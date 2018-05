Rezept für BBQ-Roulade mit Mango-Papaya-Salat Gerollt, gegrillt, gegessen

Die Roste entrostet, die Insekten in den Grillwannenritzen vertrieben, die Gas- oder Elektro-Anschlüsse sorgfältig auf Funktion getestet und die Heber und Zangen sauber aus der Spülmaschine geholt? Prima, dann kann es endlich losgehen. Und wenn nach den ersten Bratwürsten mit Nudelsalat und Schwenknacken mit Falterbrot langsam die Ideen ausgehen, helfen Grillkochbücher weiter. Nach der Veröffentlichungsschwemme der beiden letzten Jahre in diesem Genre ist es etwas ruhiger geworden, aber ein paar brauchbare neue Titel stehen aktuell im Handel.

Das spannendste BBQ-Buch des Jahres ist ohne Zweifel: "Japanisch Grillen: Yakitori - Yakiniku - Koreanisches BBQ - Izakaya" des schwedischen Autors Jonas Cramby, der für die Recherchen zu dieser kulinarischen Entdeckungstour viele Wochen durch Japan und Korea reiste. Grillsportgeräte, Kohlesorten, Messer, Garzeiten und Marinaden unterscheiden sich erheblich von unseren westlichen Gepflogenheiten, sind aber im Rahmen der im Buch gezeigten Rezepte hierzulande durchaus nachgrillbar. Interessant auch die vielen kleinen Geschichten, die der Autor am Wegesrand aufsammelte, sowie die sehr gut aufbereitete Küchenpraxis mit vielen Fotos, auf denen tatsächlich gegrillt wird.

ANZEIGE Jonas Cramby:

Japanisch Grillen Yakitori - Yakiniku - Koreanisches BBQ - Izakaya Hädecke Verlag, 176 Seiten; 26 Euro

Dass dieser Fakt überhaupt erwähnenswert ist, wirft kein besonders gutes Licht auf die restlichen Neuerscheinungen im BBQ-Segment: Weder bei Manuel Weyers "Süß Grillen" noch bei "Ja, ich Grill!" von Guido Schmelich ist jenseits von ein paar Mood-Bildern an den Kapitelanfängen irgendwo auf den Foodfotos ein Grill auch nur von Weitem zu sehen. Das ist in etwa so authentisch, als würde man Ratgeberbücher wie "Schneller Radeln" oder "Ja, ich segle!" komplett ohne Fahrräder oder Segelboote illustrieren.

Das schmälert natürlich nicht den Wert der gezeigten Rezepte an sich. Vor allem das Süßgrillbuch kann mit seinen witzigen bis abartig leckeren Desserts jede Grillparty erheblich bereichern. Auch Details wie der ausführliche Craftbeerguide und Ideen wie Ente à l'Orange, Saltimbocca oder Austern vom Schmelich-Rost geben delikate Impulse. Andererseits wird dann das Pulled Pork mit einem Berg scharf-muffiger, kulinarisch hier völlig sinnfreier Sprossen zugeworfen - offenbar nur, weil der Fotograf dachte: "Ja, ich will noch ein paar grüne Farbtupfer haben."

Wer glaubt schon einem Grillbuch ohne Grills?

Dennoch: Das Glaubwürdigkeitsproblem bleibt, und kann in Zeiten der unbegrenzten Verfügbarkeit kostenloser Rezepte im Web und den Sozialen Medien dem wirtschaftlich ohnehin angegriffenen Sujet "Kochbuch" den Todesstoß versetzen. Selbst wenn die meisten in diesen Büchern gezeigten Hauptkomponenten während der Foodfotosession tatsächlich gegrillt sein sollten (fehlende oder extrem künstlich wirkende Branding-Streifen auf vielen Bildern sprechen eine andere Sprache ), darf der Käufer zu Recht erwarten, zumindest auf einigen Step-Fotos echten Rauch und echte Glut unter dem Grillgut zu sehen.

Dass es auch anders geht, zeigt die zu Recht nach wie vor an der Spitze der Auflagen-Hitlisten stehende "Weber's"-Buchreihe. Bis hinunter zu dem aktuellen 80-Seiten-Heftchen "Weber's Streetfood aus aller Welt", in dem Amerikas BBQ-Gott Jamie Purviance speichelflussfördernde Rezepte der Straßenküchen des Orients, Asiens, Europas, Lateinamerikas und der USA mit vielen "echten" Step-Fotos und Grill-Zubereitungstricks bebildert.

Wer noch weitere Ideen für Grillbeilagen sucht, die so leicht sind, dass man einen Nacken mehr auf den Rost legen darf, wird bei Kathryn Brutons "Skinny Salads: Leichte Salate unter 300 Kalorien" fündig. Die irische Autorin grillt auch von Lammköfte bis Miniromasalat alles Mögliche, im Fokus aber stehen Dutzende superleckere und stets das Hüftgold nicht vermehrende Salatideen.

Auch unser diesjähriges Angrillen in er Hobbyküche soll nicht allzu mächtig ausfallen, weswegen wir uns auf einen kleinen BBQ-Trick beim Fleisch und einen herrlich frischen, sättigenden, und ganz im "Skinny"-Sinn leichten Beilagensalat konzentrieren. Das Fleisch unseres "BBQ-Rouladenschaschlik mit Mango-Papaya-Salat" kommt nach dieser Prozedur sehr saftig und von innen herzhaft gewürzt vom Rost und benötigt deshalb keinerlei Grillsaucenbeigaben.