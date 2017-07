Rezept für Filet und Senfsauce Senf dazu geben

Senf - von süßlich bis extra scharf - ist als Würzprodukt aus öligen, geruchslosen und lange haltbaren Samen seit dem Mittelalter beliebt als preiswertes Schärfungsmittel. Weiße Körner sind eher süßlich, braune scharf, die schwarzen enthalten besonders viel Sinigrin, das auch Meerrettich schärft. Bei der Herstellung von Mostrich (vom lateinischen mustum ardens, brennender Most) kommt es also vor allem auf das Mischungsverhältnis der Samenarten an.

Dieses Verhältnis ist bei vielen im Handel erhältlichen Senfsorten für den alltäglichen Hausgebrauch meist völlig ausreichend. Dennoch kann es gute Gründe geben, seinen Senf selber zu machen. Zum Beispiel, wenn man außer den klassischen Zutaten Senfkörner, Wasser, Salz, Essig / Weißwein (und für süßere Sorten Traubenmost) keine typischen Industrie-Beigaben mitessen möchte, meist in der Form künstlicher Aromen oder umstrittener Süßungsmittel (Glukose-Fruktose-Sirup).

Die natürlichen Senföle sorgen zusammen mit dem Essig für niedrige pH-Werte, was den Senf auf natürliche Art und Weise antibakteriell konserviert und ein gutes Jahr haltbar macht. Die Industrie setzt dafür am häufigsten Kaliummetabisulfit ein. Diese Schwefelverbindung kann bei empfindlichen Menschen Übelkeit, Kopfschmerzen und Asthmaanfälle auslösen. Auch "Aromastoffe" braucht kein Senf, es sei denn, es wurde bei der Produktion minderwertige Samenware eingesetzt.

Dann schon lieber einen Mostrich, der durch seine schiere Schärfe den Rachen aufrauht. Wie man so etwas in etlichen Varianten selber machen kann, erzählt "Das ultimative Buch vom Senf"*. Die Autoren Elisabeth Engler und Herbert Lefèvre liefern kurz und informativ die Geschichte des Gewürzes und seiner in Asien zunächst primär medizinischen Anwendungen. Im Rezeptteil feuern sie brauchbare und einfach nachzuvollziehende Anleitungen ab: 40 teilweise gewöhnungsbedürftige (Kaba-Senf), meist aber interessant aromatisierte Senfsorten mit Rosmarin, Birne, Bärlauch, Aprikosen oder Honig (statt Zucker).

Senf selber machen

Wer seinen Selbermach-Senfhorizont in Richtung anderer Lebensmittel erweitern möchte, wird bei diesem Vorhaben kundig begleitet von "Home made basics" der amerikanischen Slowfood-Aktivistin und Bloggerin Kate Walsh. Senfsorten spielen bei Walsh nicht die Hauptrolle, dafür zeigt die Autorin in der typisch erfrischend pragmatischen Art der US-Kochanleitungen, wie man mehrere Dutzend Würz- und Grundprodukte ohne großen Aufwand selbst herstellen kann. Selbermachen ist angesichts der verwendeten hochwertigen Zutaten naturgemäß oft teurer als Supermarktfertigware - aber hier weiß man wenigstens wirklich, was drin ist.

Interessierte Hobbyköche können beim heutigen Rezept für "Fondkartoffeln mit Filet und Senfsauce" sogar gleich zwei Mal ihren Senf dazu geben: einen kleinen Löffel Dijon für die Basisschärfe und einen Klacks mehr Körnigen kurz vor dem Servieren - am besten eine traditionelle französische "à l'ancienne"-Sorte. Diese Zweigleisigkeit ist kulinarisch spielentscheidend für fast alle heißen Zubereitungsarten mit körnigen Mostrichen. Während die hellen Senfkörner Hitze recht gut abkönnen, verlieren die schwarzen bei typischen Kochtemperaturen zwischen 70 °C und 90 °C in Windeseile ihre herrlichen ätherischen Aromen und hinterlassen nach längerem Mitkochen einen bestenfalls leicht dumpfen Geschmack. Meist machen sie das Gericht aber sehr bitter.

Unsere Senfsauce basiert auf einem klassischen Reduktiosansatz, der in ähnlicher Form auch bei Buttersaucen der Haute Cuisine zum Einsatz kommt. Das daraus gewonnene Konzentrat ist derart geschmacksintensiv, dass die Sauce keine weitere Salzwürze benötigt. Stattdessen parfümieren wir mit frisch gehacktem Dill und der sehr späten Zugabe des "à l'ancienne"-Senfes.

Logischerweise wird das dazu gereichte Schweinefilet nur zurückhaltend gewürzt, und auch an die Kartoffeln kommt kein weiteres Salz, weil sich die Scheiben ganz langsam mit umami-starkem Kalbsfond volllaufen lassen.

*Buchhinweise

Elisabeth Engler, Herbert Lefèvre: "Das ultimative Buch vom Senf". Selbst gemacht ist einfach besser! 40 exquisite Sorten; ISBN: 978-3934473713

Kate Walsh: "Home made basics". Butter - Granola - Essig - Senf - Chutney - Ricotta - Kimchi - Kefir und mehr; ISBN: 978-3831031849