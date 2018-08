Peche Melba 2.0 An und Pfirsich

Seit 126 Jahren gibt es diese beliebte Paarung aus Himbeeren und gehäuteten Pfirsichen, im Original Peche Melba genannt. Peche als das französische Wort für Pfirsich erschließt sich sofort, aber was zum Teufel haben Himbeeren mit Melba zu tun? Und wo liegt dieses ominöse Melba überhaupt? Ist es der Weiler mit drei Häusern in Mississippi? Das nur unwesentlich größere Straßenkaff in der Ödnis Idahos nahe der "Morley Nelson Snake River Birds of Prey National Conservation Area"? Der Vorort von Canberras Belconnen-Bezirk in Australien? Oder gar die Melba-Halbinsel an der Küste des antarktischen Königin-Marie-Landes?

Weit gefehlt, denn Melba liegt mitten im Herzen eines Koches. Genauer gesagt, des vorletzten Jahrhundertkoches: George Auguste Escoffier (1846-1935), der Begründer dessen, wie wir bis heute in vielen feinen Häusern der Welt bekocht werden. Dieser noch immer von vielen Herdschaffenden als "König der Köche" Angebetete verehrte seinerseits die Sängerin Helen Mitchell (1861-1931).

Die wurde unter dem an ihre Wahlheimat Melbourne angelehnten Künstlernamen Nellie Melba zu einer der weltweit gefeiertsten Sopranistinnen.

Als Chef im noblen Londoner Hotel Savoy erfand Escoffier damals epochale Gerichte wie Seezungenfilet Coquelin, Homard à l'américaine (Hummer nach Art der Bretagne), Geflügel à la Derby, oder Birne Helene. Nachdem er 1892 Melba als Elsa in der Wagner-Oper "Lohengrin" im Royal Opera House erlebt hatte, nutzte er die Chance, sich bei der Diva kulinarisch zu revanchieren.

Der Maître servierte eine gehäutete und gezuckerte Pfirsichhälfte auf Vanilleeis, überzogen mit passierter Himbeercoulis und mit Sahne umkränzt - und nannte es "Peche Melba". Ob er als krosses Topping Mandelsplitter oder gehackte Pistazienkerne drüberstreute, darüber streiten Kulinarikhistoriker bis heute genauso heftig wie über die Frage, ob die Geschichte überhaupt stimmt.

In einer weiteren Variante der Namens-Genese heißt es, die Diva habe der Idee erst nach sechs Jahren Bedenkzeit zugestimmt. Erwiesen ist auf jeden Fall, dass Escoffier seine Pfirsichkreation 1899 im neu eröffneten Londoner Carlton Hotel auf die Karte setzte.

Was macht der Pfirsich auf dem Schwan?

Seitdem hat sich an dem Rezept nichts mehr verändert. Das Anleitung hat auch deshalb überdauert, weil sie so gut wie nicht verbesserungsfähig ist. Wobei es durchaus Spaß machen kann, an den gesetzten Stellschrauben - Pfirsich, Himbeere, Vanille - kreativ zu drehen.

Unser "Peche Melba 2.0" kommt denn auch mit gegrillten Pfirsichscheiben, einem Himbeer-Basilikum-Sorbet, einer mit Vanille parfümierten Pfirsichmousse und einer mit etwas Himbeergeist angeschwipsten Coulis daher.

Nur in Sachen Präsentation können und wollen wir nicht mit dem historischen Vorbild mithalten. Escoffier ließ sich von der Lohengrin-Szene inspirieren, in der der Gralsritter Loherangrin, Sohn des Gralskönigs Parzival, der Herzogin von Brabant als Helfer und Beschützer gesandt wird - stets begleitet von einem weißen Schwan. Der Kochkönig ließ deshalb aus einem Eisblock einen fein ziselierten Schwan schnitzen, setzte sein Dessert mittig zwischen die Flügel und servierte den Vogel seiner angebeteten Diva.