Stilratgeber für Frauen Luft anhalten, aber Ohnmacht vermeiden

Ein voller Kleiderschrank, aber nichts anzuziehen: Jede Frau kennt das. Dabei könnte es so einfach sein, findet jedenfalls Marlene Sørensen. In ihrem Buch "Stilvoll. Inspirationen von Frauen, die Mode lieben" erklärt die Modejournalistin und Bloggerin, dass ein paar Klassiker reichen, um entspannt und elegant durch den Alltag zu gehen: Bleistiftrock und Seidenbluse, Blazer, Trenchcoat sowie Jeans, weiße T-Shirts, eine Bikerjacke und Sneakers. Und natürlich Pumps, Ballerinas, Sandalen und ein Paar Schnürschuhe.

Für die Suche nach der perfekten Jeans und den damit verbundenen langen Weg durch das Dickicht aus Größen, Weiten, Längen und Passformen hat Sørensen zwar auch kein Geheimrezept, dafür aber eine klare Meinung: "Die besten Jeans sind die, die am wenigsten designt sind." Die restlichen Tipps lassen sich hier nicht in Gänze wiedergeben, aber so zusammenfassen: "Beim Anprobieren sollte die Jeans so eng sitzen, dass man die Luft anhalten muss - aber nicht so eng, dass man in Ohnmacht fällt -, weil Jeans sich immer weiten."

Als Alternative zu den derzeit so begehrten, eigenwillig zusammengenähten und rund 1000 Euro teuren Jeans von Vetements empfiehlt Sørensen übrigens den beherzten Griff in die Bastelkiste: Ein wenig handwerkliches Geschick und eine Schere seien schließlich ganz umsonst zu haben. Kurzlebige Trends sind ihre Sache nicht. Was heute noch auf Instagram frenetisch gefeiert wird, wolle in sechs Monaten sowieso niemand mehr sehen.

Stattdessen sollte man lieber in Klassiker investieren. Schließlich trage man solche Teile im besten Falle nicht nur oft, sondern auch viele Jahre lang. Hier gibt die Autorin in ihrem bei Callwey erschienenen Buch sowohl Empfehlungen für die "Das schenke ich mir eines Tages"-Liste als auch zum Sofortkaufen. Wobei man sich hier etwas allgemeinere Ratschläge wünschen würde, statt Einkaufslisten mit konkreten Produkthinweisen.

Ansonsten kommt "Stilvoll" nicht nur erstaunlich bodenständig, sondern auch überraschend humorvoll daher. Damit eine Tasche zur It-Bag erkoren werde, braucht sie laut Sørensen jene "Mischung aus Handwerk , Rarität, Preis und Status, die ansonsten vernünftige Frauen besinnungslos macht. Bis die nächste Tasche kommt." Auch die Metamorphose der Lederjacke von der Uniform bedrohlicher Vorstadtrocker zum ganz normalen Teil des gutbürgerlichen Kleiderschranks bringt sie auf den Punkt. Ältere Damen fürchteten heute nicht mehr um ihr Hab und Gut, wenn ihnen jemand in Bikerjacke begegne: "In Wahrheit hat Omi selbst eine."

Scheinheilig? Im Gegenteil

Sørensen teilt aber nicht nur ihre eigenen Gedanken rund um den Kleiderschrank mit ihren Leserinnen. Nicht umsonst lautet der Untertitel ihres Buches "Inspirationen von Frauen, die Mode lieben". Die Schauspielerin Hannah Herzsprung, das Model Eva Padberg und die Musikerin Joy Denalane plaudern mit der Autorin ebenso über ihre Sicht der Mode-Dinge wie die Journelles-Gründerin Jessica Weiß und Fanny Moizant, Mitbegründerin von Vestiaire Collective. Dabei geht es nicht nur um Mode: Denalane etwa erinnert sich an ihre Jugend in Berlin und wie sie lernte, damit umzugehen, dass sie "nicht gerade wie das durchschnittsdeutsche Kind aussah". Und Hannah Herzsprung erzählt vom Lampenfieber vor ihren Auftritten auf dem roten Teppich.

Ganz ohne erhobenen Zeigefinger wagt sich Sørensen dann auch noch an ein heikles, in der Modewelt noch immer oft verpöntes Thema heran: Dank Billigtextilien und Massenproduktion gehört die Modeindustrie zu den globalen Spitzenreitern in Sachen Umweltverschmutzung. "Hätte mir noch vor ein paar Jahren jemand gesagt, dass mir Nachhaltigkeit mal wichtig sein könnte, hätte ich vermutlich mit den Schultern gezuckt und wäre dann zu Zara gegangen." Dort kaufe sie zwar noch immer ein, aber mit mehr Skepsis als früher. Sørensen überlegt selbstkritisch, ob es nicht scheinheilig sei, in einem Buch wie dem ihren überhaupt Nachhaltigkeit anzusprechen. Schließlich ermuntere auch sie zu der berühmten Kombination aus günstiger Mode und Designerware. Scheinheilig sind diese Überlegungen nicht - im Gegenteil: Sie verleihen diesem Stilratgeber erst recht Stil.