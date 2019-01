Rezept für Birnen-Tarte Was unter der Birne haben

Wäre Adam auch schwach geworden, wenn ihm Eva statt des Apfels eine Birne vor die Nase gehalten hätte? Schwer zu sagen, denn religionshistorisch ist es irrelevant, welche verbotene Frucht genau genascht wurde. Zumal in der alten Schrift wahrscheinlich ohnehin ein Granatapfelbaum gemeint war.

Verdammt lang her ist auch die erste Domestizierung dieses Kernobsts. Menschen aßen schon vor Jahrtausenden die wildwachsenden Äpfel und Birnen des Neolithikums; Nachweise des gezielten Anbaus in den Bergen Kasachstan, in Transkaukasien und Anatolien gehen zurück bis in die Bronzezeit.

Die Technik des Veredelns und Pfropfens wurde erstmals von Cato dem Älteren im Zweiten Jahrhundert vor Christus im Buch "De Agricultura" beschrieben, und Bodenmosaike aus dieser Zeit zeigen ein gutes halbes Dutzend klar unterscheidbarer Birnensorten. 41 davon finden sich um die Jahrtausendwende in der "Naturalis Historia" von Plinius dem Älteren. Nach dem Mittelalter blühte die Birnenzuchtkunst zunächst in Belgien, später auch in ganz Europa und den amerikanischen Kolonien.

Rezept für Birnen-Tarte Die Birnen werden geschält, halbiert, mit einem Melonenausstecher vom Kernhaus befreit und dann in dünne Scheiben geschnitten Entführung in den Maghreb: Arabisch angehauchte Gewürze wie Kardamom, Zimt, Koriander und Kurkuma aromatisieren die Birnen über Nacht in trauter Zweisamkeit mit Williams-Schnaps. Erst wenn der Zucker vollständig geschmolzen ist, wird er mit Butter zu einem cremigen und mürbsüßen Karamell gerührt. Wie bei allen Upside-Down-Cakes wird auch hier zunächst das Karamell-Topping auf das mit Backpapier ausgelegte Blech gegossen und dann werden die marinierten Birnenscheiben verteilt. Nach dem Backen ruht die Tarte ein paar Minuten und wird dann zu ihrer endgültigen Servier-Form mit Hilfe eines zweiten Backbleches gestürzt. Sonst mit dem runden Apfel-Cousin ein gerne gegessener Nachtisch, doch die Frucht mit dem dicken Bauch macht auch hier eine gute Figur: Wagner-Rezept für "Birnen-Tarte mit Mandel-Espuma".

Von den weltweit etwa 2500 Sorten heute - grob unterschieden nach den europäischen Birnen mit grüner oder rosa Schale und den festfleischigeren Orientalen - werden kommerziell allerdings nur recht wenige kultviert. In Europa am weitesten verbreitet ist die grüne Conference (26 Prozent), gefolgt von der rotbraunen Abbé Fétel und der Williams Christ, aus der ein Großteil des sortenrein gebrannten Birnenschnapses entsteht.

In Asien sind die Nashi-Sorten beliebter. Franzosen und Engländer dagegen stehen mehr auf die wegen ihres kräftigen Eigengeschmacks und der buttrigen Textur "Butterbirnen" genannten Doyenne de Comice, Beurré Hardy, Anjou und Bosc - bei uns als "Kaiser Alexander" angeboten. Größter Anbauer ist China mit allein fast 20 der weltweit 28 Millionen Tonnen, gefolgt von Argentinien, den USA, Italien und der Türkei. Deutschland liegt mit 35.000 Tonnen abgeschlagen auf Platz 32.

Bald droht der finale Birnen-Aufruf

Obwohl Birnen wegen der rasch aufbrechenden Haut stets ein bisschen unreif geerntet werden und deshalb auch über weitere Strecken transportierbar sind, sollte man trotzdem regional angebaute Ware bevorzugen. Reife Birnen duften aromatisch und sollten nicht im Kühlschrank, sondern an der frischen Luft gelagert werden. Doch auch dort werden sie nun langsam müde.

Große Eile ist nicht unbedingt erforderlich. Aber wer aus den letzten Birnen der vergangenen Herbst/Winter-Ernte kulinarisch etwas machen will, sollte langsam zu Potte kommen. Denn im Gegensatz zu den nahe verwandten Äpfeln ist das Obst mit dem dicken Bauch jenseits des Januars kaum noch sinnvoll zu gebrauchen - und von den getrockneten Birnenresten wird auch nur in abgelegenen Tälern Südtirols das "Kloatzenmehl" gewonnen, früher "Zucker der armen Leute" genannt.

Geschmacklich passt die Frucht zu Schokolade ("Birne Helene") und in jeden Fruchtsalat. Spannender aber ist ihre ungewöhnliche Affinität zu salzigen Speisen wie Wild, Käse (Top: Blauschimmel, Ziegenweichkäse, Pecorino), Mandeln, Haselnuss und Walnuss. In herzhaften Klassikern besuchte die Birne bereits mehrmals unsere Hobbyküche: in der Selleriesuppe und beim norddeutschen Winterwärmer "Birnen Bohnen Speck" - von der Beilage zu Schweinebauch oder Zander bis hin zur Füllung von Kohlrouladen.

Im heutigen Rezept für "Birnen-Tarte mit Mandel-Espuma" - ein typischer gestürzter Kuchen mit Butterkaramell samt zur standfesten Creme gebundenen Mandelsahne - darf sich die Birne an ein paar ihrer Lieblingsaromaten kuscheln: von Kardamom über Zimt, Koriander und Kurkuma allesamt aus dem Geschmacksraum zwischen Maghreb und dem Levante.

Damit schließt die Birne zumindest geographisch wieder zu einst paradiesischen Gefilden auf.