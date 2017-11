Vegetarisches Hauptgericht für Fleischesser Verkohltes Schnitzel

Wie seine botanischen Verwandten - Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, Romanesco oder Kohlrabi - hat der Blumenkohl im Moment einen festen Platz in der spätherbstlichen Küche. Als nahezu weltweit gedeihende Pflanze spielt er aber auch in etlichen anderen Regionalküchen des Planeten eine große Rolle als einfach zu verarbeitendes und aromatisch nicht allzu vorlautes Gemüse. In der indischen Küche gilt seine Wirkung als kühlend, dort wird er gern mit Currys verarbeitet, die mit viel Kurkuma gekocht werden, sowie in Gerichten mit Joghurt, Ingwer und Kardamom.

In der feineren europäischen Küche eignet er sich als smarter Begleiter vor allem von Geflügel - hier oft aromatisiert mit Estragon, Brunnenkresse, Schnittlauch, Kapern, Petersilie, Schalotten, Blauschimmelkäse, Kerbel, Eigelb und weißem Pfeffer. Begleitet wird er dabei gern von allerlei Rahmsaucen, Bechamel, Käsesaucen, Hollandaise, Bernaise oder Sauce Mornay (eine mit Butter und Reibekäse aufmontierte Bechamel).

In arabischen und nordafrikanischen Ländern kombinieren die Köche den Kohl häufig mit Minze, Koriander, Thymian, Knoblauch, Rosinen, Pinienkernen, Salzzitronen - und immer wieder mit Kreuzkümmel. Bei uns im Abendland werden stattdessen gerne Mandelsplitter auf Blumenkohl und Brokkoli gestreut. Diese von den Köchen instinktiv wahrgenommene Harmonie liegt daran, dass die als "mild" empfundenen Geschmacksstoffe des Kohls am Gaumen in Wahrheit schlicht und ergreifend die Rezeptoren für die süßen Aromen ansprechen.

Kurkuma für die Farbe

Für unser heutiges vegetarisches Sattmacher-Rezept aus der Hobbyforschungsküche, "Blumenkohl"-Trio, bedeutet das, dass wir in allen drei Hauptkomponenten Mandeln in unterschiedlicher Form dem Kohl beifügen, in einem Fall kombiniert mit Kreuzkümmel. Dieses teilweise nicht ganz einfache Rezept zeigt, wie unterschiedlich der Kohl schmecken kann, wenn man ihn entsprechend bearbeitet und - hier isst das Auge wirklich mit - entsprechend auf dem Teller präsentiert.

Denn dort basiert alles auf Blumenkohl: vom "Schnitzel" über die anstatt einer Sauce eingesetzte Mousseline bis hin zum "Couscous", für den die Röschen auf einer scharfen Reibe zu einer Couscous-ähnlichen Bröseligkeit geraspelt. Wir setzen hier nach dem Anrösten von Knoblauch und Reiberöschen denn auch eine Couscous-typische Garungsvariante ein und überschütten die Masse mit kochender Flüssigkeit (mit farbgebendem Kurkuma), in der der Kohl dann kurz neben dem Herd garzieht.

Mini-Würfelchen aus Karotten und Mandeln sorgen zusätzlich für eine leicht knusprige Textur, so dass unser Gehirn beim Kauen tatsächlich die optischen (Ockergelb) und haptischen (Kaugefühl) Reize zu einer täuschend echt wirkenden Couscous-Assoziation zusammenrechnet. Ein Dopplereffekt, den wir auch beim "Schnitzel" nutzen, denn hier werden zuvor kurz angedämpfte Kohlscheiben mit typischen Fleischgewürzen aromatisiert, mit Ei und einer Semmelbrösel-Mandel-Mischung paniert und in Butter zu schnitzelähnlichen Tellermittelpunkten ausgebraten.

In der luftig-cremigen Mousseline sorgt Nussbutter für edle Samtigkeit, Mandelmilch und Mandelöl dagegen unterstreichen die natürliche Süße des Kohls, während am Ende untergehobener Hartkäse einen Umami-Kick gibt. In der Kombination könnte dieses komplett vegetarische Hauptgericht sogar von hartgesottenen Anhängern deftiger Fleischspeisen mit Sättigungsbeilage als vollwertige Mahlzeit anerkannt werden.