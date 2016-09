Fashion Week in New York Küren Sie den schönsten Look!

Die New York Fashion Week ist vorbei. Eine Woche Modenschauenmarathon und tausende zurückgelegte Catwalk-Meter sind geschafft. 257 internationale Modedesigner stellten diesmal ihre Kollektionen für das kommende Frühjahr vor. Von klassisch bis ausgeflippt war alles dabei.

Tory Burch mixte unter dem Motto "East Coast Meets West Coast" Matrosenlooks mit Hippiemode. Viel Weiß ist die Grundlage ihrer Kollektion für das nächste Jahr. Bunt dagegen war es bei Boss. Kreativchef Jason Wu zeigte sportliche Mode und ungewöhnlich viel Haut. Seine eigene Linie präsentierte Wu dann im kleineren Rahmen eines Salons vor Fünfzigerjahremöbeln. An den Damen gab es dann Neonfarben, viel Folie und noch mehr Blumen zu sehen.

Noch bunter war es bei Marc Jacobs. Der präsentierte futuristische Mode, die unter anderem von Topmodel Bella Hadid vorgeführt wurde und stark an Luc Bessons Film "Das fünfte Element" erinnerte. Das toppte nur noch Shayne Oliver, der kreative Kopf hinter dem Unisex-Label Hood By Air. Seine Models ließ er mit Glibber beschmieren, was eklige Assoziationen weckte - der Hauptsponsor der Veranstaltung war eine Pornoseite.

Daneben waren die gespiegelten Stiefel der Hingucker des Abends. Shayne ließ seine androgynen Models in einer Art Cowboystiefel über den Laufsteg wandeln. Das Stolzieren in diesen Schuhen verlangte den Mannequins einiges ab. Kein Wunder, wenn an der Ferse eine Schuhspitze im Weg ist.

#HANDKERCHIEF #SS17 YOU. WANNA. COME. FOR. ME? Ein von MINDING MY BUSINESS (@hoodbyair) gepostetes Foto am 11. Sep 2016 um 17:08 Uhr

Welche Trends zeichnen sich ab? Hemden, viele Hemden. Außerdem dekonstruierte Kleider, zum Beispiel von Victoria Beckham, und Obst-Prints (Joseph Altuzarra). Und schulterfrei wird Frau auch im Frühjahr 2017 unterwegs sein.

Was sonst noch los war? Die pompösesten Partys feierten Alexander Wang, Tommy Hilfiger und Thom Browne. Rapper / Designer / Künstler / "Genie" Kanye West ließ die Gäste seiner Modenschau erst stundenlang in der sengenden Hitze warten und enttäuschte dann mit langweiligen Entwürfen.

Doch genug der Rede, nun sind Sie an der Reihe!

Und so geht's: Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie das Ihrer Meinung nach schönere Outfit anklicken. Am Ende bleibt der Siegerlook übrig.