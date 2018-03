Drüber statt drunter

BH-Blitzer sind wir bei Modenschauen längst gewöhnt. Doch weil zu viel Freizügigkeit in der Wintersaison für triefende Nasen sorgt, verwandelt JW Anderson Unterwäsche in Oberbekleidung: Für das Label Loewe heftet der britische Modemacher Büstenhalter an hochgeschlossene Kleider und lässt die Verschlüsse an den Seiten herunterhängen. Sein Dessous-Dekonstruktivismus soll unfertig wirken – und lässt sich daher kinderleicht nachschneidern: Je schlechter Sie mit Nadel und Faden umgehen können, desto perfekter der Look!