"Empire City" in Vietnam Grünes Luftschloss

Der deutsche Architekt Ole Scheeren plant ein neues Mega-Projekt in Asien. Mit seiner "Empire City" will der gebürtige Karlsruher die Skyline von Ho-Chi-Minh-Stadt für immer verändern.

Auf einer Halbinsel des Saigon-Flusses sollen drei Wolkenkratzer entstehen, von denen der größte 88 Stockwerke in die Höhe ragen soll. Mit seinen 333 Metern wäre der zentrale "Empire 88 Tower" das höchste Gebäude des Landes. Es soll Wohnungen, ein Hotel und eine Aussichtsplattform enthalten.

Besonderes Merkmal des zentralen Turms wir der "Sky Forest" sein, eine Art hängender Garten, der das Gebäude im oberen Drittel überragt. Auskragende Terrassen sollen die tropische Flora Vietnams in den Himmel heben. Für die begehbare Plattform ist eine Begrünung durch örtliche Pflanzenarten vorgesehen, außerdem sind diverse Wasserbassins geplant. Diese Konstruktion soll den Bewohnern und Besuchern des Hauses einen "atemberaubenden Blick über Ho-Chi-Minh-Stadt und den Saigon bieten", schreibt Scheerens Büro in einer Pressemitteilung.

Auf das Konzept, die örtliche Vegetation in den Komplex einzubeziehen, setzt Scheeren auch im Erdgeschoss, im wahrsten Sinne des Wortes: Die drei Türme sollen auf einem mehrstöckigen Podest stehen, das den Reisterrassen im Norden des Landes nachempfunden ist. Der mehrstöckige Bereich soll Geschäfte, Co-Working-Räume und Erholungsflächen vereinen. Die anderen beiden Türme sollen aus Wohnungen und Büros gebaut werden.

Die "Empire City" ist Ole Scheerens nächstes Großprojekt in Asien nach Neubauten in Taiwan (Taipei Performing Arts Centre), Thailand (Maha Nakhon), Singapur (Duo, The Interlace) und China (Guardian Art Center und Gebäude für China Central Television).

Sein Entwurf für das Hauptquartier des chinesischen Staatsfernsehens CCTV wurde unter anderem als "Bau des Bösen" kritisiert, weil Scheeren damit eine Glas gewordene Blaupause repressiver Macht geliefert habe. Für CCTV hatte der gebürtige Karlsruher an den Grenzen der Statik gebaut: Das Hauptgebäude ist ein 162 Meter hohes Rechteck, das aus der gemeinsamen Ebene verschoben wurde. Die gegenüberliegenden Kanten ragen in die je entgegengesetzte Richtung.

Video REUTERS

Im Interview mit SPIEGEL ONLINE verteidigte Scheeren, der seit 2002 in Peking lebt, seine Arbeit: "Man macht es sich sehr leicht damit", sagte Scheeren mit Blick auf Kritiker aus dem Westen. Ihn ärgere das undifferenzierte China-Bild, das darin zum Ausdruck komme.

Das CCTV-Gebäude hatte Scheeren für das Office for Metropolitan Architecture (OMA) des niederländischen Architekten Rem Kohlhaas. 2002, mit nur 31 Jahren, wurde Scheeren zum jüngsten Partner in der Geschichte von OMA ernannt und leitete später den gesamten asiatischen Raum. Seit 2010 hat Scheeren sein eigenes Büro, mit dem er außerdem an einem Projekt in Vancouver und den "Riverpark Towers" in Frankfurt am Main arbeitet.