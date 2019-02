Oscars 2019 Küren Sie den schönsten Look!

Sie haben es eilig? Das Abstimmungstool finden Sie am Ende des Textes.

Frauen im Smoking? Gab es schon bei den Oscars. Männer in Kleidern? Auch das gab es sicher schon mindestens einmal in der 91-jährigen Geschichte der Oscar-Verleihung. Aber einen Mann in einem Smoking-Kleid? Das gab es noch nicht. Gebracht hat diesen Fashion-Stunt Billy Porter. Der Sänger und Schauspieler trug ein Outfit das obenrum ein klassischer Smoking war (aus schwarzem Samt mit steigenden Revers über einem weißen Rüschenhemd), unterhalb des Kummerbunds aber ein Ballkleid.

AFP Billy Porter

Das Outfit stammt von Christian Siriano, Gewinner der vierten Staffel des Designer-Wettbewerbs "Project Runway". "Es konnte nicht einfach nur ein Smoking sein, es musste ein Moment werden", sagte der Designer dem Sender E! vor der Preisverleihung. Porter habe ein Outfit verlangt, das Grenzen verschiebe. Er habe das Ensemble deshalb eine Woche vor der Show zusammengestellt aus einer verkürzten Smokingjacke und einem halterlosen Kleid.

Porter ist bekannt als Cross-Dresser und hatte schon bei den Golden Globes im Januar einen großen Auftritt, was ihm den Titel als "Botschafter" der New Yorker Fashion Week einbrachte. Doch im Vergleich zu seinem Oscar-Outfit war sein bestickter Globes-Anzug mit dem fuchsiafarbenen Umhang geradezu unauffällig.

AFP Billy Porter bei den Golden Globe Awards

"In der Mode gibt es keine Regeln. Du kannst sein, wer immer du sein willst, und tragen, was immer du magst", brachte es der Designer des Smoking-Kleides auf den Punkt.

Jason Momoa wollte an diesem Abend der Hühne im rosa Smoking sein. Der "Aquaman"-Darsteller war mit seiner Farbwahl definitiv nicht alleine an diesem Abend. So viele Schauspielerinnen entschieden sich für ein Kleid in einem Rosaton, dass Pretty in pink das Motto des Abends hätte sein können. Mit von der Pink-Party waren: Angela Bassett, Maya Rudolph, Gemma Chan, Kacey Musgraves, Kiki Layne, Sarah Paulson, Awkwafina, Helen Mirren, Linda Cardenelli und Emilia Clarke.

REUTERS Lady Gaga mit Oscar in der Hand und Mega-Klunker um den Hals

Lady Gaga kam nicht in rosa, sondern ganz in schwarz und mit sagenhaften 128,5 Karat um den Hals. Das Kleid ist von Alexander McQueen, der Klunker von Tiffany. Der Diamant war das erste Mal überhaupt auf einem roten Teppich zu sehen. Das letzte Mal wurde der 30-Millionen-Dollar-Stein von Audrey Hepburn getragen, vor 60 Jahren bei einem Fotoshooting für "Frühstück bei Tiffany's". Das erklärt dann auch das schwarze Kleid der Lady.

AFP Stephan James und Elsie Fisher

Gegen so viel Glamour können die Männer nur verlieren. Ein paar versuchten es natürlich auch in diesem Jahr. Aber es ist nie eine gute Idee, mit seinem Smoking auffallen zu wollen. Das geht in aller Regel schief. Mit Schwarz oder (klassischer) Mitternachtsblau ist Mann immer besser beraten. Ansonsten sieht es sehr schnell sehr albern aus wie bei Stephan James in seinem rot-weißen Santa-Claus-Smoking oder Tommy Hilfiger in seiner gescheckten Version.

DPA Samuel L. Jackson

Um aus der Reihe der Pinguine zu tanzen, reicht es oft schon, Seidenschal statt Fliege zu tragen oder das weiße Hemd durch ein schwarzes zu ersetzen wie etwa Samuel L. Jackson. Weniger ist manchmal eben doch mehr, selbst in Hollywood.

