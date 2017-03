Rezept für Doppelfischfilet Alles Fisch?

Weltweit verzehren die Menschen im Schnitt rund 20 Kilogramm Fisch und Fischerzeugnisse pro Kopf und Jahr (bei 180 Millionen Tonnen Gesamtfangmenge). In Deutschland beziehen wir unser tierisches Protein aus über 60 Kilo Fleisch, der Fisch liegt mit 13 kg weit hinten in der Statistik. Das ist angesichts des insgesamt doch recht gesundheitsförderlichen Genusses eigentlich schade. In Bangladesch, Kambodscha oder Ghana liefert Fisch immerhin rund 50 Prozent des Eiweißes aus tierischer Herkunft in der Gesamternährung der Bevölkerung. Doch ganz vorne liegen die Chinesen - sie essen 32 Kilo pro Kopf und Jahr.

Doch nicht einmal diesen wenigen Fisch essen die Deutschen am liebsten frisch: Zwar kommt knapp die Hälfte des weltweit verzehrten Fisches (46 Prozent) frisch und gekühlt oder sogar lebend in die Küchen. 30 Prozent wird tiefgefroren gekauft, 14 Prozent in Dosen und nur knapp zehn Prozent geräuchert, getrocknet oder fermentiert (wie der Matjes). In Deutschland aber sind nur neun Prozent frisch, hier liegen TK (30 Prozent) und Konserven (26 Prozent) vorn.

In früheren Zeiten hat schon mal ein Modetrend fast zum Aussterben eines Meeresbewohners geführt: Die von Millionen Frauen getragenen Korsetts führten Ende des 19. Jahrhunderts zu einer bedrohlichen Abnahme der Wal-Population, weil aus deren Bärten das biegsame "Fischbein" hergestellt wurde, mit deren Hilfe man die Korsagen hinten verschnürte. Auch sonst sehen wir viel häufiger Wassertiere im trockenen Alltag, als uns bewusst ist - seit prähistorischen Zeiten gehört das Fischgrätmuster zu einem Dauerbegleiter der Menschheit. Früher als Ornament im Mauerwerk, heute als Parkettverlegeform oder bei entsprechend gewobenen Stoffen.

Das in Zentralasien lebende Volk der Nanai gerbt seit Jahrtausenden Lachshäute zu weichem Fischleder - und inspirieren bis heute Modelabels wie "Mongrels in Common" (Damenkleidung) oder "Avrillo" (Handtaschen) zu neuen Kollektionen. Die Haut vom Haifisch aber bleibt immer so rau, dass sie in Japan als Bezugsstoff für Wasabireiben benutzt werden.

In Japan gibt es Grätenfritten statt Salzgebäck

Aber dort isst man ja sogar die Gerippe. Frittierte Mittelgräten von Mini-Sardinen sind in vielen japanischen Restaurants überall auf der Welt als "hone-senbei" ein beliebter Knabber-Snack.

Gegessen werden die Filets beidseitig der Gräten heute auch mit normalem Essbesteck. Seit der viktorianischen Zeit waren bis vor kurzem Fischmesser die erste Wahl beim Besteck - auch weil sie stumpf sind und als einzige Tischmesserart in den Mund genommen werden dürfen. In vielen Kulturen ist es verpönt, den Fisch auf dem Teller umzudrehen, um die untere Seite essen zu können - dies symbolisiert das Umkippen des Fischerbootes bei rauer See. Sicherheitshalber also besser die Mittelgräte abheben, auf einen Grätenteller legen und auf diese Art an die unteren Filets gelangen.

200 Gramm Filet davon sollte man bei einem Fischessen pro Portion rechnen. Seezunge und Kabeljau haben die meisten Abschnitte, hier müssen 350 Gramm Fisch pro 200 Gramm Filet gekauft werden. Besser sieht das bei Heilbutt (250 g) und Seelachs (300 g) aus. Unseren heutigen in Auberginen verpackten "Doppelfisch" bereiten wir aus den zwei vielleicht wohlschmeckendsten Fischarten der Nordmeere zu: Die Zuchtart Fjördforelle und der nur Anfang des Jahres fischbare norwegische Super-Kabeljau Skrei.