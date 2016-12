Bildband über moderne Architektur So geht Bauen heute

Philip Jodidio ist einer der bekanntesten Autoren zum Thema Architektur. Mit seinem für den Taschen-Verlag vorgelegten Buch "100 Contemporary Houses" liefert er, was der Titel verspricht: 100 private Eigenheime der vergangenen zwei Jahrzehnte nebst Kurzvorstellung ihrer Architekten.

Ein Highlight des Bandes sind sicherlich jene Architektenhäuser, die nicht im konventionellen Sinne schön und auch keine unbezahlbaren Villen sind, aber dadurch umso mehr das Können ihrer Erbauer verdeutlichen. Für das Lucky Drops House beispielsweise hatten der Japaner Yasuhiro Yamashita und sein Atelier Tekuto nur ein extrem kleines Grundstück mit 59 Quadratmetern zur Verfügung. Dank Souterrain-Bauweise und einer mit transparentem Kunststoff überzogenen Dachkonstruktion schaffte es Yamashita trotzdem, auf 22 Quadratmetern Grundfläche reichlich Platz für ein "Ehepaar mit einer Katze" zu schaffen.

Auch das vom Büro Al Borde 2008 in Ecuadors Hauptstadt Quito aus Stampflehm, Holz und Naturstein erbaute Entre Muros House ist so ein architektonisches Meisterwerk, das außerhalb von Fachkreisen vermutlich nie bekannt geworden wäre, wenn es nicht in diesem Band vorgestellt würde. Das 2008 fertiggestellte Gebäude ist ein Vorzeigeprojekt für preiswertes, nachhaltiges Bauen, das gleichzeitig örtliche Traditionen respektiert: Der Lehm für die Wände stammt vom Grundstück, Holz und Schilf wurden in den entsprechenden Mondphasen geschnitten. Zur Bewässerung wird Grauwasser wiederverwendet und geheizt wird mit Sonnenenergie.

Mehr als die "100 Contemporary Houses" aus dem Titel liefert das Werk leider nicht. Der Kunsthistoriker Jodidio hätte gern etwas von seinem Fachwissen preisgeben dürfen: Gerade bei den Passagen über die Architekten wäre mehr drin gewesen als eine Aneinanderreihung bisheriger Ausbildungsstationen und Wirkungsstätten.

Als Ideensammlung für angehende Bauherren und Architekturstudenten ist der Band interessant genug, allen anderen dürfte er jedoch etwas weniger Vergnügen bereiten. Zumal der Titel in der aktuellen Neuauflage für Taschens Reihe Bibliotheca Universalis nicht mehr als zweibändiges Coffetable-Buch erhältlich ist, sondern in einer kompakteren Form. Das macht es nicht unbedingt einfacher, die fast 700 Seiten zu erkunden.

Wer also ein kompaktes Buch für seine Hausbibliothek sucht, dem sei Philip Jodidios Sammlung zeitgenössischer Architektur empfohlen. Wer eher etwas Opulentes zum Stöbern und Träumen auf der Couch braucht, sollte die großformatige, auf zwei Bände verteilte Ausgabe kaufen - oder eines von Jodidios anderen Büchern: den Bildband über Holzhäuser zum Beispiel, oder den über Designer-Hütten.