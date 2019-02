Enten-Cannelloni mit Foie-Bechamel Volles Rohr ins Wochen-Ente

Steinalte Tonfiguren in Entenform aus China belegen, dass die Domestizierung der bis heute weit verbreiteten Urform Stockente vor mehr als 3000 Jahren begann. Der Erfolg dieser Wasser- und Zugvogelart in vielen Länderküchen der Erde liegt auch an ihrer Mästbarkeit. Enten können sich rasch das bis zu Dreifache ihres Knochengewichtes an Fett anfressen - ursprünglich als Energiereserve beim Vogelzug.

Als Nachfahren von Wildvögeln haben alle Entenrassen dunkles, langfaseriges Fleisch in der Keulenmuskulatur, die Brust aber ist zarter und kann auch rosa nach kurzer Garzeit gegessen werden. Die Keulen brauchen höhere Temperaturen und längere Garzeiten. Meist kommt hierzulande eine der weißgefederten Zuchtenten auf den Tisch.

XXL-Cannelloni mit Entenfüllung Clevere Idee, die letzten TK-Entenkeulen der Weihnachtssaison kulinarisch auf höchstem Niveau zu servieren: Wagner-Rezept für "Enten-Cannelloni mit Foie-Bechamel". Beim Confieren im (nicht mitgegessenem) Entenfett wird das unter Luftabschluss oxidationsfrei gegarte Fleisch wunderbar zart und saftig. Nach drei Stunden Confieren lässt sich das Entenfleisch mit zwei Gabeln vom Knochen lösen. Die im stundenlangen Ölbad labbrig gewordene Haut lässt sich ganz einfach unter dem Backofengrill kross backen. Die Entenflügel zerfallen zu einer Art "Pulled Duck"-Konsistenz, die unter anderem mit Rotkohl zu der Nudelfüllung vermengt wird. Die Füllung wird in vorgegarte Lasagne-Nudelblätter zu einer Art Super-Cannelloni eingewickelt.

Wilde Stockenten werden im Herbst und Winter bejagt, ähneln in der Zubereitung aber eher dem echten Wildgeflügel wie Fasan, Rebhuhn oder Schnepfe. Ihr Fleisch wird beim Braten schnell trocken, weswegen man die Tiere vor dem Schmoren oft mit Speckstreifen umwickelt.

Eine vielleicht auch wegen ihrer Langwierigkeit ein wenig in Vergessenheit geratene Zubereitungsmethode speziell für Entenkeulen ist das Confieren im Eigenfett. Oder dem vom Weihnachtsbraten - das hinten im Kühlschrankecke darbende Gänseschmalz. Doch keine Sorge, am Ende wird dieses Fett nicht mitgegessen, und das unter Luftabschluss oxidationsfrei gegarte Fleisch ist wunderbar zart und saftig.

Das Confieren (frz. "confiere": einmachen, einkochen) bei gemäßigter Fett/Öl-Hitze wurde in früheren Jahrhunderten zunächst als Methode zur Haltbarmachung von Geflügel-, Lamm, und Schweinefleisch entwickelt. Die klassischen Confits von Fettgeflügel oder gepökeltem Schwein wie Cassoulet oder Confit à la landaise (mit Erbsen und Bayonner Schinken) mauserten sich später in vielen Regionen Frankreichs zu Nationalgerichten.

Die müde Haut wird knusprig wie nie

Für unser heutiges Hobbyküchenrezept "Enten-Cannelloni mit Foie-Bechamel" nutzen wir diese Kochtechnik, um am Ende eine Art "Pulled Duck"-Konsistenz zu erzielen, die zusammen mit Rotkohl in vorgegarte Lasagne-Nudelblätter zu einer Art Super-Cannelloni eingewickelt wird. Die beim Confieren labbrig gewordene Entenhaut krossen wir im Backofen auf und bröseln sie als Texturgeber vor dem Servieren über die Pasta.

In der Soße sorgt ein Bloc de Foie Gras de Canard (Entenleberblock) für einen intensiven Geschmack - allerdings auch für einen Fettgehalt, der jeglichen Frühjahrsdiätplan sprengt. Dafür muss kein Produkt aus Stopfleber benutzt werden, Entenmousse mit hohem Leberanteil aus stopf-freier Haltung reicht hier völlig aus.

Als Hommage an den französischen Geflügelklassiker Canard à l'orange reichen wir spanische Orangen-Membrillo als kalte Süßungsbeilage. Dieses spanische "Quittenbrot" - in Wahrheit eher ein eingekochtes und kalt ausgehärtetes Fruchtmus - wird gern zu Manchegokäse gereicht. Die Version mit hälftig beigemischten Bio-Orangen ist in Deutschland schwer zu bekommen, kann aber wegen ihrer sehr langen Haltbarkeit auch vom nächsten Spanienurlaub mit nach Hause gebracht werden. Kulinarisch macht die hierzulande online erhältliche Original-Membrillo (ohne weiteren Zuckerzusatz) genauso froh, wenn sie beim Servieren einen Teelöffel Orangenmarmelade abbekommt.