobe kennt Samantha Cameron nur zu gut. Die Frau des ehemaligen britischen Premierministers manövrierte sich so stilsicher durch die sechsjährige Amtszeit ihres Mannes, dass die "Vanity Fair" sie 2015 auf die Liste der bestangezogenen Frauen der Welt wählte. Kein Wunder, schließlich kommt Cameron aus der Modebranche, bis 2010 war sie Kreativdirektorin der britischen Accessoires-Marke Smythson.

Tipps für das perfekte Outfit bekommt sie auch noch aus einer ganz besonders zuverlässigen Quelle: Ihre Schwester ist stellvertretende Chefredakteurin der britischen "Vogue". Genau da gab Cameron nun auch Details zu ihrer schon lange geplanten eigenen Modelinie bekannt, die sie im Frühjahr 2017 präsentieren wird. Cefinn wird sie heißen und 40 Teile umfassen, die zwischen 100 bis 300 Pfund kosten sollen.

Als ihr Mann noch im Amt war, unterstützte Cameron britische Nachwuchsdesigner und saß bei der Londoner Fashion Week stets in der ersten Reihe. Nun wechselt sie die Seiten, nutzt ihr Netzwerk und will ihren ehemaligen Schützlingen Konkurrenz machen. Zum ersten Mal geht eine ehemalige First Lady ganz offiziell unter die Designer - fast zeitgleich mit dem Filmstart von "Jackie", der der Mutter aller First Fashion Ladies huldigt.

Samantha Cameron dürfte sehr erfreut sein, dass pünktlich zum Kollektionsstart noch einmal so deutlich darauf hingewiesen wird, wie stilprägend die Frau an der Seite eines mächtigen Mannes sein kann.