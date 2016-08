Portobellohamburger: Burger, aufgebohrt

Tristes Fazit einer langen Food-Truck-Saison: Hinter vorgehaltener Hand geben einige Anbieter zu, dass sie ihre anfangs voller Enthusiasmus selbst gewolften Hack-Patties inzwischen auf Industrieware umstellen mussten. Hygienevorschriften für Hackfleisch, Kosten und Handling machen Handarbeit konkurrenzunfähig. Na gut, dann sind es halt wir selbst, die mit dem (Fleisch)-Wolf tanzen.

Hilfe beim Selber-Burgern kommt vom neuen Standardwerk: "Burger Unser"* ist die wohl nicht mehr zu toppende Referenz dieses Genres. Auf fast 300 Seiten steht hier bis ins letzte Detail von Fleischkörnung, Hefegärung, Kerntemperatur und Teigeinfärbung viel mehr, als selbst ein vertiefter Imbissfutterfreund wissen möchte. Egal, denn knapp 40 Euro für ein Fast-Food-Rezeptbuch leisten sich ohnehin nur ein paar Gastrosexuelle, die längst wissen, in welch kulinarische Höhen man das Burgerprinzip hochschrauben kann. "Burger Unser" ist das Neue Testament für den ambitionierten Hackfleischfan!

Nachdem wir uns an dieser Stelle vor ein paar Jahren bereits ausreichend Gedanken gemacht haben über Natur und Herstellung eines perfekten Burgers im klassischen Sinn mit Hefebrötchen und fetten Pommes, ist es angesichts der vielen neuen Bücher zu diesem Thema höchste Zeit, jetzt mal ein Hamburgerrezept in der Hobbyküche zu entwickeln, das ernährungsmäßig nicht ganz so aus der Zeit gefallen ist.

Einstürzende Hamburger-Neubauten

Das beginnt natürlich mit der Wahl der beiden äußeren Schichten. Der Wesenskern des kulinarischen Prinzips Hamburger ist ja der in ein aufgeschnittenes großes Brötchen gelegte Hackfleischkern. Damit kann man Fleisch essen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. So weit die Theorie. Doch schon bei Industrie-Fast-Food wie Double Whopper oder Big Mac ist Schluss mit lustig, das Gesicht bis in die Nasenhöhlen verschmiert, die Hände sehen aus, als habe man sie in einen laufenden Rasenmäher gehalten. Dieser "Sauereifaktor beim Essen", den die "Burger Unser"-Autoren jeder ihrer Rezeptkreationen augenzwinkernd zuweisen, scheint bei den derzeit in einschlägigen Kochbüchern fotografierten Burger-Türmen gar nicht hoch genug sein zu können. Lesen das nur Krokodile und andere Großmäuler?

Aus kulinarischer Sicht könnte man sich diese fragile Schichtarbeit der Foodstylisten, die schon im Laufe diverser Fotosessions mehrmals umfällt, ohnehin sparen. Es gibt Kreationen, bei denen des tatsächlich wichtig ist, die vom Koch vorbestimmte Form in den Mund zu nehmen. Sushi, Gelifikationen der Molekularküche bis hin zu diversen wohldurchdachten Spoonfoods der Amuse-Gueules in Sternerestaurants - hier ist die Reihenfolge, in der die Komponenten in bestimmte Bereiche des Gaumens gelangen sollen, für den Genuss spielentscheidend.

Beim Burger dagegen sieht man immer häufiger Esser, die etwaige Pommesbeilagen gleich abbestellen und beim Servieren den oberen Brötchendeckel sofort zur Seite legen, um dann das Patty samt Belag und dünnem Unterbau mit Messer und Gabel zu verspeisen. Diese Strategie legen wir auch allen ans Herz, die sich an das Abenteuer wagen, unser heutiges, in jeder Hinsicht aufwendiges Grillrezept für "Portobellohamburger" nachzukochen. Für den wir frisches Hack vom durchwachsenen Rindernacken nehmen, mit Buns aus Riesenchampignons kohlenhydratreduzieren, die Zwiebeln in etwas Rohrzucker karamellisieren, den hauchdünnen Bacon ohne Fett im Ofen rösten. Als Beilage gibt es nur ein paar Salatblätter. Schließlich führt ein halbes Hackpfund zu einer gewissen Sättigung.

Als Sauce könnte man unser selbst gemachtes Tomatenketchup nehmen. Das braucht aber noch mehr Zeit, weshalb wir lieber zwei an sich schon recht gut gelungene Convenience-Produkte aufbohren: eine deutsche Steaksauce und ein süß-scharfes südafrikanisches Chutney. Die werden gepimpt mit Orange (Schalenabrieb und Saft), dem Umami-starken Tomatenmark von sonnengetrockneten Paradeisern und dem baskischen Hochküchen-Chilipulver Piment D'Espelette.

Dieses Tuning führt zu einer Begleitsauce, die allein schon eine Hauptrolle ausfüllen könnte und deshalb von den Gästen auch schneller weggelöffelt wird, als der Gastgeber "Halt!" rufen kann. Aber die rezeptierte, geringere Menge hat schon ihre Richtigkeit: Gewinnt nicht jeder Hochgenuss an weiterer Größe durch das Bewusstsein seiner Endlichkeit? Nein, kein Witz, Sauce und das ultrafrisch schmeckende, unerhitzte Tomatenchutney ergänzen sich perfekt als würdige Begleitung dieses Großburgers.

Der größte Witz aber ist ohnehin ein anderer: Neben den naturgemäß fleischlosen Dessertrezepten finden sich auf den "Burger Unser"-Seiten gerade mal sechs Rezepte ohne Fisch & Fleisch, dafür mit Käse, Avocado, Rohgemüse oder Süßkartoffel als Patty-Grundlage - von insgesamt 70 Burgern. Und trotzdem steht das Buch auf Platz 16 des Amazon-Rankings in der Kategorie "vegetarische & Vegane Küche".

Jetzt mal Hand aufs Herz (und bitte dort lassen...), liebe Veggies - schaut Ihr Euch nachts heimlich unter der Bettdecke Fleischpornos an?

Zum Buch: Hubertus Tzschirner: "Burger Unser"; Callwey; 288 Seiten; 39,95 Euro; ISBN: 978-3766722010