Cordon-bleu-Klopse Fleischkloß famos

Dass sich herzhafte, sättigende und schmackhafte Gerichte auch deutlich leichter und energieärmer als üblich kochen lassen, zeigt seit 2008 eine junge amerikanische Foodbloggerin: Gina Homolka betreibt mit Skinnytaste nicht nur eine der mit etlichen Millionen Stamm-Usern reichweitenstärktsten Websites zum Thema "Leichte Küche" - auch ihr erstes Kochbuch mit Rezepten aus dem Blog hat es aus dem Stand in die Bestsellerliste der New York Times geschafft.

Völlig zu Recht, wie nun auch anhand der deutschen Version, "Das Skinnytaste Kochbuch: 150 Rezepte light an Kalorien und XL im Geschmack" nachgelesen werden kann. Homolkas ursprünglicher Antrieb, leichter zu kochen und dennoch nicht auf Geschmack und Substanz verzichten zu müssen, wird vielen Müttern bekannt vorkommen: Aus dem "dünnen Teenager, der essen konnte, was er wollte" wurde nach der Geburt der Kinder ein Organismus, der sich an jedes Pfund Körpergewicht krallt.

Homolka hatte zunächst Abnehmerfolge mit dem "Weight Watcher"-Plan. Doch diese Gerichte bestanden für sie aus "zu vielen industriell verarbeiteten Lebensmitteln oder schmeckten zu sehr nach Diät". Homolka wollte, wie sie es von ihren Großeltern auf Puerto Rico kannte, auch in New York ausschließlich aus frischen, möglichst unverarbeiteten Produkten kochen - und entwickelte auf diesem Weg Hunderte von durchweg leckeren Rezepten, die auch in Europa problemlos nachkochbar sind.

Die reichlichen Zwischentexte des Buches strotzen zwar bis an die Grenze der Unerträglichkeit vor Selbstbeweihräucherung der Autorin. Wer sich aber nur auf die Rezepte konzentriert, kann - und sei es nur zwischendurch - leichte und zugleich schmackhafte Gerichte auf den Tisch bringen wie herzhafte "Que Rico" Frühstückstortillas auf Eiweiß-Basis, "Caprese"-Nudeln mit Huhn, ein Chipotle-geschärfter Burger auf der Basis schwarzer Bohnen, Lasagne mit Butternutkürbis, Sonntagsbraten von der Rinder-Schwanzrolle, Schweineroulade mit Schinken-Käse-Füllung, Kolumbianisches Carne-Asado-Steak und eine Schokoladentorte, bei der Seidentofu und Mandelmilch für seidige Cremigkeit sorgt.

Auch unser heutiges Hobbyküchenrezept für "Cordon-Bleu-Klopse mit Kokos-Karotten-Stampf" ist inspiriert von Homolka - es liefert trotz Kalorienzurückhaltung ( 2 EL Öl und ein wenig Käse und Kokosmilch für 4 Portionen) ein leckeres Hauptgericht, das eigentlich jeder mag: Buletten, Geflügel, Schinken, Käse. Alles in der nicht minder beliebten "Cordon Bleu"-Zubereitung, also mit gebratenem Fleisch außen und Schinken samt geschmolzenem Käse innen.

Theoretisch könnte man das auch mit Hühnerbrustfilets machen, in die man eine typische Cordon-Bleu-Tasche schneidet. Das hat allerdings den Nachteil, dass man das Schnitzel vor dem Braten meist noch panieren muss, um ein Herausquellen der Füllung zu vermeiden. Und jede Form der Panierung saugt ihrerseits wieder Bratfett in Mengen ein, die dem Gedanken eines vollwertigen, aber vergleichsweise energiereduziertem Essen widerspricht.

Also reichen wir denn auch keine Pommes zu unseren gefüllten Klopsen, sondern einen leicht asiatisch parfümierten Karottenstampf, dessen feine Stückigkeit von Kokosraspeln unterstützt wird, was zu einer interessanten Gesamttextur führt. Kartoffelstampf wäre für Karottenverachter übrigens keine Alternative, denn die Erdäpfel haben bis zu 2,5 Mal so viele Kalorien wie Möhrchen. Dann schon lieber ein Selleriepüree - die olle Knolle hat gerade halb so viel Energie wie die gelben Wurzeln.