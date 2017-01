Online-Größenberater Vermessen

Das lang ersehnte Paket ist da. Schnell in die erste Jeans geschlüpft. Am Hintern zu eng. Sofort die nächste. Viel zu kurz. Auch die dritte mag nicht passen. Gleiches gilt für die vierte und fünfte. Am Ende steht ein frustrierter Kunde vor dem Spiegel. Wie kann das sein, dass fünf Hosen der gleichen Größe völlig unterschiedlich ausfallen - und letztlich doch keine einzige passt?

Bereits jedes fünfte Kleidungsstück kaufen die Deutschen im Internet, hat das Textilpanel der Gesellschaft für Konsumforschung ergeben. Doch mit dem Online-Kleiderkauf haben Kunden ihr Päckchen zu tragen: Mehr als 15.000 Marken - und ihre unterschiedlichen Größen - verzeichnen Start-ups, die Kunden bei der virtuellen Anprobe behilflich sein wollen, in ihren Datenbanken. Da die passende Größe zu finden, gerät quasi zum Glücksspiel.

Zumal die Hilfestellungen vieler Händler eher dürftig sind, weshalb Kleidungsstücke wie Blusen oder Anzüge, die perfekt sitzen müssen, doch eher in klassischen Bekleidungsgeschäften besorgt werden. Dabei gibt es durchaus interessante Ansätze. Zum Beispiel das Berliner Start-up UPcload: Der Kunde stellt sich in schwarzer Kleidung mit einer CD in der Hand vor eine weiße Wand. Mittels Webcam wird er vermessen, die Disk dient dabei als Größenmaßstab.

Virtusize aus Schweden arbeitet ebenfalls mit Referenzgrößen, aber auf eine andere Art: Liebäugelt eine Kundin zum Beispiel mit einer Lederjacke, kann sie diese einfach mit einer bereits gekauften, gut sitzenden Lederjacke virtuell übereinanderlegen. Dazu muss sie nur die Länge und Breite ihrer bestehenden Jacke messen und kann diese mit den Maßen der gewünschten Jacke vergleichen

Problemzone Nummer Eins: Die Kunden

Beide Firmen hatten Kooperationen mit großen Online-Händlern laufen. Doch die Verbraucher nahmen das Angebot nicht an. "Für Kunden war es leichter, zwei Größen zu bestellen, als extra aufzustehen und sich aufwändig zu vermessen", sagt Steffen Poralla von UPcload. "Wir nutzen die Software jetzt nur noch für kleinere Stores, die Kleidung nach Maß, wie Anzüge oder Maßhemden, anbieten. Hier sind Kunden eher bereit, sich exakt vermessen zu lassen."

Auch Virtusize, das mit dem deutschen Ableger des britischen Online-Mode-Händlers Asos zusammengearbeitet hat, bieten seine Lösung derzeit nicht mehr auf dem deutschen Markt an. "Wir haben festgestellt, dass speziell der deutsche Kunde kein Interesse an unserem Angebot hatte", lautet das Fazit von Firmenchef Gustaf Tunhammar. Er vermutet, weil die Käufer hierfür extra ein Maßband benützen mussten. Dazu hätten viele aber keine Lust.

Die Deutschen sind für den Online-Handel schwierige Kunden: Sie sind Rekord-Meister im Retournieren. Niemand in Europa schickt mehr Pakete zurück. Besonders hart trifft es die Modebranche. Während bei Elektronikartikeln nur jeder zehnte retourniert wird, ist es bei Bekleidung fast jeder zweite. Die Quote von 50 Prozent sickerte auch 2014 beim Börsengang von Zalando durch.

Ein Teil der Erklärung für diese hohe Zahl ist die jahrzehntelang gelernte Zurücksende-Praxis durch Versandriesen wie Otto, Quelle und Neckermann. Hinzu kommen ein europaweit besonderes großzügiges Rückgaberecht - und der Zalando-Slogan: "Schrei vor Glück - oder schick's zurück." Den letzten Teil hat Zalando mittlerweile getilgt. Er hatte sich zu einer Art Geburtsfehler des Online-Modekaufs entwickelt.

Problemzone Nummer Zwei: Billige Kleidung

Björn Asdecker von der Universität Bamberg untersucht seit Jahren die Retourenpraxis. Bei Kleidung hätten Online-Händler und -Kunden besonders ein Problem: "Unsere Kleidung wird mittlerweile oft von Nähern am anderen Ende der Welt unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt. Sogar ein- und dieselbe Größe eines T-Shirts der gleichen Marke kann unterschiedlich ausfallen." Zudem hat in der Mode-Branche der Wettbewerb wahnsinnig zugenommen: "Es gibt ein Überangebot, das der Branche insgesamt nicht gut tut", sagt Branchenexperte Jürgen Müller, der 20 Jahre über Mode geschrieben hat und dann in die Beratung wechselte. Es gibt also zu viel und zu billige Kleidung.

Eine Rücksendung kostet umgerechnet 1,50 bis 2 Euro pro Kleidungsstück, hat Retourenforscher Asdecker errechnet. Das klinge im ersten Moment viel. Auf die Marge hochgerechnet, sei dies aber nicht teuer. "Die Unternehmen preisen die Retourenquote einfach mit ein und rechnen sie auf alle Kunden um." Somit bezahlten wir alle für die hohe Retourenrate den Preis. Das falle nur nicht so stark auf, weil Kleidung so billig geworden ist. Außerdem würden die Pakete häufig in Osteuropa verarbeitet, wo die Personalkosten niedriger sind. Was da als CO2-Bilanz pro Paket zusammenkommt, kann Asdecker nicht sagen. Dazu gebe es leider keine Zahlen.

Problemzone Nummer Drei: zu wenig Innovationsdruck

Der Online-Handel für Mode wächst und wächst. Webshops versuchen dem stationären Handel mehr Kunden abzuluchsen - und die verlangen kostenlose Retouren als Vertrauensvorschuss, damit sie auf den Kauf-Button klicken. An dem Prinzip der hohen Retouren werde sich so lange nichts ändern, bis das Wachstum stagniert, prognostiziert Björn Asdecker: "Je gesättigter der Markt, desto wichtiger wird auch die Auseinandersetzung mit den Retourenkosten." Mittelfristig werde die Branche nicht um intelligente Lösungen herumkommen.

Inzwischen binden viele Online-Händler die Rückmeldungen von Kunden in der Produktbeschreibung ein - und testen Online-Tools, die weniger Einsatz verlangen. Die Macher von UPcload haben aus der ablehnenden Haltung der Kunden eine Lehre gezogen und ein anderes System entwickelt, um die passende Kleidergröße zu finden. Bei der Bestellung geben die Kunden ihre Größe, ihr Gewicht und die gewünschte Passform an und können dann sehen, welche Kleidergröße Kunden mit den gleichen Proportionen gekauft - und nicht retourniert - haben.