Rezept für Boeuf bourguignon Braten in der Röhre

Bevor all das schöne Obst und Gemüse der soeben beendeten Erntezeit auf dem Wochenmarkt von einer dicken Schneedecke eingehüllt wird, ist es höchste Zeit, ein paar der derzeit vergleichsweise günstigen Naturfreuden für den Winter haltbar zu machen.

Wer sich jetzt mit Grausen an die obskure Sammlung von "Weck"-Gläsern in Omas Keller erinnert, liegt falsch. Kaum eine andere Küchenbeschäftigung vereint so viele aktuelle Trends - Regionalität, do it yourself und Nachhaltigkeit.

Dass dieses Wissen um die lebensverlängernden Maßnahmen rings um Obst und Gemüse inzwischen mehrere Regalmeter füllt, ist ein Zeichen dafür, dass es offenbar nicht mehr ausreichend innerhalb der Generationen weitergegeben wird - eine Durchsicht von vier aktuellen Werken über Konservieren und Selbermachen jedenfalls fördert wenig hervor, was unsere (Ur-)Großmütter nicht gewusst haben.

Zumindest, wenn sie so engagiert und wissbegierig bei der Sache waren wie die beiden Frankfurter Ökotrophologen Alexander Dölle und Sarah Schocke, die sich richtig viel Arbeit gemacht haben, um die 325 Rezepte und Tricks zusammenzutragen, mit deren Hilfe ihr Buch "Die Einmach-Bibel" dem Allwissenheitsanspruch im Titel gerecht werden soll.

In der Rezeptentwicklung unterstützt von Top-Chefs wie Alexander Dressel und Sarah Henke oder dem bekannten Bio-Koch Simon Tress, decken die Autoren die wesentlichen Aspekte zur Haltbarmachung von Obst und Gemüse, aber auch Milchprodukten, Fisch und Fleisch sowie Kräutern und Gewürzen ab. Jeder Schritt ist gut verständlich erklärt, die Produkte sind appetitanregend fotografiert. Wer auf einen Schlag mit über 90 Prozent aller herkömmlichen Einmachsituationen klarkommen möchte, macht hier nichts falsch.

Das trifft zumindest teilweise auch auf das von Nikolaus Tomsich kuratierte "Selbstgemacht im Glas" zu - nur, dass sich hier erwartungsgemäß alles um das Einmachen in Glasbehältern dreht. Die sind ja auch immer ein schönes Mitbringsel, was ein weiterer Schwerpunkt des Buches ist: Schon beim Einschichten des Einzumachenden wird hier großer Wert auf Farbe und interessante Kontraste gelegt.

Sehr brauchbar ist die innere Ordnung der Einmachvorgänge. Es gibt zudem Übersichten, welche Produkte in welche Glasform passen - eckig, rund, mit Schraubverschluss oder "Rex", die Ösi-Version vom Gummiverschluss-System "Weck". Wer also mal richtig fesch einrexen will, braucht dieses Werk.

Zwei Bücher aus dem vergangenen Jahr aber lassen noch immer fast alle aktuellen Einmach-Bände weit hinter sich. Die Redaktion der schwedischen Kochzeitschrift "Mat" hat für "Einmachen - Früchte, Beeren, Pilze und Gemüse richtig konservieren" die verlagseigene Versuchsküche heißlaufen lassen.

Viele der Rezepte sind zwar irgendwann schon mal in dem Magazin erschienen, doch wer nicht fließend schwedisch lesen und kochen kann, wird seine Freude haben an dieser Übersetzung und den mit wenigen Ausnahmen (Moltebeeren, Aronia, Sanddorn) breit gefächerten Konservierungszutaten - hier vor allem Pilze, Wurzelgemüse und Zwiebelgewächse.

Gekonnt gepickelt ist schon halb eingerext

Britischer, aber nicht minder horizonterweiternd, kommt "Einmachen" von Pam Corbin daher, die nach Jahrzehnten in der eigenen Firma inzwischen die Konservierungskochkurse im "River Cottage" leitet. Dessen prominenter Chef Hugh Fearnley-Whittingstall (TV-Koch und Weltbestsellerautor) lobt im Vorwort die hier gesammelten, durchwegs außerordentlich interessanten Rezepte, deren Bogen durch die Hinzunahme von Essig- und Likörherstellung erweitert und um die herrlich süß-sauer-scharfe, typisch britische Chutney- und Pickles-Welt ergänzt wird.

Auch wir machen eine Beilage ein: die Essigzwetschgen für unseren Rinderschmorbraten "Boeœœuf bourguignon mit Pastinakenstampf". Die Früchte - hier können auch die größeren Pflaumen verwendet werden - benötigen mindestens zwei Wochen Marinierzeit, weswegen sich dieses Gericht jetzt prima für die Adventszeit vorplanen lässt. Für den Braten könnte man auch Teile aus Schaufel oder Bug nehmen, am besten aber gelingt er, wenn man das Fleisch der strammen Ochsenwade entlang der Muskelverläufe zerlegt.

Beim Metzger gibt es dieses Stück (Wade/Hesse am Knochen) meist nur in Scheiben geschnitten als Beinfleisch für die Suppe oder als Basis für Ossobuco. Der Fleischer besorgt aber gern die ganze Wade - mit einem Lächeln im Gesicht, denn dieser Zuschnitt offenbart den wahren Schmorfleischkenner.