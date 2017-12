Würstchen mit Kartoffelsalatcarpaccio Weihnachtliche Bockflötenvesper

Wer es ernst meint mit dem christlichen Hintergrund des Weihnachtsfestes, wird wie früher an Heiligabend entweder sehr karg oder zumindest Fisch essen - als letzte Mahlzeit vor dem Fastenbrechen am ersten Feiertag nach der vorweihnachtlichen Enthaltsamkeit. Meeres- und Flussbewohner kommen heute aber nur noch bei zehn Prozent der Deutschen auf den heiligen Teller, und dies oft auch als nicht gerade leicht verdaulicher frittierter Karpfen.

Auf Platz zwei der Lieblingsgerichte stehen mit 27 Prozent Gans und Ente, gefolgt von den kommunikativeren Dinnervergnügen Raclette und Fondue (zusammen 24 Prozent). Mit 36 Prozent aber ist nach wie vor der unangefochtene Spitzenreiter auf deutschen Weihnachtstafeln der mehr oder minder schnelle Kartoffelsalat mit heißen Brühwürstchen obenauf - von der dünnen Frankfurter über die knackige Bockwurst bis zur kleinen dicken Regensburger. Doch genau an der Salatbeilage entzünden sich oft schon die ersten Familienstreitereien zu Weihnachten.

Johann Lafer schreibt zu dem Thema in seinem aktuellen 552-Seiten-Wälzer "Das Beste": "Beim Kartoffelsalat trennt sich die Nation, und jede Region schwört auf die eigene Rezeptur - ob mit Gurke, Radieschen oder Ei verfeinert, ob mit Brühe, Essig und Öl oder Mayonnaise angemacht. Ich finde das gut so, denn die Vielfalt macht es spannend, und es gibt eben nicht nur den einen und einzig wahren Kartoffelsalat."

Das Buch trägt seinen Untertitel "Die besten Rezepte aus über 40 Jahren Küchenpraxis" übrigens völlig zu Recht. Mit Hunderten detaillierten Fotos zu allen wichtigen Standardgerichten, die man als Hobbykoch draufhaben muss, ist es das ideale Last-minute-Geschenk - sogar für Kücheninteressierte, die schon das eine oder andere Lafer-Rezeptwerk im Regal stehen haben. Semiprofis finden hier nichts substanziell Neues, aber für die ersten Schritte in die Kochwelt und deren Vertiefung langt es allemal.

Wie die meisten Basisrezepte ist auch Lafers Kartoffelsalat küchengeografisch irgendwo zwischen Schwaben, Bayern und Österreich angesiedelt. Der TV-Star nimmt festkochende Erdäpfel und kocht sie (ohne Salz und Kümmel, worauf viele schwören) mit der Schale al dente und schält sie erst am Folgetag nach einer Nacht im Kühlschrank. Dadurch behalten die Kartoffeln ihre Stärke und ihre schön speckige Textur.

Für die Salatsoße macht Lafer einen klassischen Vinaigrette-Ansatz mit in Butter angezogenen Zwiebelwürfeln, Weißweinessig und Brühe, dünstet mit den Zwiebeln aber auch ein paar Speckwürfel an. Bevor er die final mit Öl verrührte Vinaigrette heiß über die Kartoffelscheiben (Tipp: das Messer zwischendurch in Wasser halten, damit die Scheiben nicht ankleben) gießt, wird ein Esslöffel mittelscharfer Senf minutenlang mitgekocht. Das ist zwar praktischer, als ihn erst nach dem Abkühlen zusammen mit dem Öl in den Salat zu rühren, birgt aber das Risiko, dass die Soße einen leicht bitteren Beigeschmack bekommt - und zerschießt die herrlich ätherischen Senfölaromen.

Immer gibt er seinen Senf dazu - aber erst am Ende

In unserem diesjährigen Heiligabendrezept für "Bockflöte mit buntem Kartoffelsalatcarpaccio" gehen wir die Vinaigrette ähnlich an, reduzieren aber zusätzlich zum Essig auch noch Weißwein im Ansatz, was der Soße mehr Substanz verleiht. Wenn Kinder mitessen, kann der Wein auch komplett einreduziert werden. Außerdem rühren wir mit Haselnussöl und körnigem, grobem Senf zwei hochempfindliche Zutaten erst nach dem Abkühlen in die Vinaigrette, um deren feine Aromen nicht durchs Mitkochen zu zerstören.

Praktischerweise kann der Salat schon am Vormittag fast komplett vorbereitet und fertig auf den Serviertellern mit einer Klarsichtfolie abgedeckt im Kühlschrank oder auf dem Balkon kaltgestellt werden. Am Ende dann einfach nur noch mit der restlichen Vinaigrette, Schnittlauch, Zwiebelringen, Kernöl, Radieschen und den Kürbiskernen ausdekorieren.

Wer Kartoffelsalat gern temperiert isst, outet sich als Kenner: hierfür einfach die fertigen Teller vor dem Servieren kurz in den auf 90 °C vorgeheizten Backofen stellen - durch die Erwärmung auf etwa 30 °C entfaltet sich das feine Senfvinaigrette-Aroma noch besser.

Und mit der knackigen Bockflöte samt Edelsalat im Magen lassen sich sogar die Blockflötendarbietungen der lieben Kleinen mit dem diesem Genre angemessenen Gleichmut aushalten. In diesem Sinne wünscht der Hobbykoch allen Lesern ein frohes, friedliches und vor allem leckeres Weihnachtsfest!