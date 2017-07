Colette Concept Store Lagerfelds Lieblingsladen schließt

Einer der berühmtesten Concept Stores der Welt schließt seine Pforten für immer. Am 20. Dezember macht der Concept Store Colette in Paris dicht. In dem Laden an der Rue Saint Honoré wurde seit 20 Jahren nicht einfach nur exklusive Mode, sondern komplette Lifestyles verkauft. Das Komplettpaket für Designliebhaber und Hipster reichte vom Kugelschreiber bis zum Telefon. Im Colette gibt es nur eine Produktkategorie: cool.

"Nach 20 wunderbaren Jahren ist Schluss", heißt es in einer Stellungnahme auf der Unternehmenswebseite. Die Gründerin und Namensgeberin Colette Roussaux wolle sich ins Privatleben zurückziehen und mehr Zeit für sich haben. "Colette ohne Colette, das geht eben nicht", schreiben die Verantwortlichen. Bis zum Schluss werde der Ladenbetrieb aber ganz normal weitergehen.

Colette Roussaux hatte den Laden 1997 eröffnet und mit ihrem Gespür für Modetrends und aufkommende Marken den dreistöckigen Luxustempel in bester Pariser Innenstadtlage zu einer Institution in Sachen Mode und Trends gemacht. Woche für Woche stellt sie aus Nobelmarken, Streetwear und Accessoires ein neues Angebot zusammen. Oft kooperierte sie dafür mit großen Marken, ab August wird eine Capsule Kollektion von H&M im Schaufenster hängen.

"Sachen, die man sonst nirgends findet"

"Das ist der einzige Laden, in den ich gehe, weil es hier Sachen gibt, die man sonst nirgends findet", sagte Karl Lagerfeld einst dem Branchenmagazin "Business of Fashion". Großen Anteil daran dürfte sicher Sarah Andelman haben. Die Tochter der Firmenchefin arbeitet als Kreativdirektorin für Colette und ist von Anfang an mit an Bord.

Die Schließung fällt aber auch in eine Zeit der steigenden Mieten und Onlineumsätze im Modegeschäft. Von den 28 Millionen Euro Jahresumsatz 2016 erwirtschaftete Colette laut "New York Times" 7 Millionen über seinen Onlineshop. Auch die Besucherzahlen in der französischen Hauptstadt sind nach einigen Terroranschlägen rückläufig.

Für die rund 700 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt es laut Unternehmensangaben auch schon einen Interessenten. Angeblich werden Gespräche mit Saint Laurent geführt. "Es würde uns stolz machen, übernähme eine Marke mit solch einer Geschichte, und mit der wir schon häufig zusammengearbeitet haben, unsere Adresse", heißt es in der Pressemitteilung. Colette Roussaux sei froh über das Interesse, auch weil diese Lösung "eine große Chance für unsere Mitarbeiter sein könnte".