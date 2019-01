Trends von der Möbelmesse So wohnen wir morgen

Essen, Schlafen, Arbeiten: All das soll sich künftig nicht mehr in festgelegten Räumen abspielen, sondern einfach dort, wo man eben gerade Lust dazu verspürt. So zumindest sieht die Wohnvision von Truly Truly aus. Das australisch-niederländische Designerpaar durfte in diesem Jahr seine Idee vom modernen Wohnen auf der Internationalen Möbelmesse in Köln (IMM) vorstellen. "Das Haus" heißt das Format, mit dem die IMM jedes Jahr Designer einlädt, eine Fläche von 180 Quadratmetern zu bespielen. Grenzen und Vorgaben gibt es keine.

Joel und Kate Booy, die Köpfe hinter Truly Truly, haben sich für ein angesagtes Thema entschieden: grenzenloses Wohnen. In Neubauten wird zunehmend offen gebaut, ganze Bildbände beschäftigen sich mit dem Thema. Bei Truly Truly steht das Bad komplett offen im Raum, übermannsgroße Pflanzen und Schiebewände rund ums Bett bieten flexible Möglichkeiten zur Unterteilung.

Die ehemaligen Zimmer des Hauses sind aufgegangen in einem offenen Wohnraum mit der Küche im Zentrum. Wie erfolgreich dieses Raumkonzept sein wird, bleibt abzuwarten. Es gibt so gut wie keine Wände, sondern nur insgesamt vier Zonen - die jeweils passend zur Stimmung und den Bedürfnissen der Bewohner gestaltet sind. Da stehen beispielsweise niedrige Sessel zum Entspannen oder ein Sofa, das mehrere Sitzrichtungen zulässt.

"Zwischen Hightech und Hygge" fasst eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen die Wohnwünsche im Lande zusammen. Das schlägt sich auch im Einrichtungsangebot nieder: Pflanzen, Beleuchtung und Stoffe machen das Wohnen heute zu einer recht plüschigen Angelegenheit, selbst die Dunstabzugshaube wird hier mit altrosa Stoff verkleidet. An manchen Ständen schaut es aus wie im Kuschelraum einer Kita.

Die Formen bleiben reduziert

Bei den Materialien gilt, anything goes, die inzwischen bewährte Kombination aus Naturstein und gebürstetem Metall, aber auch edles Buntglas zu Neonkordel. Üppige Stoffkissen, Decken und Polster liegen auf hellem Holzmobiliar. Überhaupt: Wo Oberflächen nicht durch Stoffe umhüllt werden, da sieht man meist Naturstein oder eben Holz.

Überflüssiges und Ornament sollen unbedingt vermieden werden. Mid-Century-Schick wohin das Auge schaut. Wirklich Neues gibt es kaum zu entdecken, was den interessanten Effekt hat, dass die großen Klassiker bei Minotti und Cassita, bei Knoll oder auch Vitra zu den Highlights dieser Messe gehören. Sondereditionen befördern die Nachfrage nach altem Design: Thonet zum Beispiel präsentiert seinen vor rund anderthalb Jahrhunderten entworfenen Kaffeehausstuhl 214 in einer Neuauflage. Das Hamburger Designstudio Besau Marguerre verpasste Thonets Bugholzstuhlmodell dafür einen neuen Anstrich.

Mehr zum Thema IMM Cologne Wie Möbelhersteller das Bauhaus feiern

Hightech ist ein weiteres Versprechen dieser IMM. Und natürlich: wo eine Oberfläche ist, da kann gewischt werden. Elektrogeräte lassen sich mit dem Smartphone verbinden oder kontaktlos steuern. Verglichen mit dem Zukunftskino der Sechziger oder Siebzigerjahre ist hier aber immer noch wenig Science Fiction.

Atmende Spülbecken

Überraschungen hält die Küchen-Schau bereit - mindestens für jene, die sich länger nicht mit Dunstabzugshauben beschäftigt haben: Mit den Modellen von einst haben die ausgestellten Exemplare jedenfalls nichts mehr gemein außer der Funktion. Küchendunst verschwindet nun durch kaminartige Kupferrohre, riesige Hängelampen mit integrierten Absaugschläuchen, versenkbare Klappen im Herd oder gar atmende Spülbecken.

Weil Technik den Alltag erleichtern, aber möglichst nicht nach Hightech aussehen soll, wird auch sonst viel Camouflage betrieben. Gaskochfelder werden einfach direkt und rahmenlos in die High Tech-Keramikplatte versenkt, die mit Spezialdruck ihr Marmor-Finish erhält. Die Firma Porcelanosa lässt die Kochfelder ganz verschwinden, indem sie eine steinerne Arbeitsfläche über ein Induktionsfeld legt.

Die Küche wird zum Wohnzimmer

Je wichtiger die Küche offenbar im Alltag wird (siehe das Wohnkonzept von Truly Truly weiter oben), umso weniger soll sie nach Kochbereich ausschauen. Wer über die Küchenschau in Köln läuft, wundert sich an mancher Stelle: Da ist doch gar keine Küche. Scheinbar nur Tische, Sideboards und Schrankwände sieht man. Aber wer diese öffnet, die Platten und Türen verschiebt, findet dann alles, was man braucht.

"Verstärkt im Angebot sind sogenannte Taschentüren, also Türen, die in geöffneter Position vollständig in die Seiten des Schrankes geschoben werden und nicht im Wege stehen", erklärt Volker Irle von der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche. Der Kochbereich wirkt dann so, als gebe es dort gar kein Möbel.

Doch auch hier kein Trend ohne Gegenbeispiel: Beim Themenschwerpunkt "Future Kitchen" zeigt der Züricher Designer Alfredo Häberli eine mobile Herdplatte, tragbar wie ein Tablet. Bei Bedarf kann sie am Tisch genutzt werden. Oder man setzt sie mitten auf den Tresen, als mobile, gewissermaßen moderne Version der Feuerstelle, die nach Bedarf auch einmal direkt dort platziert werden kann, wo sich gerade das Leben abspielt.