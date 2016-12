Rezept für Pasta mit Kräuterseitlingen Mach mir den Mälzer

In zwei Folgen wollen wir nach der Antwort auf die spannende Frage suchen: Warum zum Teufel tue ich mir so schwer, all die schönen Rezepte aus Web, Zeitschrift oder dieser Kolumne auch nur halbwegs korrekt nachzukochen?

Kommenden Samstag können sich die ambitionierten, fortgeschrittenen Hobbyköche auf die Vorstellung aktueller Profi-Lehrbücher von Bocuse bis zur IHK-Prüfungslektüre freuen. Heute sind erst einmal die mehr oder minder blutigen Kochnovizen dran, die wir mit Hilfe von drei einschlägigen Neuerscheinungen an den Herd locken wollen.

Mit "WHOW!", "TRAU DICH!" oder "YUMMY!", um nur mal drei von Dutzenden, teilweise spiegelverkehrt oder sonstwie "CRAZY" verfremdeten Versalien zu nennen, möchte der Wahl-Pfälzer Weinseminarleiter und erfolgreiche Kochbuchautor Matthias F. Mangold offenbar die Generation SM (Social Media) zu Topfakrobaten machen. "Das Prinzip Kochen" windet sich mit kunterbuntem Kinderlayout-Dauerbeschuss und auch beim siebzehnten bemühten Witzversuch nicht wirklich lustig werdenden Überschriftsergüssen ("Brüh übt sich, was Suppe werden will") auf 336 Seiten wie ein Dauerkasperbandwurm. Selbst Leser, die das permanente "Du" in den Häppchentexten nicht impertinent finden, ermüden nach spätestens fünf "Prototypen".

ANZEIGE Matthias F. Mangold:

Das Prinzip Kochen Kochen lernen? Im Prinzip 'ne Kleinigkeit! Gräfe und Unzer; 336 Seiten; 24,99 Euro

So nämlich bezeichnet Mangold die insgesamt mit großer Kochintelligenz klug ausgewählten Grund-Prinzipien, -Zutaten und -Bearbeitungsschritte, die als jeweils idealtypisch für das Basisgericht und die unzähligen im Buch kurz angerissenen Variationen sind. Neben den sehr appetitlichen Food-Fotos nerven allerdings die Mini-Freisteller der Zutaten und (leider zu seltenen) Steps - spätestens nach der 23. Pfeffermühle mag man sie nicht mehr abgebildet sehen. Schade, denn Mangold kocht sehr gut, baut die Rezepturen logisch und linear auf und deckt fast alles, was wir heutzutage gerne essen, nahezu fehlerfrei ab. Wer sich an dem permanenten optischen wie sprachlichen Rumgeblödel nicht stört, kann sich mit den "Prototypen" zum polyglotten Top-Hobbykoch nachschulen.

Seine Leser mit nur 25 Basisrezepten fast schon zum Profikoch ausbilden will dagegen der TV-Löffelstar Alexander Herrmann mit "Geschmacksgeheimnisse". In Duktus und Layout deutlich altbackener als Mangold, aber am Ende vielleicht sogar für die blutjungen Häppchenkonsumenten genauso lehrreich, erklärt Herrmann anhand von wenigen Grundrezepturen die Breite des zeitgemäßen Kochschaffens bis hin zu Niedrigtemperaturschmoren ganzer, in mehreren Lagen Folie eingewickelter Enten. Herrmann zeigt, wie einfach und lässig Sternekochtricks wie Abflämmen, Abbinden mit Xanthan und Agar Agar, Butterpochieren, Kaltgaren mit Säure oder Umami-Booster mit Dashi, Parmesan und Kombu in den ganz normalen Kochalltag integrierbar sind.

ANZEIGE Alexander Herrmann:

Geschmacksgeheimnisse Rezepte, Techniken, Aromen Dorling Kindersley; 240 Seiten, 29,95 Euro

Mengenmäßig liegt Herrmann manchmal aber auch daneben. Die geschmorten Kalbsbäckchen gibt er mit 80-100 Gramm pro Stück an, tatsächlich kann man sie auch pariert kaum unter je 200 Gramm kaufen. Und dann soll man für vier Esser 12-16 Stück braten? Das wären nach Herrmann bis zu 400 Gramm Fleisch pro Portion, bei handelsüblichen Backen das Doppelte. Auch bei einem Bratverlust von 25 Prozent ist das viel zu viel Fleisch für ein Hauptgericht.

Mit Mälzer auf der Kochschulbank

Solche Fehler finden sich in dem wahrscheinlich bestverkauften Kochbuch des Jahres nicht. Tim Mälzer präsentiert in "Die Küche" wieder einmal sein, freundlich formuliert, "intuitives Kochen". Marcel Stut, hauptberuflich Versuchskoch in der Küche der Zeitschrift "essen & trinken", hat für den 400-Seiten-Wälzer des TV-Entertainers dessen Ideen in 120 einfache, aber vollverlässliche und einsteigergeeignete Rezepte plus haufenweise hervorragender Warenkunde übersetzt.

Bis auf die leider größtenteils tristen, düsteren und wenig speicheltreibenden Food-Fotos und den fehlenden Mut (oder Horizont?), auch mal Gerichte außerhalb des treudeutschen Kochkanons der bürgerlichen Küche zu wagen, schafft es Mälzer hier aber geschickt, ein Grundkoch-Lehrbuch so aussehen zu lassen, als sei es komplett schulmeisterfrei. Dafür eine glatte Eins mit Stern!

ANZEIGE Tim Mälzer:

Die Küche Mosaik; 400 Seiten; 24,99 Euro

Wir haben testweise mal Mälzers Rezept für in Spaghetti mit in dünne Streifchen geschnittenen Kräuerseitlingen in Butter-Sahne-Schnittlauchsauce original nach dem Buch gekocht. Und anschließend nochmals in einer Version mit erheblich weniger tierischen Fetten, die geschmacklich durch Zugabe von magerem Schinkenspeck, Zwiebeln und Geflügelfond auf eine ähnliche Kraft wie das kalorienreichere Original gebracht wurde. Zu beiden Gerichten servierten wir in wenig Fett gebratene Rösti-Taler.

Im Direktvergleich entfalteten die Mälzer-Pilze mehr Eigengeschmack und wären auch für Laktovegetarier essbar. Unsere fettreduzierte Version wirkte nicht weniger vollmundig, ist aber aufwändiger zu kochen und stellt das Seitling-Aroma nicht so sehr in den Mittelpunkt. Wer in der Familie Esser hat, die energisch auf fleischliche Zutaten im Mittagessen pochen, findet hier eine Alternative zu dem ebenfalls sehr leckeren Mälzer-Original.