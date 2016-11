Rezept für Duroc-Lachs "Wellington" Der Knödel ist geplatzt

In Zeiten von Patchworkfamilien muss man hin und wieder ein Buch statt der weit entfernt im Heim lebenden Oma konsultieren, um nicht bei dem zu landen, was den meisten Gelegenheits-Köchen inzwischen zum Thema "Knödel" einfällt: gefroren oder getrocknet? Kartoffel oder Semmel? Hauptsache, im praktischen Kochbeutel. Das ist schade, denn hinter Pfanni & Co. gibt es Knödelwelten schier unermesslicher Weite zu entdecken.

Bayerische Priesterwürger zum Beispiel, asiatische Glücksklößchen, Bola de Salmón, Knödl Tonnato, Double-Potatoe-Whopper, Duck and Dumpling, Knödelrollbraten mit Bayrisch Kraut oder Kaspressknödel-Shishkebab. Kein Shish - das sind alles ernst gemeinte und manchmal erst auf den zweiten Blick einleuchtende Rezepte aus dem Buch "Die Knödel-Revolution" von Michael Schlaipfer, dem Gastronomen im "Michael's Leitenberg". Auf seiner Restaurantkarte hat er im Moment zwar neben Serviettenknödel zum Hirschgulasch mit "Semmelknödelravioli" nur eine einzige von der Norm abweichende Kloß-Speise, was die Kreativleistung im Buch aber nicht einschränkt.

ANZEIGE Michael Schlaipfer:

Die Knödel-Revolution Kloß oder Knödel - Geschmack ist überall! BLV; 96 Seiten; gebunden; 14,99 Euro.

Bei ein paar Ideen des so kompakten wie preiswerten Knödelfortbildungswerkes geht der Druck, sich etwas Witziges einfallen zu lassen, ein wenig nach hinten los. Aber selbst die eher schrägen Kompositionen wie Krabbenknödel im Wan-Tan-Teig mit Mangosauce, die "Poblano"-Zubereitung mit Gänseleber, Kakaopulver, aber ohne Chili, oder die langweiligen flambierten Serviettenknödelscheiben "Boulette Suzette" könnte man in einer beschwipsten Sektlaune mal ausprobieren - ebenso wie einige andere interessante Dessertvarianten.

Letztere gibt es auch in "Veggie-Knödel - Herzhaft & Süß" von Sabine Fuchs und Susanne Heindl: Bei kleinem Format ist hier mit Knödelteigen mit Sellerie, Quinoa, Quark, Kürbis, Mangold, Milchreis oder Grünkern ein breiteres Spektrum geboten als bei den meisten auf Brot- oder Kartoffelbasis gekochten Schlaipfer-Klopsen. Letztlich geht diese Knödelvielfalt aber leider in den nur durchschnittlichen Rezepten verloren.

ANZEIGE Sabine Fuchs, Susanne Heindl:

Veggie-Knödel herzhaft & süß Thorbecke; 88 Seiten; gebunden; 14,99 Euro.

Wer auf Top-Niveau das Knödelthema ernsthaft vertiefen möchte, sollte sich ohnehin auf dem Antiquariats-Markt das offiziell leider vergriffene Standardwerk "Knödelküche" der Autoren Ingrid Pernkopf und Christoph Wagner besorgen. Hier, aus dem Herzen des Knödel-Homeland Österreich, bleibt kein Kloß mehr im Hals stecken.

ANZEIGE Ingrid Pernkopf, Christoph Wagner:

Knödelküche Die 250 besten Rezepte von pikant bis süß Pichler; 240 Seiten; gebunden; im Antiquariat erhältlich.

Drei Knödelvarianten wollen wir in unserem heutigen Kugelworkshop vorstellen: Risotto-Steinpilz, Kaspressknödel auf Brotbasis und Kartoffel-Grammelknödel mit selbst ausgelassenen Rückenspeckgrieben. Alle drei dienen als Beilage zu unserem aufwendigen Rezept für "Duroc-Lachs 'Wellington' mit Knödeldreierlei und Zwiebelsauce". Das "Wellington"-Prinzip, zartes, längliches Fleisch in einer schützenden Teighülle plus einer dicken Schicht Pilz-Duxelles zu garen, wenden wir hier zur Abwechslung nicht auf Filet an, sondern auf den preisgünstigeren Rücken. Aus dem werden normalerweise die schnell zu bratenden, aber oft in der Pfanne auch ratzfatz trocken werdenden Minutensteaks geschnitten.

Beim hier verwendeten Duroc-Schwein aus spanischer Freilandhaltung ist dieser hintere Rückenmuskel zwar auch nicht marmoriert, was bei den vorderen Stielkoteletts vieler älterer Schweinerassen zu einer schmelzenden Saftigkeit führt. Durch Ernährung und Lebensweise aber ist die Rückenmuskulatur der Durocs zu gut bewegten Faserbündeln ausgebildet, die durch eine größere Menge an intramuskulärem Bindegewebe - für das bloße Auge nicht sichtbar - eine höhere Wasserhaltefähigkeit besitzen als vergleichbare Cuts von Stallschweinen aus Massenhaltung.

Was natürlich keine Garantie gegen das Übergaren ist. Wenn das Fleisch auf die von Hygienewächtern immer gern vorgeschriebenen 75°C gebracht wird, verhärtet es sich trotz Teig-Pilz-Doppelschutzschicht zu schuhsohlenartiger Konsistenz. Hier ist also sehr frische Ware und möglichst keimarme Arbeitsumgebung angesagt, weil wir den Braten bei 65-67°C essen wollen. Keine Angst: außen herum wird das Fleisch vorher scharf angebraten, und im Inneren dieses Muskels entwickelt sich bei dieser Garmethode keinerlei Keimbelastung.

Zusammen mit den Grammeln ist das also ein schweinegeiler Knödelspaß.