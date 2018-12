Asia-Sauerbraten vom Edelrind Zum Feste nur das Beste

Es ist kein Geheimnis, dass die Metzger die besten Fleischstücke entweder am liebsten selbst essen oder zumindest nur auf hartnäckiges Nachfragen herausrücken. So ein Geheimstück ist auch der längliche "Semitendinosus"-Muskel, der im Rinderhintern vergleichsweise wenig Arbeit hat und deshalb außergewöhnlich zart ist. Außerdem ist die Semerrolle leicht zuzubereiten und bietet ein gutes Preisleistungsverhältnis. In Metzgerhaushalten landet das Stück gern mal am Sonntag als kleiner Sauerbraten auf dem Tisch. Oder, wie vor einiger Zeit in dieser Hobbyküche, als Kalbsbraten .

Eine sehr gute Idee, obwohl die Semerrolle (Österreich: Weißes Scherzel, Frankreich: Rond de gite noix; GB & USA: Eye of Round) zusammen mit dem Tafelspitz und dem Rosenstück als Teil des Schwanzstücks vom ausgewachsenen deutschen Otto-Normal-Rind eine Art Zwitter-Cut darstellt - für Steaks nicht saftig genug, zum Schmoren zu wenig Bindegewebe.

Bei echten Fleischrassen-Tieren dagegen lässt sich auch von diesem Muskel ein ganzer Strauß leckerer Gaumenfreuden zubereiten: neben Schmorbraten und Tournedo-Steaks auch Carpaccio, Chinoise-Fondue, Schabfleisch oder Geschnetzeltes. Leider ist solche Topware im normalen Handel äußerst selten zu finden und am ehesten noch bei Spezialversendern im Internet erhältlich.

Marinieren wird hoffnungslos überschätzt

Für Schmorfreunde besonders interessant ist, dass sich mit der Semerrolle auch die Zubereitungszeit für einen Sauerbraten drastisch verkürzt - weil es so zart ist, dass man sich die Mürbemach-Tage in der sauren Marinade sparen kann. Marinieren wird ohnehin komplett überschätzt, denn die Lake aromatisiert oder lockert das Fleisch, wenn es im Ganzen zubereitet wird, immer nur von außen. Beizen dringen pro Tag nur einen Zentimeter tief in das Gewebe ein. Und sogar mit der Marinierspritze injizierte Wundermittel wirken nur in der unmittelbaren Umgebung der Einspritzstelle.

Um ohne jegliches Marinieren eine feine, fast schon edle Säure in den Gesamtgeschmack unseres "Asia-Sauerbratens mit Onigiri und Pak Choi" zu implementieren, brauchen wir neben absolutem Topfleisch im Grunde nur ein paar Zutaten aus dem Asia-Supermarktregal: Zitronengras, Ingwer, Reisessig, Kaffirlimettenblätter, Shiitakepilze und eine halbe Flasche Karakuchi-Sake (für diesen Reiswein ist ein gut sortierter Asialaden erforderlich).

In dieser Zutatenumgebung entsteht ein spannendes Gaumen-Crossover aus asiatischer Aromenfülle und den typisch europäischen Umami-Schmornoten, eine wunderbar sämige Bratensauce und ein für "Sauerbraten" ungewohnt saftiges, im Kern noch zart rosafarbiges Fleisch. Auch die Garnitur ist entsprechend interkulturell: gebratener Pak Choi statt Rotkohl und als Saucen-Aufnehmer keine Kartoffelzubereitungen, sondern Onigiri - im Algenblatt verpackter Pressreis.

Zum Feste nur das Beste

Ein weiteres Argument für Semerrollen von echten Fleischrindern ist die schiere Größe. Angesichts der weihnachtlichen Festivitäten, wo ja oft ein paar Esser mehr als sonst um den Tisch sitzen, haben wir den Schmorbraten vorsorglich für sechs Personen rezeptiert. Dafür reicht eine 2-Kilo-Semerrolle. Von den hierzulande häufig gehandelten Jungbullen oder Milchrindfärsen bringt dieser Muskel allerdings höchstens etwa 1,2 kg auf die Waage - und wie gesagt ist dieses Fleisch weder zartfasrig noch marmoriert genug, um mit diesem Rezept perfekt zu funktionieren.

In der Hobbyküche wurde der Asia-Braten deshalb mit dem ausgesprochen stark marmorierten Fleisch von Wagyu-Angus-Crosbreed-Tieren aus Australien geschmort (Semerrolle hier 2-3 kg schwer). Die Waden dieser Rinder hatten wir vor kurzer Zeit bereits als Highend-Gulasch auf dem Tisch. Wer die Ausgaben für so ein Superfleisch scheut, kann auch 2-Kilo-Semerrollen von anderen großen Fleischrindern wie Hereford oder reinrassigen Angus benutzen. Dann allerdings besser mindestens drei Wochen trocken gereift.

Andererseits: Zum Feste nur das Beste - in diesem Sinne wünschen wir allen ambitionierten Hobbyköchen und ihren glücklichen Gästen sinnesfreudige Weihnachtstage!