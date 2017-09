"Blooming Onions" aus den USA Megafette Frittenzwiebeln

Antizyklisch nicht nur zu denken, sondern auch zu handeln oder gar zu kochen, ist noch immer in vielen intellektuellen Kreisen überall auf der Welt ein echter Meta-Trend. Für den Rest der Menschheit gibt es zum Glück immer wieder auch angemessene Gegenbewegungen. Wem zum Beispiel der Low-Carb-Blattsalat als sommerlich leichte Beilage zum nur ganz kurz angegrillten, superfettarmen Hühnerinnenfilet längst zum Halse heraus hängt, sucht in diesen Tagen nach maximal mächtigen Beilagen für die handdicken Schwenknacken und fetten Ochsenkoteletts, die nun wieder gern gesehene Gäste auf den Glutrosten der Nation sind.

Und sofort lässt uns der Extra-Klecks Mayo im Nudelsalat, der brutzelnde Speck in den Bratkartoffeln oder die stilgerecht in literweise Rindernierenfett ausfrittierten Pommes das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch ist die Gemüsebeilage damit wirklich passé? Natürlich nicht, denn jetzt kommen die Aussies ins Spiel. Nicht die echten Australier, sondern die vier US-Amerikaner Chris Sullivan, Robert Basham, Tim Gannon und Trudy Cooper, die 1988 ihr erstes "Australien-inspiriertes" Restaurant "Outback Steakhouse" in Tampa/Florida eröffneten und inzwischen über 1.000 Franchise-Lokale in 23 Ländern quer über den Erdball betreiben.

Allerdings nicht hierzulande: Die Steakhauskette hatte Anfang des Jahrhunderts mit rigiden Abmahnpraktiken auch in Deutschland für Furore gesorgt, als die Eröffnung zweier Franchisefilialen im Ruhrgebiet von einer Welle juristischer Schritte gegen die Inhaber bestehender Steakhäuser begleitet wurde, die "Outback" im Kneipennamen verwendeten. Vor Gericht scheiterten die US-Anwälte in den meiste Fällen - und bevor die Fälle letztinstanzlich entschieden werden konnten, wurden die beiden 1998 und 2000 gegründeten "Outback"-Restaurants in "Arizona's" umgeflaggt und die Manager der Schweizer Betreibergesellschaft wegen Geldwäsche und Kapitalanlage-Betrug verhaftet.

20.000 Kalorien über dem Meer

Egal, denn in allen anderen "Outbacks" steht ein weltberühmter Kaloriengranatensnack auf den Speisekarten, der uns als Inspiration für die heutige gleichnamige Grillgemüsebeilage "Blooming Onion" dient. Hierfür wird eine Gemüsezwiebel in Sechzehntel-Segmente angeschnitten, wie eine Blume aufgefächert und frittiert.

Obwohl das einen gestandenen Hobbykoch eher unterfordert, gibt es in den USA für über 50 Dollar die "Great American Steakhouse Onion Machine" zu kaufen, die ähnlich wie ein Apfelspalter den Schneidejob für messerungeübte Nachkocher erledigt. Je nach Zwiebelgröße und Entfettungserfolg nach dem Fettbad entschädigt uns so eine Zwiebelblume dann für die Vorarbeiten mit wunderbaren 1.000 bis 1.500 Kalorien pro Portion.

Damit ist aber - wie sollte es in den USA auch anders sein - noch längst nicht das Ende der Kalorienfahnenstange erreicht. Zum Beispiel werden diese Zwiebeln dort nicht nur im "Outback Steakhouse" gern nach dem Bestäuben mit der Gewürzmehlmischung vor dem Frittieren in einen Milch-Eier-Teig getunkt, der noch viel mehr von dem sprudelnden Fett aufsaugen kann. Das Produkt ist dann allerdings keine Beilage mehr, sondern Zentrum des Essens: Die größeren Segmente der von "Outback" dafür benutzten Riesenzwiebeln (ca. 400 Gramm pro Stück) lassen sich am Tisch mit den Fingern gut herausziehen und, ähnlich wie bei einer gekochten Artischocke, in diverse Dips tunken.

Immer noch nicht satt? Kein Problem. Nachdem die "Outback"-Kette letztes Jahr die auf 1.954 berechneten Kilokalorien der Standard-Frittierzwiebel mit einem reichlich darüber geworfenen Schmelzkäsetopping als "Loaded Bloomin' Onion" auf 2.360 kcal hochgepresst hatten, setzte sie als Reaktion auf den damit marketingtechnisch geschickt provozierten Aufschrei der Ernährungsberater in diesem Frühjahr noch einen drauf: "3-Point Bloomin' Onion", etwa halb so groß wie ein Esstisch und mit "Aussie Cheese Fries" (Pommes mit Monterey Jack- und Cheddar-Käse plus haufenweise krosse Baconstückchen) auf den Zwiebelfritten - getoppt von einer gewaltigen Haube Sirloin-Steakwürfelchen.

Die Speisekarte empfiehlt augenzwinkernd, sich dieses 13-Dollar-Monster mit "mindestens sechs Freunden zu teilen". Aber hey, sind doch nur 3.080 Kalorien. Und was esst Ihr?