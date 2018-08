Wenig Zeit? Das Abstimmungstool finden Sie ganz am Ende des Textes.

Die MTV-Awards seien wie "ein typischer Tag im Weißen Haus", scherzte Kevin Hart, einer der Moderatoren der Preisverleihung: "schlechte Sprache, Menschen rennen aufs Klo und twittern verrückte Dinge". In der Aufzählung fehlt außerdem noch "schlechter Geschmack". Der Großteil der in die New Yorker Radio City Music Hall geladenen Popstars und Sternchen verwechselte offensichtlich roter Teppich und Rotlichtviertel - Strapse und nackte Haut so weit das Auge reicht.

Den Anfang machte Teyana Taylor. Die bei Kanye West unter Vertrag stehende Sängerin rahmte ihre Körpermitte zwischen ein tief eingeschnittenes Feinrippunterhemd und einer freizügigen Hose im Chaps-Look. Verschlimmert wurde das Outfit nur noch dadurch, dass Dreamdoll (bürgerlicher Name Tabatha Robinson) in die gleiche Nylonbuchse gestiegen war. Beide Damen gingen übrigens ohne Preis nachhause, wobei Taylor zumindest einen Preis für ihr beachtliches Sixpack verdient hätte.

Nicki Minaj dagegen erhielt eine der Moonman-Statuen. Sie war glücklicherweise nicht für ihr Badeanzug-Outfit von Off-White nominiert, sondern für den Song "Chun-Li". Der Track bescherte ihr dann den Preis in der Kategorie "Bester Hip Hop".

Um den konkurrierte auch Rap-Kollegin Cardi B., die mit zehn Nominierungen die Liste der Preisverdächtigen anführte und immerhin drei Auszeichnungen mitnehmen durfte (""Beste neue Künstlerin", "Beste Zusammenarbeit" und "Bester Song des Sommers"). Ihr purpurnes Samtkleid war allerdings einige Zentimeter zu tief dekolletiert, um als elegant durchzugehen. Immerhin durfte sich ihr Schönheitschirurg über Werbung zur besten Sendezeit freuen.

Genauso unübersehbare Werbung für kosmetische Eingriffe kam von Blac Chyna, neben ihrem Plastikbody hauptsächlich bekannt für Liebschaften mit einem Kardashian-Spross und dem Rapper Tyga. Letzterer begegnete in seiner Denim-Denim-Kombo noch einer weiteren Verflossenen: Instagram-Superstar und Bald-Make-Up-Milliardärin Kylie Jenner, im weißen Blazer-Kleid einer der wenigen Lichtblicke des Abends.

Den Vogel abgeschossen hat aber Amber Rose, ihres Zeichens Ex von Kanye West und damit auch irgendwie Teil des Kardashian Klans. Die 34-Jährige kam als Sexteufel in roten Lackstiefeln und Madonna-Gedächtnis-BH. Madonna selbst kam im Ethno-Look mit Stachelkrone und Kreuzgeschmeide. So bizarr wie ihr Outfit war auch ihre Rede zu Ehren der kürzlich verstorbenen Aretha Franklin. Darin ging es viel um die Queen of Pop und wenig um die Queen of Soul.

People are upset about Madonna's Aretha Franklin tribute at the VMA's 'cos it was basically all about her and not Aretha. Whatchu think? Here's a snippet



Video credit @TheRaroLae pic.twitter.com/9loUPGTG24 — Kenzy Vinco (@KenzyVinco) 21. August 2018

Die Männer hatten zwar textiltechnisch mehr an, aber keineswegs die Nase vorne. Eine Mischung aus Gesichtstattoos, Prollschmuck und Freizeitkleidung. Kevin Hart flanierte im schwarzen Jogger als Markenbotschafter für Christian Dior, DJ Khaled war die wandelnde Litfaßsäule für Versace, Maluma versuchte sich an der modernen Version eines Ritter in weißer Rüstung, und Bryce Vine scheiterte in Rot und Blau am Versuch zu zeigen, dass Mode auch Spaß machen kann.

Natürlich sahen nicht alle Besucher aus wie auf dem Weg zum diesjährigen "Players Ball". Das Model Karlie Kloss bewies in einem silbernen Ellie-Saab-Kleid: Bling muss nicht billig aussehen. Die Stranger Things-Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (schlicht, schwarz, schön) scheint mit ihren gerade mal 14 Jahren ebenfalls schon erkannt zu haben, dass mehr nicht immer mehr ist. Sänger Shawn Mendes blieb ebenso bescheiden und überzeugte im dunkelgrünen Zweireiher. Nicht gerade leise aber für einen Rockstar passend war der goldene Überwurf, mit dem Lenny Kravitz seine ansonsten unauffällige Garderobe aufpeppte.

Was meinen Sie? Welcher Look ist Ihr Favorit? Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie das Ihrer Meinung nach schönere Outfit anklicken. Am Ende bleibt der Siegerlook übrig.