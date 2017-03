Black-Bun-Eggburger Einmal Maulsperre, bitte

Am Anfang war nicht das Feuer, sondern die Hand: Jahrtausende, bevor die Urmenschen erstmals auf die Idee kamen, eine erbeutete Mammutvorderhaxe an ihrer Höhlenfeuerstelle zu grillen, stopften sie sich schon allerlei Gejagtes und Gesammeltes in den Mund. Mit den Fingern. Ein archaischer Spaß, den wir uns bis heute auch nicht von noch so elaboriert aufgedeckten Besteckmengen zum 12-Gang-Amuse-Bouche-Menü beim Dreisterner vermiesen lassen. Zum Ausgleich gibt's dann am nächsten Tag einen Doppelwhopper auf die Hand, oder eine küchenleiterlange Portion Spare Ribs.

Schön dabei: Es ist keine Frage der Schicht, wie man isst. Die Adelshöfe Europas brauchten Generationen, um den Schock zu verarbeiten, den eine zu Gast weilende byzantinische Prinzessin am Hofe Venedigs im 11. Jahrhundert durch den Gebrauch des damals in unseren Gefilden noch völlig unbekannten Werkzeuges namens "Gabel" auslöste. Erst im sehr späten Mittelalter begannen auch die höfischen Schichten dieses Kontinents, nicht mehr nur mit den bloßen Händen zu essen - wunderbar detailverliebt nachzulesen in dem Buch "Am Beispiel der Gabel: Eine Geschichte der Koch- und Esswerkzeuge" der britischen Foodjournalistin Bee Wilson.

Neben den grauenhaften Szenen, die sich rings um die Hotdog-Ausgaben skandinavischer Möbelhäuser abspielen, ist der am weitesten von all den Errungenschaften zivilisatorischer Tischkultur entfernte Brauch der öffentliche Verzehr von Hamburgern. Grässlich verzerrte Fratzen mit bis an die Grenze zur Maulsperre aufgerissenen Mündern scheitern an der schieren Grundkonstruktion dieser Speise - am Ende tropft stets ein Rest rotweiße Sauce vom Kinn auf die Tomatenscheibe, deren freier Fall abrupt vom Knopf der linken Hemdtasche gestoppt wird.

Ein Ei über den Burger hauen

Schlimm, das alles, fürwahr. Aber auch saulecker. Wobei aber immer öfter auch nichtschweinische Bratlinge zwischen die Pappbrötchenscheiben kommen. Ein Trend, den wir mit unserem heutigen Rezept für "Black-Bun-Eggburger" gerne aufgreifen. Wir backen (oder kaufen) uns schicke mattschwarz eingefärbte Buns und legen ein Patty hinein, das im Gegensatz zu den unsäglichen Derivatprodukten des industriell-vegetarischen Komplexes erst gar nicht den Anspruch erhebt, "Fleischersatz" zu sein. Und mit seiner geballten Protein- und Umami-Ladung dennoch mächtig auf den Gaumen klopft.

Wer das Klops-im-Brot-Thema verbreitern und vertiefen möchte, aber weder 40 Euro noch die Zeit für die 288 Seiten des unerreichten Standardwälzers "Burger Unser" aufwenden will oder kann, wird in dem kleinen, aber feinen Büchlein "Burger von Beef bis Veggie" fündig: Die Münsteraner Foodstylistin und Rezeptentwicklerin Carina Seppelt burgert sich auf nur 64 Seiten ein Mal komplett durch die zeitgemäßen Varianten dieses Sujets.

Denn immer mehr Burger-Fans sind von dem labbrigen Standard-Fastfood mit schlechtem Brötchen und Hack undefinierbarer Herkunft gelangweilt. Und auch die wachsende Zahl von MitBurgern, die als Vegetarier, Kohlehydratverweigerer, BBQ-Experimentierer oder globalkulinarische Streetfood-Weltenbummler durchs Leben gehen, möchte gern in etwas Passendes beißen.

Seppelt bedient diese Nachfrage mit Burger-Styles wie "Asian" (Huhn, Shiitake, Wasabi-Mayo) "Surf & Turf" (Rinderfilet, Black-Tiger-Garnelen) "Tofu Supreme" (Tofu, Bete, Mandelmus), "Calf" (Kalbsschnitzel, Champignons, Kapernäpfel), "Funky Salmon" (Lachs, Honig, Grapefruits), "Waldlust" (Kräutersaitlinge, pochierte Eier) oder "Inka" mit einem Quinoa-Patty.

Dazu gibt es neben Rezepten für Standard-Brötchen und Low-Carb-Buns (mit Chiasamen, Eiweißpulver und Joghurt) ein paar schöne Anregungen für Garnituren wie Bete-Chips oder leichtem Cole Slaw, sowie selbst gemachten Dips von Ketchup über körnigen Senf bis zur BBQ-Sauce.

Nur zu der Frage, wie man nach dem Genuss dieser so prächtig belegten wie fotografierten Burgermonster Gesicht, Hals, Kleidung und Schuhe wieder sauber bekommt, erfahren wir wieder mal nichts.